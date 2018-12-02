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最近，一名英國年輕男子和學者因間諜罪在國外被捕，引起了公眾對旅遊安全的關注。

英國學者馬修·赫奇斯（Matthew Hedges）因間諜罪在阿聯酋被判刑，但隨後被赦免釋放。而另一名19歲的英國男子穆罕默德·阿布爾·卡山（Muhammad Abul-Kasem）在埃及因涉嫌間諜活動被逮捕。

這兩起案件可能是特例，但是在旅行前應當了解當地的法律和習俗。離聖誕節和元旦只有不到一個月的時間，出遊前先看看以下這些實用的安全小貼士吧。

在泰國，別踩錢

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冒犯君主是十分古老的法律，該法律規定侮辱泰國王室的任何照片都是嚴重的罪行。踩踏有君主照片的鈔票實際上也是一種犯罪行為，可能會被關進監獄。

別嚼口香糖

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在泰國，扔口香糖到地上會被罰款400英鎊。如果你不付款，更可能會有牢獄之災。

新加坡也有類似的法律，除了一些治療牙科疾病的口香糖和尼古丁口香糖之外，新加坡禁止買賣口香糖。

公共場合別穿泳裝

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巴塞羅那2011年規定，在海灘以外的任何公共場合穿著泳裝屬違法行為。如果遊客半裸，將被罰款約100英鎊。

做出這些規定前，當地居民曾抗議太多穿著暴露的遊客在市內走動。

勿在海里小便

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在葡萄牙，請不要在海里小便。這在葡萄牙是違法的，遊客須使用廁所。

藥物入境

日本有嚴格的反興奮劑藥物法規，禁止含有偽麻黃鹼等成分的多種感冒藥入境。

入境該國時要小心些，你可能會被叫停，藥物也可能會被沒收。

去法國帶上緊身泳褲

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如果你要去法國玩，請把寬鬆的泳褲放在家裏。在法國大多數游泳池，遊客只能穿速比濤（Speedo）泳裝或其他緊身泳衣。這顯然是出於衛生方面的考慮，雖然不遵守規定不會遭到罰款，但無法進入泳池。