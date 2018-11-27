俄羅斯扣押烏克蘭艦艇 黑海緊張局勢升級

圖片版權 Getty Images Image caption 俄國烏克蘭在黑海刻赤海峽發生公開武裝衝突。

在俄國指責烏克蘭艦艇"非法進入"其領海並武力扣留其三艘船艦及水兵後，烏克蘭宣佈在該國最容易受到俄羅斯攻擊的部分地區實施戒嚴，為期30天。

此前烏克蘭總統波羅申科警告稱，領土正面臨"極端嚴重"的侵略威脅。

美國總統特朗普表示，他不希望看到俄羅斯和烏克蘭間的局勢發展，正和歐洲領導人研商對策。

美國國務卿蓬佩奧指出，俄羅斯扣留烏克蘭軍用船隻的作法"是一種危險升級，違反了國際法"，他呼籲兩國保持克制。

俄國海軍在其2014年吞併的克里米亞半島沿海武力拘留了三艘烏克蘭海軍艦艇後，烏克蘭方面表示將"自衛反擊"，聯合國安理會將召開緊急會議討論危機。

該事件到底會有多大影響？兩國是否會爆發戰爭？

海洋主權和航行自由衝突

2018年11月27日的事件發生在克里米亞和俄羅斯之間的刻赤海峽。當時，烏克蘭海軍2艘炮艇和1艘拖船試圖橫渡這一位於俄國與克里米亞半島之間的海峽，進入亞速海前往烏克蘭港口城市馬里烏波爾。

根據2003年莫斯科和基輔之間簽署的一項條約，刻赤海峽和亞速海是兩國共有的領海。

圖片版權 Reuters Image caption 在指責烏克蘭入侵其領海後，莫斯科在橫跨狹窄海峽的俄羅斯建造的大橋下停泊了一艘油輪，阻斷了通向亞速海的通道。俄軍戰機在天上巡邏。

但最近，俄羅斯開始檢查所有往返該地區烏克蘭港口的船隻。

在指責烏克蘭入侵其領海後，莫斯科在橫跨狹窄海峽的俄羅斯建造的大橋下停泊了一艘油輪，阻斷了通向亞速海的通道。

它還迅速派遣兩架戰鬥機和兩架直升機前往該地區。

烏克蘭海軍說,，他們的船隻在試圖離開該地區時被擊中並失去動力。烏方說，船上有23名烏克蘭人，其中6名船員受傷。

俄羅斯與烏克蘭互相指責對方違反國際法。

烏克蘭戰時狀態與跨海大橋

這是近年來俄羅斯和烏克蘭軍隊首次公開武力衝突。

圖片版權 EPA Image caption 烏克蘭總統波羅申科簽署的總統令，啟動為期30天的戰時狀態，但也表示，這一措施並不意味著宣戰。

目前，烏克蘭軍隊正在該國東部與俄羅斯支持的分離主義分子作戰。

烏克蘭議會批准了烏克蘭總統波羅申科簽署的總統令，啟動為期30天的戰時狀態，"保衛國家安全，消除對烏克蘭國家獨立和領土完整的威脅"。

烏克蘭軍隊已經處於全面戰鬥戒備狀態。

但烏克蘭總統波羅申科也表示，這一措施並不意味著宣戰。

雖然烏克蘭堅決反對，俄羅斯於2014年吞併了克里米亞, 並在今年早些時候建造了連接克里米亞半島和俄羅斯南部的刻赤跨海大橋。

"侵犯主權"

烏克蘭指責俄羅斯的行動違反國際法，堅持說早已預先通知俄方，烏方的有關船舶將從這裏航行到烏克蘭港口城市馬里烏波爾。而俄方武力扣留其船隻是"又一武裝侵略行徑"。

俄國指責烏克蘭精心策劃其船艦這次行動，意在通過挑釁俄羅斯、製造政治話題，為波羅申科在明年3月即將來臨的總統競選造勢。

烏克蘭當地媒體報道稱，戒嚴法可以賦予政府限制公眾示威、監管媒體、暫停選舉和責成公民承擔 "社會必要" 任務的權力，比如國防設施工作等。

圖片版權 AFP Image caption 波羅申科總統說，俄國的限制打擊了烏克蘭經濟。他說，烏克蘭北岸的兩個港口也是烏克蘭出口糧食和進口煤炭的關鍵出海口。

國際反應

事件發生後，大約150人聚集到俄羅斯駐基輔大使館外示威，有人投擲燃燒物，至少有一輛屬於大使館的汽車被點燃。

與此同時，北約和歐盟都發表聲明，呼籲俄羅斯允許通過刻赤海峽航行自由。

歐盟表示，期待俄羅斯恢復刻赤海峽的航行自由，敦促所有國家以最大克制的態度採取行動，立即緩和局勢。

它補充表示, 俄羅斯修建刻赤大橋是侵犯烏克蘭的主權和領土完整。

聯合國安理會表示, 將召開緊急會議。

圖片版權 Reuters Image caption 刻赤海峽事件發生後，大約150人聚集到俄羅斯駐基輔大使館外示威，有人投擲燃燒物，至少有一輛屬於大使館的汽車被點燃。

擦槍走火？

俄烏兩國對刻赤海峽的歸屬以及亞速海水面海域的劃分一直存在爭議。俄羅斯2014年吞併克里米亞後，這一區域局勢更加複雜。

俄烏雙方今年以來均多次在該海域內扣留對方船隻。

圖片版權 AFP Image caption 刻赤海峽事件發生後，親莫斯科的分離主義分子與烏克蘭軍隊在烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克地區的戰鬥又有升級。

刻赤海峽事件發生後，親莫斯科的分離主義分子與烏克蘭軍隊在烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克地區的戰鬥又有升級。2014年莫斯科從烏克蘭吞併克里米亞後這裏爆發的衝突已經導致1萬多人喪生。

烏克蘭指責俄羅斯向該地區派兵支持武裝分離主義分子。莫斯科對此予以否認, 但承認有俄羅斯志願者正在幫助反叛者。

今年3月, 烏克蘭從克里米亞扣押了一艘克里米亞漁船後不久，俄羅斯開始檢查橫渡刻赤海峽的船隻。

莫斯科說烏克蘭激進分子對大橋構成潛在威脅，因此齣於安全原因必須實施檢查。

但波羅申科總統說，這些限制打擊了烏克蘭經濟。他9月對《華盛頓郵報》說, 馬里烏波爾的鋼鐵產品佔全國出口收入的25%。烏克蘭北岸的兩個港口也是烏克蘭出口糧食和進口煤炭的關鍵出海口。