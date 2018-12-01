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喬治·赫伯特·沃克·布什（布殊，布希）1989年當選美國總統，此前，他曾擔任里根的副總統八年。他是美國150多年來第一位當選總統的副總統。

在他的任期內，共產主義在東歐崩潰，隨著蘇聯的解體，美國成為了世界上唯一的超級大國。他的政策幫助美國恢復了在世界其他地區的信譽，並消除了越戰留給美國的陰影。然而，他也被指責疏於國內事務，由於違反了不增加稅收的競選承諾，1992年總統大選中，他被比爾·克林頓擊敗。

1924年7月12日，布什出生在馬薩諸塞州的米爾頓，他是一位投資銀行家的兒子，後來成為美國參議員。

在41年珍珠港事件後，他志願加入了美國海軍。 他在太平洋執行職務之前接受過飛行員訓練，那時他才18歲，很可能是美國最年輕的飛行員，他被指派從航空母艦上駕駛魚雷轟炸機。

1944年9月，他在一次轟炸襲擊中被擊落。 他的飛機充滿煙霧，火焰吞噬了機翼。 「我的上帝，」他回憶說，「飛機要爆炸了。」 但他之後繼續駕駛飛機，並將炸彈投向了目標。 他命令兩名機組成員跳傘，但這兩人都不幸遇難。

圖片版權 US Navy Image caption 一艘美國潛艇在布什旁邊浮出了水面並救了他，救援過程甚至被攝像機拍了下來。

煙霧嗆到了布什，他跟著機組成員一起跳傘了。受風力影響，他的頭撞到了飛機的尾部。掉到海面後，令人難以置信的是，一艘美國潛艇在他旁邊浮出了水面並救了他，他的救援過程甚至被攝像機拍了下來。

1945年，布什從海軍光榮退役後，與18歲的巴巴拉·皮爾斯結婚。他們的婚姻持續了72年，育有六個孩子。長子，也就是未來的總統喬治·沃克·布什，在婚後第一年出生。

圖片版權 George Bush Presidential Library Image caption 1945年，布什從海軍光榮退役後，與18歲的巴巴拉·皮爾斯結婚。

布什和他的家人隨後搬到德克薩斯州，他利用他父親的商業關係在石油行業找到了一份工作，在40歲就是百萬富翁了。

布什與中國

布什的職業興趣後來轉向了政治。在擔任共和黨當地分支機構主席之後，他邁出了重要一步，贏得了美國參議院德克薩斯州席位的共和黨提名。

當時其民主黨對手將布什稱為右翼極端主義者，並獲得了56％的選票，布什獲以43%的選票失利。但布什無所畏懼，1966年，他成功入駐眾議院並連任兩屆。

圖片版權 Getty Images Image caption 1975年，布什夫婦與福特總統在北京與鄧小平見面。

1970年，理查德·尼克松總統說服布什再次競選參議院，但同樣，他被民主黨候選人擊敗了。1971年，尼克松任命布什為美國駐聯合國大使，並在此後出任共和黨主席。

1972年2月，尼克松訪問中國，此次的訪問被稱為「破冰之旅」以及「改變世界的一周」。中美雙方在上海發表了《中美聯合公報》，中美兩國關係開始正常化。

1974年，尼克松因水門事件被迫辭職。當時，布什竭盡全力減小這一事件帶來的創傷，讓選民繼續支持共和黨。年底，他前往北京擔任美國駐華聯絡處主任，並經常與夫人芭芭拉在北京街頭騎車。

1989年2月，布什就職總統後的次月，他訪問了中國，與鄧小平及時任中國總理李鵬見面。期間，他接受了中國中央電視台的採訪，成為首位在中國熒屏上向中國人髮表談話的美國總統。

圖片版權 Diana Walker/Time Life Pictures/Getty Images Image caption 1989年2月，布什就職總統後的次月訪問了中國。

保守主義者

1976年，福特總統將在中國呆了一年多的布什召回美國負責中央情報局工作。當時的中央情報局因涉嫌海外秘密行動和未經授權監視美國公民的一系列醜聞而震驚全球。

福特卸任後，布什離開了中央情報局，並於1978年開始競選1980年總統大選的共和黨提名。

布什走遍全國，傳播他的溫和保守主義立場，並在1980年初成為羅納德·里根的主要挑戰者。

然而，他參加總統競選後發現，他享有特權的過去反而成了一種政府負擔。

「卓越有什麼問題？」他當時說。「接受良好的教育有什麼不妥？在中國或聯合國擔任出色的大使，或在中央情報局做過出色的工作有什麼不妥？我知道這聽起來有點不謙虛，但這是我的經歷。」

