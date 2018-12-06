英國天空中出現三重彩虹現象

圖片版權 BBC WEATHER WATCHER GORDON Image caption 三重彩虹非常罕見

英國格洛斯特郡（Gloucestershire）天空中出現了三重彩虹現象。

BBC天氣監測員哥頓在英國格洛斯特郡的一個村莊拍下了三重彩虹現象。他表示從未見過這個「令人驚訝」的景象。

普通彩虹的形成需要光線及水份。當陽光穿過空氣中的水份或雨水時，光線被折射後便會呈現出彩虹的顏色。

三重彩虹是如何形成的？

雙重彩虹的出現，是因為光線在雨滴內反射兩次後，穿過雨滴而形成的。這種情況會形成一條較明亮的彩虹，同時會出現第二條比較暗淡，顏色次序反過來的彩虹。這個現象，在BBC天氣監測員哥頓的照片中也可見到。

那第三條彩虹是如何形成的？第三條彩虹稱為反射虹。儘管十分罕見，反射虹出現是因為太陽處於地平線以下的位置（傍晚或黃昏時），或當你位於河流、湖泊、或海港的附近。

經水面反射的太陽光，以另一角度穿過雨水折射，便會形成第三條彩虹。

而在極少數情況下，光線會在雨滴中反射三次，同樣產生三重彩虹。

國際科學機構「光學學會」表示，在過去的250年的紀錄以來，三重彩虹只出現過5次。