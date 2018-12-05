圖片版權 YouTube Image caption 美國第一網紅男孩瑞安

網紅經濟再次催生商業神話。近日，一名年僅七歲的男孩通過在網上評測玩具，成為今年收入最高的YouTuber。

《福布斯》雜誌數據顯示，視頻網站YouTube網絡紅人瑞安（Ryan）的年收入高達2200萬美元，超過了美國網紅、演員傑克·保羅（Jake Paul）。統計的收入時段是從去年6月1日至今年6月。

瑞安這份收入比其前一年翻了一番，不過這是稅前收入，也不包括代理人及律師的費用。

美國全國廣播公司（NBC）採訪瑞安時曾問，為什麼孩子們喜歡看他的視頻。瑞安回答說：「因為我有趣又滑稽。」

2015年3月，瑞安的父母創建了瑞安的YouTube頻道「瑞安玩具測評」（Ryan Toys Review），目前頻道播放量已有將近260億次，粉絲達到1730萬。

《福布斯》雜誌稱，2200萬收入中，只有100萬來自贊助內容，其餘都是視頻前播放的廣告收入。當觀看次數增加，自動廣告收入也隨之增長。

《福布斯》雜誌指，在收入榜紅人中，瑞安的視頻觀看次數最多，所以自動廣告收入也很豐厚。不過贊助內容收入較少，是因為他接受的贊助項目少，而他的觀眾群大多是小朋友，消費能力也沒有那麼強。

今年8月，沃爾瑪開始銷售名為「瑞安的世界」的玩具及服裝等周邊產品，包括T恤衫、玩具車等等，預計這將讓瑞安明年的收入大大增加。瑞安在自己的頻道也進行了許多宣傳。

由於瑞安未成年，他15%的收入將存入銀行賬戶，等到成年後才能拿到。

Image caption 《福布斯》雜誌公布的收入最高的十名YouTuber

瑞安的一對雙胞胎妹妹也多次在視頻中出鏡，除了瑞安自己的玩具評測頻道，她們還出現在另外一個瑞安家庭頻道。他們三個出鏡拍攝了視頻「你可以在家為孩子們做的十大科學實驗」，點擊量已經超過2600萬次。

英國《每日電訊報》報道指，瑞安的父母沒有透露他們的姓氏以及居住的城市。他們還表示，如果兒子不再喜歡拍這些視頻，他們會停止更新。

近年來社交媒體的發展催生了一批網絡紅人，他們在獲取知名度後，能迅速將其轉化為商業效益。

許多中國網絡紅人通過開網店、網上授課或接廣告贏利。中國網紅Papi醬擅長製作搞笑的吐槽短視頻，2016年，她獲得了1200萬人民幣融資。