圖片版權 Keystone/Getty images Image caption 布什（左三）與里根（右二）在白宮。

被里根擊敗後，他作為里根副手進入了白宮。在那裏，他得到了進軍最高職位相關的培訓。

1988年競選總統期間，他犯了兩個重大的錯誤。首先，他選擇了錯誤的副總統候選人：來自印第安納州的默默無聞的參議員詹姆斯·丹·奎爾（Dan Quayle），由於多次口不擇言，奎爾在國際上鬧了很多笑話。

第二個錯誤是布什在1988年共和黨全國代表大會上發表的講話。當時，他的民主黨對手邁克爾·杜卡基斯（Michael Dukakis）正因為財政政策受到攻擊，布什對著代表們說：「看我的嘴唇，沒有新稅。」

布什做了一個承諾。此後這個承諾一直困擾著他的總統職位，並最終導致他的政治垮台。

海灣戰爭

對布什的真正考驗發生在1990年8月，當時美國因伊拉克入侵科威特而措手不及。布什迅速採取行動，建立一個國際聯盟，以結束薩達姆·侯賽因對科威特的侵佔。此外，布什還在沙特阿拉伯建立了美國軍事點。

圖片版權 Getty Images Image caption 海灣戰爭時期，地面部隊激戰了100多個小時，但薩達姆依然保住了統治地位。

1990年8月2日至1991年2月28日的海灣戰爭是以美國為首的由34個國家組成的聯軍和伊拉克之間發生的一場局部戰爭。這場戰爭證明了美國先進的軍事能力，也對提升美國國家士氣起了重大推動作用。

儘管戰爭的結果是美國和盟國軍隊撤離巴格達，允許薩達姆侯賽因繼續掌權，但這一勝利提升了布什總統的地位。推翻伊拉克獨裁者的任務留給了布什的兒子。

儘管滿意率達到了90％，但布什決定集中精力處理外交事務。此時的美國正經歷二戰以來持續時間最長的經濟衰退，這導致選民指責他無視國內經濟形勢惡化。

在民主黨控制的國會上，布什堅稱，經濟糟糕還沒有那麼壞，外交事務的形勢更嚴峻。

「我們會幫助美國走出困境，」他承諾說，「一步一步前進，那些阻止我們的人最好放棄。」

但公眾不相信他。更糟糕的是，他做了一件他承諾過他永遠不會做的事：他提高了稅收。

1992年的選舉是一場災難。布什的競選凖備很糟糕，此外，他還要面對共和黨提名的候選人帕特·布坎南（Pat Buchanan）的強烈挑戰。

晚年

1992年大選，布什敗給了民主黨候選人比爾·克林頓。

作為曾經的政治家，布什晚年在世界各地巡迴演講。雖然他很高興看到兒子喬治·W·布什入主白宮，但據說兩人的關係有些緊張。

Image caption 布什與妻子芭芭拉。

2014年6月，布什在緬因州肯納邦克波特的夏季度假屋附近以跳傘的方式慶祝了90歲生日。那時，他開始減少公眾露面。確診帕金森氏症之後，他不得已坐上了輪椅。

多名婦女指責他過去曾在不同時間對她們採取不端行為。布什否認這些指控，但表示向任何他可能冒犯過的人道歉。

2018年4月，經過七十多年的婚姻後，布什失去了芭芭拉—他的戰時新娘。比爾克·林頓和巴拉克·奧巴馬參加了芭芭拉的葬禮。

作為一名總統，他證明了自己的高效性—他更像是一位經理而非鼓舞人心的領導者。他的常春藤聯盟背景使他的公眾形像受到了影響，許多選民認為跟他沒有共同語言。

但就個人而言，布什將被人們記住，他是一個有文化、顧家、不喜歡政治動蕩的男人。

「你們互相攻擊並不意味著你們就是敵人，」他曾說過。「政治不一定就是不文明和骯髒的。」