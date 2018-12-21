愛之樹：英倫第一樹 連理枝百年

圖片版權 ROB GRANGE Image caption 維克把3棵小樹苗嫁接在一起，用它們的枝幹編成一個字母N的形狀。N是奈麗名字的第一個字母。山毛櫸一天天長高，N字也在一天天放大。

癡情男女表達愛慕之情往往費盡心思，標新立異。100年前一個英國小伙子的舉動，至今為人傳誦。

整整一個世紀前，家住英國利茲郊外Garforth小鎮上的一個小伙子，維克·思泰德（Vic Stead） ，暗戀上了鄰村的一個姑娘，奈麗（Nellie）。

每天，維克都會沿著運煤的鐵路走到奈麗的村子去看她。每天，維克都會懊惱自己沒有勇氣表白愛心。

「愛之樹」

有一天，維克在鐵路邊看到一叢山毛櫸（beech）樹苗，他突然來了靈感。

維克把3棵小樹苗嫁接在一起，用它們的枝幹編成一個字母N 的形狀。N是奈麗名字的第一個字母。

山毛櫸一天天長高，N字也在一天天放大。終於，奈麗明白了維克的心，有情人終成眷屬。

圖片版權 CHRIS LUND Image caption 百年後，維克和奈麗夫婦的孫子克里斯·倫德（Chris Lund）提名"奈麗樹"參選英國森林管理機構"林地信託"組織的年度名樹評選活動。

百年後，運煤的鐵路早已拆除，路基變成了鄉間小道。山毛櫸樹苗長成了參天大樹，維克和奈麗都已作古。

但他們的愛情故事仍然為後人傳誦，N字型的山毛櫸是活生生的見證。當地人親切的把它叫做「奈麗樹」，「愛之樹」。

當地小伙子求婚，很多人都會選擇把未婚妻約到「奈麗樹」下。

英格蘭第一樹

百年後，維克和奈麗夫婦的孫子克里斯·倫德 （Chris Lund）提名「奈麗樹」參選英國森林管理機構「林地信託」（Woodland Trust）組織的年度名樹評選活動。

圖片版權 ROB GRANGE/ WOODLAND TRUST Image caption 百年後，運煤的鐵路早已拆除，路基變成了鄉間小道。山毛櫸樹苗長成了參天大樹，維克和奈麗都已作古。

「奈麗樹」以最高票當選英格蘭地區的"2018年英格蘭第一樹"（England's Tree of the Year 2018） 。

「林地信託」負責評選活動的凱莉說，"奈麗樹"以最高票當選英格蘭第一樹，是因為它的浪漫故事抓住了人們的心。

樹，在不同文化下，往往都會被選作表達愛情的載體。或許是它的華蓋滋潤雨露，深根汲取源泉；或許是它不畏酷暑嚴寒，歷經風霜雪雨，生命的年輪與時俱增。

遺憾的是，人們看到的，往往是樹幹上刻著的"張三愛李四"，"海枯石爛心不變"之類歪歪妞妞的字眼。美好的愛情表達成了樹身恥辱的傷疤。

「林地信託」說，組織年度名樹評選的目的，是提高公眾對英倫三島上的樹木的關注，認識到它們的價值和保護它們的重要性。

圖片版權 JOHN MAHER/WOODLAND TRUST Image caption 耐提想聽孩子們咯咯的笑聲。耐提自己的孩子都已長大並離開了小島謀生。孩子們的歡聲笑語帶給耐提溫馨的回憶。

蘇格蘭雲杉 北愛紅木

蘇格蘭，威爾士和北愛爾蘭也都選出了當地的年度「第一樹」。它們每一個也都有著自己的動人故事。

蘇格蘭的2018年度最佳名樹是一棵名叫「耐提」的雲杉樹（spruce）。

這棵雲杉樹長在蘇格蘭最北端西海岸外的埃里斯凱島上（Eriskay）。埃里斯凱島地老天荒，終年狂風呼嘯，直到最近幾年，這棵百年雲杉是島上唯一的一棵樹。

「耐提樹」也是以人的名字命名的，但他不是栽樹者，而是守護者。

100多年前，詩人、牧師艾倫·麥克唐納（Allan McDonald）在島上種下了這棵雲杉。

耐提·麥克唐納（Netty MacDonald）的房子就在雲杉旁邊。耐提總是鼓勵島上所有的孩子們爬到樹上玩耍。

耐提想聽孩子們咯咯的笑聲。耐提自己的孩子都已長大並離開了小島謀生。孩子們的歡聲笑語帶給耐提溫馨的回憶。

耐提已經去世多年。但耐提的女兒安妮幾年前帶著自己的孩子重新返回小島並在祖屋定居下來。

圖片版權 MICHAEL COOPER/ WOODLAND TRUST Image caption 這棵多條樹幹連體的巨樹，生命是從1853年英國植物搜藏家從美國加州帶回來的一粒種子開始的。

安妮提名「耐提樹」參選。她說，「耐提樹」當選蘇格蘭第一名樹，會讓栽樹人艾倫九泉下感到欣慰。畢竟，艾倫最有名的一首詩是《青年之島》（The Island of the Young）。

北愛爾蘭地區的2018年「第一樹」是Castlewellan 森林公園裏的一棵巨杉（giant sequoia，也稱紅木）。這棵多條樹幹連體的巨樹，生命是從1853年英國植物搜藏家從美國加州帶回來的一粒種子開始的。

威爾士的「第一樹」，則是一棵有700年歷史的古橡樹。

樹愛 愛樹

英國公眾將從這四棵"第一樹"中投票選出一個，代表英國參加年底的「歐洲年度名樹」（the Europe Tree of the Year）的評選。

英國林地信託組織名樹評選活動，不僅是為了激發公眾對樹木的興趣和愛樹之心，還有一個更嚴肅的目的。

英國林地信託相信，英國的古森林和傳統林地正在受到前所未有的威脅。威脅是來自多方面的，建設開發、病蟲害、氣候變化等等。

圖片版權 WOODLAND TRUST Image caption 英國公眾將從這四棵"第一樹"中投票選出一個，代表英國參加年底的「歐洲年度名樹」

例如，終於上馬開工的英國高鐵HS2 沿線，會穿過或擦邊19片古森林。林地信託擔心，至少有17公頃（1公頃 = 10000平方米）的古森林將遭損毀。

古森林提供獨特的生態環境，它是經歷千百年逐漸形成的。一棵古樹，支持一個複雜的生物鏈，一旦毀壞，很靠種植新樹復原。

鳥瞰英倫島，雖然顯得鬱鬱葱葱，但古森林只覆蓋2%的英國土地。

一片綠蔭，一塊寶藏，一份珍惜。