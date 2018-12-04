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（注：本文不代表BBC觀點和立場。）

11月30日，曾任美國第41任總統的喬治·赫伯特·華克·布什（George Herbert Walker Bush）以94歲高齡去世。消息傳出，美國和國際社會紛紛發表悼念、追思和評論。大多數輿論給予這位被中國人稱為「老布什」的美國前總統好評：傑出的領袖，好人，君子。

的確，老布什總統是一位好人，一位謙謙君子。然而，好到軟弱、甚至優柔寡斷的程度，君子到容忍一切、甚至包容獨裁者的地步，又不免令人感慨唏噓。

老布什總統因任內美國經濟滑落而在競選連任時落敗，敗給「名不見經傳的阿肯色小子」比爾·克林頓，成為美國歷史上少數幾個僅任職一屆就敗選下台的總統。克林頓擊敗老布什的名言是：「笨蛋，問題在經濟！」治理經濟無方的老布什，自詡更擅長處理外交事務。然而，在筆者看來，恰恰是在外交事務上，老布什一錯再錯，貽誤美國和世界。

1989年，中國發生歷史上最大規模的民主運動，波瀾壯闊，時任美國總統的老布什，雖然曾發表道義上支持的言論，但並未給予中國民主運動實際支持。鄧小平出動軍隊和坦克鎮壓、血洗北京城，製造震驚中外的六四慘案，老布什政府發聲譴責；但如何對付中共，老布什猶豫不決。

圖片版權 Getty Images Image caption 布什和中國領導人鄧小平。「六四」民運發生在老布什任內。

在美國民間和國會的強大壓力下，老布什不得不下令制裁中共：停止美中高層互訪，禁止對中共出售武器，中止對中國投資，反對世界銀行和亞洲開發銀行對中國貸款，幫助中國留美學生學者延長居留（批准六四綠卡）等。

為解決方勵之夫婦避難美國駐北京大使館一事，老布什總統親自寫信給中共領導人鄧小平，言辭謙卑而軟弱，對六四鎮壓的主導者鄧小平以「老朋友」相稱，提議派密使訪中談判。在同年舉行的七國（G7）首腦峰會上，美日兩國政府降低了七國集團原本強硬譴責北京的聲明語調。

方勵之夫婦一年後離開中國赴美。老布什政府並未抓緊時機，以強勢姿態全力敦促中共停止人權迫害、順應民主化進程，錯過了至關重要的歷史機遇。多年後，共產中國坐大，並倒過來成為美國的最大威脅；今日中美關係，從貿易、軍事到政治領域，陷入全面對抗。奉行並迷信「融入政策」（實為綏靖主義政策）的老布什和克林頓兩任總統，都難辭其咎。

圖片版權 EPA Image caption 位於得克薩斯州的布什圖書館外的老布什雕像。他任期內針對中國民運以及蘇聯的政策已留待後人評說。

1990年，伊拉克入侵科威特，美國和聯合國嚴詞譴責，在老布什領導下，美國出兵55萬、聯合眾多國家組成盟軍共66萬，開赴中東，於1991年初，先後展開沙漠盾牌、沙漠風暴、沙漠軍刀等軍事行動，擊敗伊拉克、拯救了科威特。是為第一次海灣戰爭。

但敗筆卻在於，老布什總統竟未乘勝追擊、推翻伊拉克獨裁者薩達姆並繩之以法，由此留下隱患。十二年之後，成為美國第43任總統的老布什的兒子小布什（George Walker Bush），發動第二次海灣戰爭，出兵推翻薩達姆政權。但第二次海灣戰爭不僅在國際上爭議巨大，更讓美國付出高昂代價。其實，這正是當年老布什總統優柔寡斷、缺乏除惡務盡決心而留下的後患。

1991年，蘇聯解體。老布什本人及其政府在巨變發生之前，既不支持波羅的海三國（立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞）的獨立宣示，也反對烏克蘭的獨立運動。老布什在同年8月訪問烏克蘭時發表這樣的言論：「美國人不會支持那些為了用地方專制取代一個遙遠的暴政而尋求獨立的人。他們不會援助那些鼓動一種基於種族仇恨的自取滅亡的民族主義的人。」暗示烏克蘭應該留在蘇聯。老布什的演講，讓烏克蘭人民感到吃驚。

僅僅兩個多星期之後，蘇聯保守派政變（八一九政變）失敗，包括烏克蘭在內的所有十四個加盟共和國全都宣佈脫離蘇聯而獨立，蘇聯正式解體。不得不說，作為政治人物、大國領袖、領導世界的美國總統，老布什先生的勇氣與魄力遠遠比不上其前任里根總統，就是對比其他歷任美國總統，都大為遜色。毫不客氣地說，曾任美國駐北京聯絡處主任、中央情報局局長的老布什一定程度上貽誤了中國民主進程。

11月30日，是英國前首相溫斯頓•邱吉爾的誕辰日。辭世於這個日子的美國前總統喬治·H·W·布什，與邱吉爾各自身處不同時空的大時代，前者面對冷戰開啟之時，後者迎接冷戰落幕之日。但老布什的歷史地位，全然無法與邱吉爾相提並論。