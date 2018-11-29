圖片版權 AFP Image caption 特朗普和習近平2017年北京會面

11月30日，20國集團領導人將在阿根廷首都布宜偌斯艾利斯召開為期兩天的20國集團（G20）峰會。峰會主要討論世界經濟、貿易投資、數字經濟、基礎建設和氣候變化等全球議題。

BBC中文為你盤點這次峰會的幾大看點。

中美貿易轉折點

本次峰會召開之時正值中美貿易關係緊張時期，中美領導人的會面能否促進兩國停火貿易戰，是本次峰會的主要焦點。

中國參會的首要目的，是說服美國停止把對中國2000億美元商品的關稅從10%上調至25%。中國還希望美國放棄對中國製造的鋼鐵和鋁製品增加關稅。

11月26日，特朗普在《華爾街日報》的訪問中表示，「幾乎不可能」推遲對中國商品增加關稅的計劃。他說，如果G20峰會不能達成對美國有利的協議，他還將對剩餘$2670億美元的中國商品徵收10-25%的關稅。

香港經濟學家劉遵義對BBC中文表示，中美兩國有可能在本次峰會上達成框架性協議，為貿易停戰做凖備，但兩國若要實質上解決貿易爭端則任重而道遠。

卡舒吉被害後沙特外交

圖片版權 AFP Image caption 沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼到達阿根廷參加為期兩天的G20峰會

沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）將出席G20峰會，這是穆罕默德自沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被害後首次外訪的最後一站，因此備受關注。

穆罕默德將在G20峰會上與美國、加拿大和歐洲國家領導人會面，外界關注穆罕默德是否會借此行消除謀殺事件帶來的不利影響。

許多國家領導人強烈譴責卡舒吉的遇害事件，沙特否認事件與穆罕默德有關。美國中情局認定沙特王儲為謀殺事件的主謀，而美國總統特朗普則持模糊態度，原因是沙美兩國在石油利益上有重大交換。

為擺脫沙特對石油的過度依賴，穆罕默德自上任以來一直積極改革。到達峰會之前，穆罕默德先後到訪阿聯酋、巴林、埃及和突尼斯等中東經濟強國。估計穆罕默德已得到這些國家支持，發展進一步的合作關係。

美墨加三國簽署協議

G20峰會上，美國、墨西哥和加拿大還將簽署《美國-墨西哥-加拿大協議》。新協議取代已有24年歷史的《北美自由貿易協議》，涉及1.2萬億美元的年度貿易額。

美國將此協議作為參加峰會的首要考慮，旨在鼓勵美國公司將生產從中國搬往北美地區。

幾天前，特朗普在《華爾街日報》的訪問中說，有可能對蘋果公司進口的中國生產的手機和筆記本電腦徵收10%的關稅。

高額關稅已經迫使許多美國公司考慮將生產搬出中國。特朗普說，「我建議他們把工廠建在美國，在這裏生產商品。此外還有很多其他選擇。」

特朗普可能意指墨西哥和加拿大，這次簽署協議意味著美國將繼續保持與墨加兩國的合作，而這種模式意味著什麼，會對全球貿易產生怎樣的影響，也是外界關注的焦點。

改革世貿組織

G20峰會將探討世界貿易組織（WTO）的改革問題。歐盟近期提出方案，將推動改革世貿組織的三個職能：談判、監督和爭端解決。

特朗普上台後，不斷質疑WTO能否解決國際貿易爭端。他不滿世貿現有體制，拒絶上訴機構的法官任命。11月26日，歐盟向WTO提議改革其主要調解紛爭的常設上訴機構（Appellate Body）。

美國還有意向把中國趕出WTO。美國批評中國利用WTO規則下的發展中成員身份補貼中國國有企業，督促中國降低對國際投資者的貿易和投資壁壘。

中國商務部副部長王受文表示，中國支持對WTO進行改革，以增強其權威。但他說，改革應該保證發展中成員的特殊及差別待遇，尊重各成員的發展模式。

阿根廷尋求國際援助

G20峰會的主辦國阿根廷遭受貨幣危機和通膨壓力，被迫向國際貨幣基金（IMF）申請高達560億美元的紓困貸款。阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）希望趁G20峰會機會，向各國領袖尋求國際援助。

2018年，阿根廷披索兌美元匯率貶值逾50％，國內通脹已飆升至40%。國民生活成本不斷上升、造成不滿情緒上漲，近期爆發大規模示威。

阿根廷前總統費南德茲（Cristina Fernandez）在位期間奉行保護主義，導致阿根廷跟許多國家的國際關係惡化。

金融科技與加密資產

G20峰會將討論如何完善國際金融架構，著重關注如何利用數字普惠金融幫助非正式經濟中的個人和中小企業。中國制定了關於數字化和非正式經濟的普惠金融政策指引，將提交與會領導人。

中國人民銀行副行長陳雨露說，中國在金融科技和加密資產方面已經位居世界前列，期待G20峰會能夠加強政策協調，利用技術帶來的機遇加強監管，防範風險。