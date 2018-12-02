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G20 峰會上中國國家主席習近平與美國總統特朗普的會面最大懸念揭曉，美國宣佈暫緩原定在明年1月1日提高的關稅，而中國則承諾從美國購買大批工農業及能源商品，以縮減兩國貿易逆差。

根據白宮聲明，兩國將在接下來的90天內繼續談判，重點將落在知識產權保護、強迫性技術轉移、非關稅壁壘、網絡侵入及盜竊等結構性問題。如果90天後未能達成共識，美國威脅將把針對價值2000億中國商品的關稅從10%升至25%。

中國官媒則簡短報導，兩國達成不增加額外關稅的共識，將繼續談判。

中美貿易戰在習特會上達成暫時休戰協議，符合外界此前的普遍預期。然而，兩國設下90天的談判期，顯示貿易戰只是暫停升級。中國做出大宗購買承諾，但只能起到暫時減少貿易逆差的作用，治標不治本。中美長期結構性分歧依然存在，預料兩國中長期將在貿易上繼續過招。

白宮聲明全文：特朗普總統和中國方面工作晚餐會談通報

美國總統特朗普和中國國家主席習近平，兩人及其最高層代表，在阿根廷布宜諾斯艾利斯，舉行了一個雙方均稱為「高度成功的會晤」。

更重要地，習主席展示了絶妙的人道姿態，同意把芬太尼定為管製藥物，意味把芬太尼賣到美國的人，會在中國受到法律下最嚴厲的懲罰。

貿易方面，特朗普總統同意在2019年1月1日，對2000億美元的貨品保持10%的關稅稅率，不會在屆時提升至25%。雖然未正式談妥，中國將同意購買非常大量的農業、能源、工業及其他來自美國的產品，減少兩國之間的貿易不平衡。中國同意立即向我們的農民購買農產品。

特朗普總統和習近平主席同意立即就結構性改革啟動談判，關乎於強制性技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、網絡入侵及盜竊、服務業及農業。雙方同意在未來90天內盡力達成協議。一旦在此限期內雙方無法達成協議，10%的關稅將提升至25%。

雙方還同意，朝鮮問題取得了重大進展，特朗普總統與習主席會聯同金正恩主席，去締造一個無核化的朝鮮半島。特朗普總統對金主席表達其友誼和尊重。

習主席表明，他對批准之前不獲批的高通－恩智浦交易案持開放態度，協議可再次呈交予他。

特朗普總統說，「這是美好和具建設性的會晤，中美之間有無限的可能性，與習主席合作是我的榮幸。」

（BBC中文根據美國白宮英文聲明翻譯）

中國外長王毅：中方支持美朝領導人再次會晤

當地時間2018年12月1日晚，國務委員兼外交部長王毅在向中外媒體介紹中美元首會晤情況時表示，兩國元首就經貿問題進行的討論十分積極，富有建設性。雙方已達成共識，停止相互加徵新的關稅。雙方就如何妥善解決存在的分歧和問題提出了一系列建設性方案。中方願意根據國內市場和人民的需要擴大進口，包括從美國購買適銷對路的商品，逐步緩解貿易不平衡問題。雙方同意相互開放市場，在中國推進新一輪改革開放進程中使美方的合理關切得到逐步解決。雙方工作團隊將按照兩國元首達成的原則共識，朝著取消所有加徵關稅的方向，加緊磋商，盡早達成互利雙贏的具體協議。

除經貿問題外，王毅還透露，雙方還同意採取積極行動加強執法、禁毒合作，包括對芬太尼類物質的管控。中方迄今採取的措施得到了包括美國在內國際社會的充分肯定。中方決定對芬太尼類物質進行整類列管，並啟動有關法規的調整程序。

王毅表示，中方重申了在台灣問題上的原則立場，美方表示將繼續奉行一個中國政策。雙方就朝鮮半島問題交換了意見，中方支持美朝領導人再次會晤，希望美朝雙方相向而行，照顧彼此合理關切，並行推進半島完全無核化和建立半島和平機制。美方讚賞中方發揮的積極作用，希望同中方就此保持溝通與協調。

（摘自中國外交部網站）

意料之中的休戰

圖片版權 Getty Images Image caption 中美談判達成的協議可能給產自美國艾奧瓦州的大豆帶來好消息。

美國榮鼎集團的中國宏觀經濟分析師朱鳴岐向BBC中文表示，貿易停火的談判結果是意料之中的緩和。

他認為，中國購買大批美國商品，是中方示好的信號，尤其是中國承諾馬上重啟進口美國農產品，讓特朗普能對農業州有所交代。然而，這個以購買美貨換關稅暫緩的協議，只是治標不治本，沒有提供平衡中美貿易差距的持續動力。中美經濟的基本面維持不變，貿易逆差預料將長期持續。

