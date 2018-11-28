圖片版權 AFP Image caption 坦桑尼亞總統馬古富力已經數次與西方國家政府有爭論。

坦桑尼亞總統約翰·馬古富力（John Magufuli）表示，與西方國家相比，他更樂意接受中國的援助，因為中國援助的附帶條款比較少。

馬古富力的政策一直受到爭議，特別是受到來自西方國家的強大壓力。

11月15日，丹麥表示，由於坦桑尼亞一名政客「令人不能接受的歧視同性戀言論」，已經暫緩撥出980萬美元（750萬英鎊）的援助資金。

而中國則已經成為非洲的一個重大投資者，直接挑戰西方在這片大陸上的影響力。

中國已經承諾，將在未來三年對非洲提供總額達600億美元的援助和貸款，其中多數用於基礎建設發展。

「他們的援助令你高興的一點是，它沒有捆綁任何條款。他們決定給你的時候，就給你了，」馬古富力說。

他是在經濟首都達累斯薩拉姆（Dar es Salaam，另譯「三蘭港」）一所大學的圖書館揭幕禮上作出了上述表態。中國協助興建了這座耗資4060萬美元的圖書館。

「他們在很多其他發展領域上都給了我們幫助，」馬古富力說。他還表示，兩國將會繼續加強聯繫。

這個東非國家目前最大的發展伙伴是歐洲聯盟（EU），每年接受來自歐盟超過8800萬美元的援助。

歐盟在本月較早前宣佈，正在覆核對坦桑尼亞的政策，因為歐盟擔心該國的同性戀人士權利狀況，以及其對公民社會組織的限制。

上月，達累斯薩拉姆的司法行政長官保羅·馬孔達（Paul Makonda）呼籲公眾向警方舉報懷疑是同性戀的人士。

政府當時表示，馬孔達是在表達個人意見，而不是政府政策。

在坦桑尼亞，同性性行為屬於違法。

世界銀行已經暫緩了3億美元的教育項目貸款，這一部分是由於坦桑尼亞政府決定開除懷孕的女學生。

去年，馬古富力發表了一段爭議性演講，指如果允許年輕母親回到學校，她們會分心。

「在算了幾條數學題之後，她就問在教室裏跟老師說：『我的孩子在哭，讓我出去餵奶。』」他說。