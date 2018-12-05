圖片版權 Getty Images Image caption Tumblr在過去這些年裏，漸漸變成聚攏特定趣味人群的平台。

Tumblr的確存在著重大的色情內容泛濫問題——它有網絡機器人（bot）、垃圾信息，最嚴重的是，它有兒童色情內容。

不過，對於那些合法使用這個網站的人而言，全網禁止成人內容的決定，卻是逃避恰當解決問題的做法。

Tumblr決定放棄，而不是像其他網站一樣，在採取措施管理非法內容的同時，又允許性方面的表達。

該網站首席執行官（CEO）傑夫·奧諾弗利奧（Jeff D』Onofrio）在解釋這一決定時說：「在互聯網上並不缺少提供成人內容的網站。」

他當然沒說錯，外面有很多色情網站。但是，長久以來，Tumblr提供的是一些不一樣卻重要的東西。

事件回顧

本周，社交網站Tumblr宣佈將從12月17日起全面禁止色情內容。而在兩星期前，它剛剛因為未能成功過濾兒童色情圖片而被蘋果（Apple）的應用商店（App Store）下架。

奧諾弗利奧在聲明中表示，Tumblr對此類內容一直採取「零容忍政策」，而此番禁令意在加強網站的安全性。

「我們的行動是出於對社群的愛和希望，」他在聲明中這樣寫道。

Tumblr與色情內容一直有較為複雜的關係，今年它在多個國家遭遇同類挑戰。三月，印尼政府曾要求Tumblr刪除網站上的色情內容，並在未得到回應之後將該網站攔截；而韓國也曾表示，基於韓國與美國在色情內容管制上的不同法律，考慮在該國屏蔽Tumblr。

Tumblr在中國網民中間有相當的流行度——上傳的內容被形容是「老司機」（中國大陸網上對性開放者的戲稱）的「福利」，且有官方的中文名字「湯博樂」，但是近年一直在中國被屏蔽。

在11年前創立之初，Tumblr就是一個讓用戶很快地發佈文字、圖片和視頻的平台，人們還可以分享和評論其他人髮佈的內容。這個網站的流行熱度在2014年達到頂峰。不過，隨著它的用戶群縮小，它作為小眾群體角落的名聲卻在上漲。它在網上為一些人提供了另一個選擇，而不僅僅是一個可以找到獨特成人內容的網站。

和主要為男性服務而且對於性吸引力定義狹窄的典型色情網站不同，Tumblr一直是另一類東西的大本營——專為熱烈的LGBT（同性戀、雙性戀及跨性別人士）群體而設的內容，以及一些你或許不一定想要和朋友分享的個人喜好。

如果社會可以接受互聯網上有色情內容的存在，那麼這種接受就必須是具有包容性的。與奧諾弗利奧所說的其他網站相比，Tumblr一直是一個讓不同的體形、身材都受到歡迎而不會被鄙視的平台。

性小眾人群「無家可歸」

2015年，《Cosmopolitan》雜誌曾形容Tumblr是一個讓女人「能夠不受審判、沒有恐懼地在其他女性的支持下探索自己性魅力」的地方。

該雜誌指，Tumblr的設計似乎是滿足身體上的另一種需要：提供一種緩慢的、循序漸進的視覺和情感內容，而不是即時滿足的視頻——那是為猴急的男性觀眾考慮的，快進鍵等一應俱全。

Tumblr上的很多人，從2013年這家網站被衰落中的雅虎（Yahoo）收購開始就一直害怕會有禁止色情內容的一天。

一個戀物癖帳戶的運營者在周一（12月3日）評論Tumblr首席執行官的消息說：「我之前就害怕這一天會到來。」

「看到這一切發生，我很悲傷，也不能相信我將會失去這個博客（部落格）。我真的不知道，沒有它，我會怎麼辦，但是我真的希望性怪癖群體能夠有一個新的地方，讓我們聚在一起分享。」

當新的政策生效之後，Tumblr將會禁止發佈任何人體性器官、「女性乳頭」或者性行為——包括圖畫。其中經典藝術作品以及涉及裸體的政治抗議則屬例外，不過公司同時警告，執行有可能出現前後不一致的地方。如果用戶希望離開這個平台，他們可以導出自己發佈過的內容。

奧諾弗利奧表示：「我們認真考慮過，我們接下來想要聚攏什麼樣的人群。我們意識到，為了繼續發行我們的承認，保護我們在文化當中的地位，特別是為了讓網站繼續發展，我們必須改變。」

而這種改變意味著，那些在線下生活當中已經習慣了受到排擠的邊緣人群，現在在線上也將面臨著同樣的排擠。互聯網最需要的其中一部分熱烈用戶，即將在網上「無家可歸」。