朱鳴岐表示，兩國在90天內要談判的話題，並未涉及中國堅持不讓步的國企、產業政策改革等議題，此前美國商務部發佈的301報告曾強烈要求中國就這些議程進行改革。就算90天內兩國能就知識產權保護、網絡盜竊等達成共識，也不能排除華府未來要求北京在更深層的結構性問題上做出讓步，以及中美經貿關係再掀波瀾的可能性。

除了宏觀經貿議題外，習特會後的官方通報還出人意料地提及一些個案。包括中國同意將鴉片類藥物芬太尼列為受管製藥品，並且對美國高通收購荷蘭恩智浦半導體公司持開放態度。此前高通未能在合同截止期前獲得中方的批准，而不得不中止收購。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國同意將鴉片類藥物芬太尼列為受管製藥品。美國認為，中國工廠正在生產並出售阿片類藥物，並被越來越多地被美國公民濫用。芬太尼就是其中之一。

圖片版權 Twitter Image caption 特朗普曾在推特上指責中國輸出的芬太尼。

掌聲

G20 峰會期間，習近平與特朗普在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行晚宴會談，啖阿根廷牛排、品本地葡萄酒，而外界則引頸期待習特會真正的「主菜」出爐：中美貿易戰、乃至中美關係的下一步走向。

據隨團採訪的記者稱，雙方會談持續兩個多小時，結束後會場傳出一陣掌聲， 雙方代表團還拍攝「全家福」，顯現出會談結果積極的跡象。

在向媒體開放的晚宴會談頭五分鐘中，特朗普再次強調他與習近平良好的關係，稱兩人很可能將會達成對中美皆有利的成果。習近平則表示，自上次與特朗普見面以來，世界形勢又出現了不少新變化，而中美作為兩個大國，合作是雙方最好的選擇。兩人簡短的開幕演講，已為會後達成的停火協議埋下了伏筆。

在中美貿易會談前一晚，美國總統老布什去世，習近平在談判前表達慰問，並稱他對此感到十分悲傷。特朗普對此表示感謝，還借此機會向媒體透露，空軍一號飛機在乘載他返回華盛頓後，將轉至休斯敦，移送老布什的遺體到華盛頓進行國葬。

圖片版權 Reuters Image caption 習近平與特朗普分別帶領八名幕僚參與談判。中國的代表是國務委員楊潔篪、中共中央辦公廳主任丁薛祥、副總理劉鶴、外交部長王毅、中國駐美大使崔天凱、全國政協副主席及國家發展和改革委員會主任何立峰、商務部部長鐘山以及商務部副部長王受文。

習近平與特朗普分別帶領八名幕僚參與談判。中方代表是國務委員楊潔篪、中共中央辦公廳主任丁薛祥、副總理劉鶴、外交部長王毅、中國駐美大使崔天凱、全國政協副主席及國家發展和改革委員會主任何立峰、商務部部長鐘山、商務部副部長王受文。

圖片版權 AFP Image caption 納瓦羅參加了此次談判。

美國代表團中，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和財政部長姆努欽（Steve Mnuchin）分別坐在特朗普的左右兩邊。其他成員包括白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、白宮幕僚長凱利（John Kelly）、特朗普女婿與白宮資深顧問庫什納（Jared Kushner）。峰會之前曾一度有傳對華貿易立場鷹派的白宮國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro）會缺席晚宴會談，但他最終坐上了談判桌，顯示特朗普對他保有一定程度的信任，在對華貿易議題上依然聽取他的看法。

中美未來依然顛簸

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中美達成貿易戰暫時偃旗息鼓的協議，然而白宮對華強硬派讓然佔上風，這仍將持續影響美國的對華政策。

朱鳴岐指出，主導對華關稅的貿易代表萊特希澤，比起同屬鷹派的納瓦羅，政府經驗更為豐富，熟悉政策推動流程，既有強硬想法又有行動力。相較之下，對華態度鴿派的姆努欽在特朗普的面前的話語權有限。

貿易戰暫時劃下逗號，卻無法更改中美在技術、資本、人員流動等方面分道揚鑣的大方向。預料美國將繼續在科技領域設立針對中國的限制，中國也可能採取報復行動，在中美雙邊投資方面設下障礙。

有跡象表明，美國已逐漸在中美人員流動上設下籤證障礙。上周，路透社報道，出於打擊間諜的考量，特朗普政府考慮對中國留學生實施新的背景審查。今年六月，美國國務院已將在航空、機器人科學及其他先進製造業的留學簽證有效期從五年縮短到一年。也有消息稱，有中國科學家十年期美國商務與旅遊簽遭到取消。

暫時性的休戰無疑將給市場注入一針期待已久的強心針，但在中美長期持續性分歧未調和的大背景下，中美關係仍在顛簸中前行。