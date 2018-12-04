習近平歷史性訪問巴拿馬的八大關注點

圖片版權 AFP Image caption 這是習近平主席首度訪問巴拿馬，也是以中國國家主席身份對建交18個月的新中美洲建交國進行的訪問。

中國國家主席習近平當地時間12月2日晚由阿根廷飛抵巴拿馬城，進行20小時的國事訪問。巴拿馬總統胡安卡洛斯‧巴雷拉伉儷與副總統兼外交部長伊薩貝爾‧德賽瑪洛親自到場迎接，並給予儀仗隊與軍禮最高禮遇。

這是習近平首度訪問巴拿馬，兩國建交只有18個月，之前巴拿馬是台灣的邦交國。巴雷拉總統在歡迎聲明中表示，習主席到訪有助提升巴拿馬在區域內的地位。

拉丁美洲元首在對中國進行國事訪問時，一般僅由外交部副部長接機，習近平享受到巴拿馬給予破記錄的正副總統親迎的殊榮。

圖片版權 AFP Image caption 習近平對巴拿馬的短暫訪問重頭戲聚焦3日上午與巴雷拉總統的會晤，雙方見證相關部長簽署19項合作協議備忘錄及條約。

訪問聚焦經貿合作

習近平對巴拿馬的短暫訪問重頭戲聚焦3日上午與巴雷拉總統的會晤，雙方見證相關部長簽署19項合作協議備忘錄及條約，其中絶大部分已經在巴雷拉2017年11月到訪北京時達成共識。

合作備忘錄包括電子商務、商業服務合作、巴拿馬國家銀行與中國開發銀行及中國銀行戰略合作、兩國合辦拉加體第8屆企業會議以及巴拿馬農牧產品出口中國檢疫項目。

基礎建設包括中國進出口公司向巴拿馬電網提供支援、兩國公民入境對方簽證可延至最長五年多次進出。海運方面聚焦兩國在21世紀新海上絲路及運輸強化相互支持，以及兩國在科學、技術、創新及教育、文化、環境、廣電的合作。

正式簽署19項引人矚目的是兩國間引渡條約，為習近平打貪運動開啟引渡潛逃巴拿馬紅通人員大開綠燈。

習近平和巴雷拉也共同會見出席中國—巴拿馬經貿合作論壇的雙方企業家代表。

圖片版權 AFP Image caption 習近平主席伉儷和巴雷拉總統伉儷

首位到訪巴拿馬的中國元首

到訪前夕，習近平在當地特定媒體發表了面向巴拿馬民眾的專文。在題為「攜手前進，共創未來」的公開函中，提到這是他首次訪問巴拿馬，也是中國國家主席首次到訪巴拿馬，他對此行充滿期待。

在特定媒體發表的文章中指出，中國目前是巴拿馬第二大貿易伙伴、科隆自由貿易區第一大供貨國、巴拿馬運河第二大用戶地位。雙方以共建「一帶一路」為原則，簽署經貿、金融、海事、民航、旅遊、文化、教育等領域協議。

中國援建的科隆平安城市項目將有效維護該運河大西洋端城市市民安全，即將竣工的「阿瑪多爾會展中心」（Amador Convention Center）項目將成為巴拿馬國際博覽會新會址。巴拿馬特色農產品也正進行檢疫凖入程序，即將進入中國市場。

巴方建議在巴拿馬西部援建「希望之城」教育中心項目，改善當地教育環境和質量。愛心移動診所將為邊遠地區婦女提供免費醫療服務。巴拿馬第一所孔子學院正式開課。中國和中美洲間首條（經由美國休士頓）的直航航線開通，巴拿馬成為中國公民組團出境旅遊目的國。

截至今年年底，中方共為巴方培養各領域官員和技術人員近6000人，近千名巴拿馬學生在華學習。

圖片版權 Reuters Image caption 3日下午，習近平參觀運河可科裏（Cocoli）新船閘。

前總統質疑封路改道停班擾民

習近平2日晚飛抵巴拿馬城時，機場至代表團下榻旅館間的南方收費高速路以及旅館所在的濱海大道均配合車隊通行不對外開放。3日上午總統府所在巴拿馬舊城及鄰近地區公家機關與各級學校放假半天，這在巴拿馬近代史也屬首見。

3日下午，習近平參觀運河可科裏（Cocoli）新船閘時，1958年由美國修建的首座橫跨巴拿馬運河的美洲大橋（Bridge of Americas），破記錄地在上午9時30分至下午5時30分間三度對民眾關閉。

