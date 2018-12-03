老布什逝世：細讀兩岸局勢的外交「老朋友」

圖片版權 Library of Congress Image caption 前美國總統老布什，在國際政策上相對「親台」。

跨越冷戰，歷經東西方僵局結束的前美國總統老布什（台灣稱老布希），在12月1日逝世於美國德州休斯頓，享壽94歲。台灣總統府與外交部在第一時間發表哀悼，府方稱老布什對台灣的支持，台灣人會由衷感謝，他對世界與台灣所做的一切，將永遠被記住。

老布什過去，一向被認為是「親台派」美國總統，老一輩的台灣外交官與國際專家們，對此記憶猶新。前台灣立法委員、現任國家政策研究基金會董事的林郁方對BBC中文記者說：「他是標凖的老共和黨人，但一直以來都很溫和，對中華民國很友善」。

前台灣資深外交官，派駐過美國各城市多年的令狐榮達則對BBC中文回憶道：「老布什是美國歷任總統中，相對在美中台三邊關係都可以同時處理好的政治家」。

前台灣駐美代表（等同大使）沈呂巡，從1980年代派駐美國起，好幾次在公開場合見過老布什，沈呂巡對BBC中文說：「老布什一生都很有原則，對朋友跟友邦都重情義」。老布什的94歲人生，見證了美台雙方曾經共同合作又分離的關鍵期。

圖片版權 Getty Images Image caption 從1971年起，老布什被派駐在聯合國擔任美國大使，當時中華民國在聯合國的代表權已經風雨飄搖。1971年，中華民國在國際現實下，被迫退出聯合國（圖為1971年，老布什在聯合國大會中國席位前留影的資料照片）。

對台灣重情義

從1971年起，老布什被派駐在聯合國擔任美國大使，當時中華民國在聯合國的代表權已經風雨飄搖。隨著中華人民共和國在外受到愈來愈多國家承認，老布什就任半年後，不少其他國家就聯合提案，要求承認中華人民共和國，並剝奪中華民國的席位。

沈呂巡說，當時表決前，老布什知道情況嚴重，除了希望可以在程序暫緩外，也與日本等19國提案「複雜雙重代表權」，認為安理會可由中華人民共和國取代，中華民國則成為普通會員國。

圖片版權 Diana Walker/Time Life Pictures/Getty Images Image caption 1989年2月，布什就職總統後的次月訪問了中國。

然而，當時的總統尼克松（台譯尼克森）與國務卿基辛格（季辛吉），則已經公開支持中華人民共和國加入聯合國。「複雜雙重代表權」也在中共威脅下無疾而終。

最終，台灣所屬的中華民國，雖然不斷斡旋，終究在國際情勢的詭譎下，面臨喪失聯合國席位的困境。在表決前的最後一刻，中華民國外交部長周書楷發言，決定先行退出聯合國，保留最後尊嚴。

沈呂巡說，當時中華民國駐聯合國大使劉鍇，在步出聯合國議場前，老布什突然快步上前，陪著劉鍇一起走出會場，親自用行動表達他對中華民國的支持。

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美中兩方歷練

就在被逐出聯合國後，老布什在1974年派駐到北京擔任聯絡處主任，當時美國尚未與中華人民共和國建交，但是尼克松與季辛吉已跟中共當局有這密切往來。林郁方說：「老布什多少對季辛吉都是不諒解的，也相對讓他在對中華民國上都採取較同情的態度」。

老布什隨後一路從里根（台灣譯雷根）總統的副手，到1989年正式成為美國第41任總統後，或多或少都表達對台灣的關心。當然，老布什更是中國領袖口中的「老朋友」，與鄧小平私交甚篤。

圖片版權 Getty Images Image caption 老布什更是中國領袖口中的"老朋友"，與鄧小平私交甚篤。

甚至1989年6月4日天安門事件時，老布什也都對鎮壓採取寬鬆的看法。原先美國眾議院壓倒性通過對中國制裁案，最後沒有實現外，鄧小平更批評老布什的特使，稱中國的內政絶不允許任何人加以干涉。後來許多分析批評，老布什的對華政策太過軟弱。

而轉回台灣，老布什也有念舊情的一面。前中華民國駐聯合國大使劉鍇，1991年在舊金山病逝，時任總統的老布什，當時正逢波灣戰爭的高峰緊張期，仍親自寫了封信，悼念劉鍇這位老朋友。

當時派駐在堪薩斯市的沈呂巡，因為劉鍇的弟弟居住在那，有機會一睹該信內容。「寫滿了兩張信紙，內容是給劉鍇的兒子，上面手寫著，我對您父親相當敬佩，回憶他們交友的歷程」，沈呂巡說。

