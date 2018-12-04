你的器材不支持播放多媒體材料 巴黎暴力騷亂視頻

巴黎、凱旋門、香榭麗舍大街是浪漫的象徵，溫馨的代言，華麗的表彰。但過去的這幾個周末，浪漫之都卻變成了硝煙彌漫的戰場。

一邊是全副武裝的防暴警察，一邊是身穿黃背心的抗議者。催淚瓦斯對自製燃燒瓶，磚瓦石塊對高壓水龍。重重的路障，熊熊的火光。

香榭麗舍大街被焚毀的汽車堵塞，凱旋門上塗滿了「砍頭」、「馬克龍下台」的塗鴉。

圖片版權 EPA Image caption 巴黎凱旋門上的雕像被砸壞

抗議演變成暴亂

過去3個周末蔓延法國各地的"黃背心運動"和平抗議，終於在上周末（12月2日）演變成巴黎街頭的暴力騷亂。示威者砸碎沿街建築的窗戶，搶奪商店，縱火燒燬銀行大樓。首都巴黎經歷了幾十年來最嚴重的騷亂。

法國警方說，迄今，騷亂已經導致3人死亡，130多人受傷，其中包括23名警察。近400人被警方拘捕。

巴黎消防當局說，救火隊緊急出動190起火警，其中包括6座被縱火焚毀的建築物。警方高層稱巴黎街頭的情景接近於"起義"。

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron) 從阿根廷參加完G20峰會返回法國一下飛機，立即前往巴黎市中心視察了騷亂現場。

馬克龍隨後召開內閣緊急會議，指令他的部長們與抗議者展開談判。

圖片版權 Getty Images/AFP Image caption 警方首腦稱巴黎街頭的情景接近於"起義"。

誰是這場抗議的組織者和參與者？抗議緣何而起，法國人為什麼如此憤怒？馬克龍能否平息抗議化解危機？

誰是"黃背心"

圖片版權 Reuters Image caption 運動發起者並不隸屬於法國的任何政治團體或工會，也沒有明確的領導人。抗議行動是通過社交媒體平台組織的。

法國內政部稱，上周六法國各地約有13.6萬人走上街頭抗議。在首都巴黎一地就有近6千人。11月17日第一次全國範圍的抗議，有近30萬法國人參加。

抗議者都身穿用於交通安全的黃色反光尼龍馬甲，因此這場抗議得名「黃背心」運動（gilets jaunes）。

法國政府試圖將暴力騷亂歸咎與法國的極右翼和極左翼勢力的煽動。

但示威者囊括了法國左、中、右政治光譜，實際上許多人並沒有特別的政治傾向。

運動發起者並不隸屬於法國的任何政治團體或工會，也沒有明確的領導人。抗議行動是通過社交媒體平台組織的。

巴黎檢控官黑茲（Remy Heitz） 說，378名被捕者中，大多數是30-40歲的外地男子，他們趕到巴黎是要跟警察「一戰」。

法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）周二（4日）將在議會接受質詢，解釋為什麼數千名示威者能在巴黎市中心與警察鏖戰數小時。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 香榭麗舍大街上被焚毀的汽車

導火索引爆積怨

法國的法律規定任何車輛內都必須儲備一件反光黃色背心。示威者者身穿黃背心，正是因為抗議的起因是政府為環保而提高燃油稅導致油料漲價。

但是，燃油漲價只是一根導火索而已。它引爆的，是法國民眾對政府的高稅收政策的不滿以及對馬克龍經濟改革企圖的否定。

示威活動從反對油料漲價已經演變成了對貧富差距加大、生活水平下降的抗議。

抗議者要求政府全面減稅，同時調高最低工資以及退休金水平。

圖片版權 EPA Image caption 法國總統馬克龍(Emmanuel Macron) 從阿根廷參加完G20峰會返回法國一下飛機，立即前往巴黎市中心視察了騷亂現場。

「黃背心」組織者2日通過社交媒體表示，希望這場運動成為「建設性憤怒的喉舌」，呼籲更多的法國民眾參加到示威活動中來。

《紐約時報》報道稱，多項民調顯示，70%至80%的法國人對「黃背心」的訴求表示同情。

馬克龍能否化解危機

在阿根廷參加G20峰會的馬克龍看到巴黎騷亂的電視畫面後，表達了「拒絶接受暴力」的強硬態度。

馬克龍說：「我將一直接受抗議，一直會傾聽反對派的聲音，但是我決不接受暴力行為。」

馬克龍稱，暴力示威者想要的不是改變，而是混亂。他強調，要確認每個肇事者的身份、把他們送上法庭。

內政部長卡斯塔納甚至表示，政府在考慮實施國家緊急狀態，以恢復局勢穩定。

圖片版權 Getty Images Image caption 進入12月，巴黎像歐洲各大城市一樣，進入了聖誕購物的高峰。「黃背心」抗議卻迫使巴黎和法國其它城市的許多商店關門，顧客迴避。

但是，馬克龍回到巴黎後，措辭顯然有所緩和。內閣緊急會議後並沒有宣佈實施緊急狀態，而是表達了政府要與抗議者展開對話的意願。

進入12月，巴黎像歐洲各大城市一樣，進入了聖誕購物的高峰。「黃背心」抗議卻迫使巴黎和法國其它城市的許多商店關門，顧客迴避。

而且，「黃背心」運動有向其它歐洲城市蔓延的跡象。在鄰國比利時，周末數百名示威者也穿著黃背心走上首都布魯塞爾街頭，抗議政府的高稅收和高漲的生活費用。