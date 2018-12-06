圖片版權 Reuters Image caption 其中一架涉事飛機為KC-130型號加油機（與照片中的型號相近）

兩架美國海軍陸戰隊飛機在日本海域上空發生意外，搜救工作正在進行中。

美國海軍陸戰隊官員說，涉事KC-130空中加油機及 F/A-18戰鬥攻擊機駐守日本岩國基地，共載有7名人員。

美國媒體稱，這兩架飛機在空中加油時相撞並墜毀，但尚未得到官方證實。

日本自衛隊派出的搜索隊已救出一名生還者，但其餘六人仍然失蹤。

海軍陸戰隊發推文稱，事件發生在周四凌晨2點（格林威治標凖時間周三17:00）。

圖片版權 AFP Image caption 「里根號」航空母艦上的F/A-18 E超級大黃蜂式戰鬥攻擊機

事故地點位於日本海岸線以外約200海里（320公里）處。KC-130空中加油機上有五名人員，F/A-18戰鬥攻擊機上有兩名人員。

BBC駐東京記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）表示，空對空加油是一項困難且具有潛在危險的飛行操作，特別是在夜間進行時。

他表示，現在還不清楚當時的天氣狀況如何，但是整個日本列島都有大範圍的雲雨。