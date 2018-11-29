圖片版權 GEOFF PEARSON Image caption 這頭7歲的被閹公牛體重達1,400公斤，身高1.94米，可能是澳洲數百萬頭牛當中個頭最大的閹牛。

澳大利亞西部的牛群中，一頭名為尼科斯（Knickers，女性內褲的意思）顯得十分突出，那樣子像鶴立雞群。這頭7歲的被閹公牛體重達1400公斤，身高1.94米，可能是澳洲數百萬頭牛當中個頭最大的閹牛。

而且憑著身高體大，尼科斯逃過了進屠宰廠的命運。他不僅擺脫了「任人宰割」的普通牛的命運，而且還受到世界各大媒體的關注，成了社交媒體的網紅。

牛的主人皮爾森（Geoff Pearson）上個月試圖將這頭巨牛拍賣，但是肉類加工商說他們的屠宰場無法處理 這麼大的牛。

於是大個子尼科斯現在能在距離佩斯南部136公里的普里斯頓湖邊的草場上安度餘生。

圖片版權 @7NewsCQ Image caption 巨牛尼科斯自從被澳洲廣播公司報道後，牛的主人就一直不斷地接到當地記者的電話。

牛主皮爾森說，現在「尼科斯可火了」，因為自從澳洲廣播公司報道了這頭巨牛後，他就一直不斷地接到當地記者的電話。

最初他買來頭12個月大的牛是要它當「教練」，即發揮引導牛群的作用。

皮爾森說，尼科斯總是高出其他牛一大截，和它一起的許多牛都很早就被送進了屠宰場。因為尼科斯很「突出」，我們就讓這頭人畜無害的牛留下來。

但是換過幾撥牛之後，人們發現「它仍然在不停地往大長」。現在它長得太大，已經買不出去了。

圖片版權 Getty Images Image caption 牛主法爾雷（Ken Farley）正在餵丹尼爾這頭世界最高的牛。他身旁時慕名前去的參觀者。

體格超大的動物和寵物總能引來媒體和喜歡動物的人們的關注。

圖片版權 Getty Images Image caption 這匹被叫做坡（Poe）的馬肩高2.05米，馬抬起頭的高度超過了3米。

2016年的記錄顯示，當時世界最高的牛是身高超過了1.95米的丹尼爾，這是一頭長在美國加利福尼亞的牛，體重超過了1043公斤。許多人慕名前去那裏看那頭巨牛。

2009年加拿大一匹挽馬被稱為世界最高的馬，也受到大量關注。這匹被叫做坡（Poe）的馬身高，肩高2.05米，馬抬起頭的高度超過了3米。那是一匹克萊茲代爾種（Clydesdale）的重挽馬。

圖片版權 Justin Goff Image caption 英國這匹名為cracker（餅乾的意思）的挽馬是世界最大的夏爾馬（Shire horse）

2007年英國一匹肩高超過1.95米，體重達1250公斤的夏爾挽馬（Shire horse）受到關注，它被稱為世界最大的夏爾馬。

圖片版權 Getty Images Image caption 18個月大的丹麥犬弗萊德從主人手裏吃東西，2014年2月。

2014年英格蘭埃塞克斯的克萊爾（Claire Stoneman）養的18個月大的丹麥犬弗萊德成了英國最大的狗。

2015年，意大利的一隻緬因貓在羅馬評比貓的賽事上被譽為世界最大的貓。當時世界各地800多只不同品種的寵物貓參加了那次評比。