身為波灣戰爭的盟軍最高統帥，仍找時間抽空寫信給老友，讓人看見老布什念舊的一面。沈呂巡提到，晚年老布什退休後，輾轉從其他議員身上知道沈呂巡身上有給劉鍇悼念信的複本，還想拷貝一份，因為當年老布什忙於公務，竟一時忘記留底。

圖片版權 Getty Images Image caption 老布什在總統期間，批准相當關鍵的對台F-16戰鬥機軍售案。

台灣軍備成長

老布什在擔任總統期間，正逢東西方冷戰的結束，他用溫和的外交手腕來處理對蘇聯與中國的關係，但同時也在中東伊拉克進行波灣戰爭。而對於台灣，老布什不僅在總統任內支持台灣加入GATT（WTO世界貿易組織前身），1992年時他也批准了150架F-16飛機的軍售案。

令狐榮達說，70、80年代，中華民國空軍是倚賴F-5戰鬥機來維持制空權。但是在進入90年代後，中國大陸的對台空中與海上的軍事威脅增大，因此老布什批准的這項軍售案，具有相當關鍵的意義。

不過這次的軍售，當時在美國也引發討論。林郁方說，當時老布什正逢連任總統的競選期，他的故鄉德州也有通用電氣等生產航天用品的大工廠。為了德州大量的選舉人票，老布什還是某種程度給了家鄉一點甜頭，批准對台軍售，被部分人士攻擊是為了選舉的政策性軍售。

當時派駐在洛杉磯的令狐榮達說，當年除了台灣需要，老布什某種程度也想透過軍售來刺激國防工業跟提振選舉士氣。老布什的任內，美國失業率一度逼近8%，比里根時代還差，也讓很多美國選民，對於執政12年的共和黨產生不滿。

時任堪薩斯市處長的沈呂巡，回憶起這段依舊表示：「這真的爭取很久，我們講了很久，這批戰機在聖路易製造，最後由老布什在德州宣佈」。至今，這批F-16戰鬥機持續負擔台灣空軍的主要戰力。

雖然對台軍售友善，但令狐榮達則補充，老布什一直以來還是遵守「一個中國」原則，因為他在中國大陸有著更多朋友，「但他就是相對穩健，一定有跟陸方溝通，不會鬧大事情，做事比較鴨子划水」。

圖片版權 EPA Image caption 老布什在卸任後隨即訪台，當年在台灣造成轟動。

低調來台訪問

然而，老布什的共和黨，依舊無法讓選民信任，1992年底選戰由民主黨的克林頓獲勝，讓他就此結束政治生涯。不過1993年1月底卸任的老布什，即在同年11月底來台訪問。台灣外交部在給老布什的悼詞中，稱這次訪問是「展現對台灣的堅定支持」。

沈呂巡依舊記得，當時前總統李登輝，曾跟他一起打高爾夫球，期間不只談得相當愉快，兩邊還對賭幾塊美金，看看誰打的手氣好。

林郁方說，比起很多美國卸任元首拖了很久才來、或是根本不來台灣，老布什的速度是相對很快的。但老布什當時畢竟是卸任總統、回歸平民沒有政治實權，只是在台灣被孤立的情形下，這樣的大人物來訪，確實讓台灣政府會比較興奮。

隨著老布什的過世，各家國外媒體細數他的人生經歷之餘，也不由得會跟人在阿根廷的特朗普作點比較。對於同是共和黨人的兩位總統，沈呂巡嘆氣說：「這兩人是天差地別了，特朗普對朋友會這樣（重情義）嗎？」，經歷過二戰的老布什，對朋友的情義與尊重專業的形像，沈呂巡反倒認為跟日前逝世的馬侃較為類似。

林郁方則說，老布什是溫和、冷靜、重視專業還有團隊合作，跟特朗普衝動性格是截然不同。也多虧當年他的性格，某種程度在1990年代調停了不少東西冷戰下可能發生的更大衝突。「就算攻打伊拉克，老布什也沒有指示佔領伊拉克，反而是兒子小布什，則是在中東政策上衝動地多」，林郁方說。

而這位昔日關懷台灣的親密戰友，也難敵歲月撒手人寰，沈呂巡感嘆：「美國政治人物看過不下千個了，像老布什這樣的，真的不多」。而這樣的情義，是否也是當年中美台三方角力下，老布什細讀兩岸局勢下的表態，在如今更講求現實主義的國際社會，老布什一生，同時也反應他在兩岸議題上，謀定而後動的外交老手一面。