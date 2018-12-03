化妝品 「男人不化妝就出門不會被人品頭論足。 閲讀詳情 化妝品

穿著難受的時裝 「我無法理解人們爲什麽要穿這種東西。它們穿著讓人痛苦，很不實用，還可能對身體造成永久性傷害。」 閲讀詳情 穿著難受的時裝

做飯 「女人屬於廚房的觀點被正常化令我無法忍受。」 - 埃瑪 閲讀詳情 做飯

家務 「平等始於家庭内部，所以，夥計們，別再躺著了，起來打掃衛生。」 閲讀詳情 家務

胸罩 「我不應該被迫打扮得「漂亮」。我本來就美麗又聰明。」 - 麗莎 閲讀詳情 胸罩

明星崇拜文化 「所有的模特身材都一樣，她們看上去都很痛苦 - 這真的很無聊！」 - 溫迪 閲讀詳情 明星崇拜文化

婚姻 「我認爲訂婚戒指是反女權主義的 - 它意味著戴這枚戒指的女人屬於另一個人。」- 瑪蒂爾達 閲讀詳情 婚姻

社交媒體 「這對年輕人的精神健康有害，尤其是對女青年。她們始終面臨著各種不現實的、危險的定義完美的理念。」 - 洛珊 閲讀詳情 社交媒體

性別划分明顯的玩具 「所有性別區分明顯的兒童玩具都在告訴男孩、女孩，他們應該只喜歡某种特定的東西。」 - 安娜 閲讀詳情 性別划分明顯的玩具