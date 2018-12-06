圖片版權 Mads Nordsveen / Caters Image caption 馴鹿彷彿在雪地有保護色

一名挪威的攝影師遠足時，用相機捕捉到一隻極為罕見的純白色馴鹿。

這名來自奧斯陸的攝影師在挪威北部遠足時，看見一隻動物從遠方走過。純白色的馴鹿相當罕見，與白色的雪境相當匹配。

馴鹿皮毛呈現純白色，是因為遺傳因素除去了馴鹿皮毛中的色素，而並不是白化病。

據北歐傳統，遇現白色馴鹿被認為是好運的標誌。照片在社交媒體Instagram上已獲得近2萬個讚好。

圖片版權 Mads Nordsveen / Caters Image caption 馴鹿彷彿在擺姿勢讓攝影師拍照

這名挪威攝影師向Caters新聞社講述發現純白色馴鹿的經過時說，他在山上散步時發現了「小而神奇的生物」。

「它離我很近，與我對望。當牠意識到我並沒有惡意時，牠非常平靜。」

「它彷彿在為我擺拍……同時表現得十分好奇及有趣，就像一個小探險家。」

幾分鐘後，馴鹿便離開了攝影師和他的朋友，回到母親身邊。

攝影師形容這是「非常神奇」和「童話般」的相遇。