圖片版權 Getty Images Image caption 去年，一名澳大利亞護士因招募柬埔寨代孕媽媽而入獄。

柬埔寨政府官員稱，32名被控為中國夫婦代孕而被拘留的柬埔寨女性，在同意撫養而不是出售她們生的孩子後獲釋。

柬埔寨正在嚴厲打擊該國的商業代孕服務，這些婦女在今年6月的一次突擊行動中被捕。兩年前，柬埔寨對代孕頒布禁令，而它的鄰國泰國在2015年已全面禁止代孕服務。

中國在2015年結束了長達30多年的獨生子女政策，這被認為促使了代孕需求的上升。

除了這些柬埔寨媽媽，被捕的還有另外5人，包括1名中國公民，他們被控進行與此案有關的人口販賣。

柬埔寨全國打擊人口販運委員會（NCCT）的一名警官表示，柬埔寨本周同意釋放這些代孕母親是出於「人道主義原因」。

這名不願透露姓名的官員說，雖然這些女性犯了罪，但她們的孩子是無辜的，因此委員會要求她們在有條件的情況下獲得自由。

法新社報道稱，這些婦女同意不繼續出售這些嬰兒，並將撫養他們。官員表示，如果這些婦女違反協議，他們可能被控進行人口販賣，這可能導致最高15年的監禁。

此外，作為養父母和孕婦之間的中介，則最高可判6個月監禁。

這些婦女已從一家警察醫院出院。目前還不清楚他們是否與所懷嬰兒有基因聯繫，或她們僅通過攜帶另一對夫婦的受精胚胎而進行代孕。

柬埔寨內政部國務秘書朱文英（Chou Bun Eng）在近期一次採訪中對BBC表示，柬埔寨政府反對任何母親攜帶胚胎不是「她自己的」孩子的說法。

「在胚胎發育成人類之前，女性要照顧並餵養它們9個多月，所以你怎麼能把孩子給別人呢？」

她補充說，代孕在柬埔寨已被視為人口販賣的一種形式，因為這些兒童被當作「貨物」出售。她說，這些兒童是受害者。

地下產業

圖片版權 TANG CHHIN SOTHY Image caption 2018年6月，柬埔寨警方突襲了一家非法代孕企業，發現33名女性為中國夫婦提供有償代孕。

在中國，代孕廣告經常出現在電線桿或其他隱蔽之處。但實際上，這並不合法。

2001年，原衛生部發佈《人類輔助生殖技術管理辦法》，禁止以任何形式買賣配子、合子、胚胎，並明確醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。

因此，一些中國夫妻便將目光投向國外，因為地理優勢，東南亞的商業代孕蓬勃發展。

當然，東南亞商業代孕的客源並非只來自中國。泰國在2014年曾爆發代孕醜聞，一對澳大利亞夫婦委托一名泰國女性進行代孕，在發現孩子患有唐氏綜合症後遺棄了孩子。

在一系列類似醜聞被爆出後，2015年，泰國禁止外國人在該國尋找婦女進行代孕，這導致柬埔寨等鄰國商業代孕的增加。這些國家也迅速採取行動，全面禁止代孕。

去年，澳大利亞護士塔米·戴維斯-查爾斯（Tammy Davis-Charles）因涉嫌運營代孕診所及偽造文件，在柬埔寨被判18個月監禁。

儘管如此，柬埔寨的地下代孕仍屢禁不止。一名從事該產業的中國中介對BBC中文說，由於孩子在柬埔寨出生面臨法律與國籍方面的問題，他們現在更傾向讓柬埔寨孕婦到中國來生產。

除了商業代孕，柬埔寨還禁止販賣器官和出口母乳。

其他禁止商業代孕的國家包括印度、新西蘭、加拿大、丹麥和英國。

此外，東南亞還有一些「法外之地」，例如老撾，代孕業仍未受到監管。