1914年通航以來，運河僅在1989年底美軍出兵巴拿馬驅逐諾瑞嘉軍政權時在戰火中關閉橫跨運河的大橋，習近平此次訪問時再度為配合其通行而對民眾關閉。該大橋曾在近半世紀間扮演首都通往西部城鎮唯一幹道的角色，並享有「銜接被運河分隔的美洲大陸橋樑」的美譽。

巴拿馬民眾對巴雷拉政府給予中國嘉賓的殊榮顯然並不同調，尤其是眾多必須繞道的上班族更是怨聲載道。

前總統埃內斯托·佩雷斯·巴拉德雷斯加入反對聲浪推文質疑：為什麼不用直升機做中國主席訪問的交通工具，而讓200萬首都市民感到不便。

1976年以來，包括卡特、老布希、克林頓和奧巴馬總統出席巴拿馬主辦會議和訪問時，並為享有與習近平同等級的待遇，這或許與巴美間百年運河爭議有關。

一帶一路拉美線啟動

巴拿馬副總統兼外交部長德賽瑪洛提前宣佈，習近平主席在與巴雷拉總統會晤時提出連接首都巴拿馬城與大衛市（David）間的鐵路計畫。大衛市鄰近哥斯達黎加邊境，距首都450公里。

該鐵路計劃是2017年11月巴雷拉總統訪華時兩國達成的協議之一，預估工程款為55億美元，將來可以延伸至哥斯達黎加甚至全中美洲。

由於巴拿馬將為該工程舉債數額龐大，輿論對該鐵路的必要性質疑聲不斷。

巴雷拉總統也在與習近平會談時簽署相關文件，授權由中國建設公司與中國港灣公司合組的「巴拿馬四號橋集團」承建14.2億美元的橫跨運河新大橋，作為首都3號地鐵新線及公路使用。

中巴自貿協定與中資項目爭議

深受各界矚目的「中國-巴拿馬自由貿易協定」於今年7月正式起談，上周結束第4輪談判。巴方主談代表阿爾伯托‧阿雷曼認為雙方對達成協議有良好的共識，正朝順利完成談判方向邁進，下一輪談判預期2019年1月將在北京舉行。華裔的妮可‧王司長強調，我們不會急著簽署這攸關兩國的重大協定。

中巴建交18個月來，中資企業在巴拿馬承包大型工程為數眾多，包括建交談判時由中建美洲分公司重新動工的阿瑪多爾會展中心工程，總工程費1.967億美元，1.65億美元的瑪多爾郵輪碼頭工程。

項目最大且最具爭議的， 是由中國交通建設公司與中國港灣工程公司得標總造價14.2億美元的運河第四號橋工程。該工程招標過程曾二度修改規格、三度重審投標內容，最後決標時勝出的集團主動棄標，由中資企業得標。大西洋岸施工中的科隆集裝箱港與火力發電站兩大工程，也為中資企業贏得多達18億美元的工程項目。

經濟學家艾迪‧塔皮羅（Eddy Tapiero）在評論中資企業大舉進入巴拿馬時表示：與中國開展商業關係對巴拿馬來說百分百有利，但這也取決於透明的基本條件，民眾應該堅持資金不受貪污影響。

華裔前總審計長鄭道華（Jose Chen Barria）對中國選擇巴拿馬作為「一帶一路」樞紐表達支持與讚揚，強調巴拿馬將因此受益。巴拿馬應該對中國進一步開放，降低入境與投資門檻。

習近平此此訪問巴拿馬，對華人在巴拿馬與拉丁美洲地位提升有明顯助益。

另一位華裔前內政部長、知名律師李智明（Jorge Lee）表示，中國利用巴拿馬作為拉美交通與物流樞紐的優勢迅速填補多年來美國在巴拿馬毫無投資的真空，搖身一變為巴拿馬經濟與政治上的盟友，這是理所當然的發展。

巴拿馬外交部對外政策司司長妮可‧王（Nicole Wong）在TVN電視台訪談節目被問及美國、澳大利亞與新西蘭全面圍堵的中資通訊企業華為的作法是否會在巴拿馬面臨類似境遇時，妮可‧王強調，除非該企業觸犯巴拿馬相關法令，否則已經在巴拿馬設立拉美區域總部的華為將不會受到任何限制。

