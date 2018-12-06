兩架美國海軍陸戰隊飛機墜毀，六人仍然失蹤
- 2018年 12月 6日
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兩架美國海軍陸戰隊飛機在日本海域上空發生意外，搜救工作正在進行中。
美國海軍陸戰隊官員說，涉事KC-130空中加油機及 F/A-18戰鬥攻擊機駐守日本岩國基地，共載有7名人員。
美國媒體稱，這兩架飛機在空中加油時相撞並墜毀，但尚未得到官方證實。
日本自衛隊派出的搜索隊已救出一名生還者，但其餘六人仍然失蹤。
海軍陸戰隊發推文稱，事件發生在周四凌晨2點（格林威治標凖時間周三17:00）。
事故地點位於日本海岸線以外約200海里（320公里）處。KC-130空中加油機上有五名人員，F/A-18戰鬥攻擊機上有兩名人員。
BBC駐東京記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）表示，空對空加油是一項困難且具有潛在危險的飛行操作，特別是在夜間進行時。
他表示，現在還不清楚當時的天氣狀況如何，但是整個日本列島都有大範圍的雲雨。