美國警告與如影隨形的驅逐艦

巴拿馬是拉丁美洲首個加入「一帶一路」倡議的國家，該決定也在兩國聯合公報中再度確認。

圖片版權 EPA Image caption 習近平主席由西班牙飛往阿根廷出席20國峰會時，美國海軍1.5萬噸朱姆沃爾特級驅逐艦（USS Michael Monsoor）通過巴拿馬運河後，停泊太平洋端巴拿馬海事服務隊SENAN碼頭。

美國國務卿蓬佩奧曾在稍早時針對參與中國「一帶一路」倡議國家提出警告，要各國睜大眼睛看清楚真正的利益和後果，並親自前來巴拿馬進行四小時的短暫訪問予以勸說。巴雷拉卻在數日後第三度前往中國，參加中國國際進口博覽會的相關活動。

習近平主席由西班牙飛往阿根廷出席20國峰會時，美國海軍1.5萬噸朱姆沃爾特級驅逐艦（USS Michael Monsoor）通過巴拿馬運河後，停泊太平洋端巴拿馬海事服務隊SENAN碼頭。

這艘多用途對地打擊宙斯盾艦錨泊處，在1999年底美國將運河主權移交巴拿馬前，是扼守運河太平洋端的羅德曼（Rodman）海軍陸戰隊基地，也距新船閘出口不遠。

美國軍艦在敏感時刻現身，這並不是首次。2016年6月26日巴拿馬運河擴建竣工儀式當日，當中國遠洋海運（COSCO）的「巴拿馬號」新巴拿馬極限型NeoPanamax集裝箱貨輪通過新船閘時，美國派出的一艘巡邏艦也錨泊在鄰近運河口，就在貨輪的視野內。

18個月後，配合習近平主席參觀可科裏大型新船閘，習近平為同一艘中遠巴拿馬號過閘按下船閘按鈕，美國的宙斯盾艦也在出口出不遠的碼頭目迎目送。

圖片版權 CNA Image caption 2016年6月，台灣總統蔡英文上任後第一次外交出訪，她在參觀巴拿馬運河時，在留言署名"台灣總統"引起爭議。蔡英文當年曾率團飛抵中美洲建交國巴拿馬，並出席巴拿馬運河拓寬竣工儀式。

美國駐巴拿馬大使館武官威廉‧溫克爾曼在儀式上致詞表示：這艘艦艇通過運河顯現美國和巴拿馬聯手護衛運河的安全，該艦將在整補後起錨，但不能透露何時。

巴拿馬安全部長羅薩里奧（Jonathan Del Rosario）強調，該驅逐艦現身不能聯想為美國對習近平到訪發佈的訊號。在場的巴雷拉總統沒有做出任何回應。

圖片版權 AFP

懸而未決的難題：五星紅旗飄揚運河口

習近平對美國後院門戶巴拿馬進行深受矚目的國事訪問時，部分巴拿馬民眾仍然沒有走出運河區出現另一個外國殖民象徵的陰影。

今年年初卸任的美國大使約翰‧費利（John Feely）在接受美國《紐約客》雜誌專訪時，透露巴雷拉同意撥出運河太平洋端原美國海軍阿瑪多爾基地的土地，供中國修建新大使館，這將使行經運河的船舶能清楚望見飄揚的五星旗。

由於這幅地緊鄰上世紀60年代起領導巴拿馬民眾成功進行索討運河運動的前軍頭奧瑪‧托裏霍斯（Omar Torrijos）將軍的衣冠冢，引發民眾自動自發的前往預訂地進行插國旗運動。

面對輿論壓力，北京駐巴拿馬大使館由建交前的商務辦事處遷至市區新館址，但在聲明中表明，這僅是暫時性的搬遷。

華人抵巴164年後開啟新里程碑

習近平主席在通過美洲大橋前往可科裏船閘時，經過大橋西端的華人抵巴150年紀念碑。該紀念碑是巴拿馬僑界為紀念1854年首批由廣東搭乘海巫號汽船前來修建巴拿馬鐵路的華工對巴拿馬的貢獻而建。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 由苦力到投資者華麗轉身的見證：運河美洲大橋東端（圖為2004年3月30日落成的「華人抵達巴拿馬150週年紀念碑」，郭篤為攝影）。

華人經歷了1941年巴拿馬人黨創辦人阿努爾福‧阿里亞斯總統以「種族淨化」為由，嚴格限制華人入境，並下令非巴拿馬人無權擁有任何產業的種族歧視作為。

隨後兩年間的排華措施導致大量華人被迫本土化改名換姓，或在產業被變相沒收後逃往較不被注意的鄉間。華人對巴拿馬社會的貢獻，也與社會地位遠遠無法匹配。