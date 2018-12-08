圖片版權 AFP Image caption 諾爾特曾在福克斯新聞台擔任主播

據美國媒體報道，特朗普將任命美國國務院發言人希瑟·諾爾特（Heather Nauert）為新一任的美駐聯合國大使。

諾爾特今年48歲，在2017年4月成為美國國務院發言人。這是她第一份公職。此前，諾爾特曾在福克斯新聞與美國廣播公司（ABC）擔任主播。

現任美駐聯合國大使妮基·黑莉（Nikki Haley）於今年10月宣佈將於今年年底離職。

福克斯新聞稱，特朗普在美國時間周五早晨會發推特宣佈這一任命。彭博社也稱，通過三個信源確認了關於諾爾特的任命。

彭博社稱，諾爾特將為成為一個非傳統的選擇，鑒於她在任國務院的職位前擁有極少的政府或外交事務的工作經驗。

除國務院發言人外，諾爾特在今年3月被任命為公共外交和公共事務的代理次長。

諾爾特1998年至2005年在福克斯新聞工作，之後在為美國廣播公司工作兩年後，她又回到福克斯，隨後成為福克斯的主播。

福克斯新聞台是特朗普持續的支持者，特朗普在公開講話中經常引用福克斯報道的新聞。

圖片版權 Getty Images Image caption 妮基·黑莉曾是美國最年輕的州長

黑莉在駐聯合國大使任上接近兩年。BBC駐聯合國記者尼克‧布萊恩特（Nick Bryant）介紹，在聯合國，黑莉對俄羅斯和敘利亞採取嚴厲的批評態度。同時她也激烈地批評國際社會反以色列的偏見。她支持不再讓美國資金用於聯合國的巴勒斯坦難民機構，維護特朗普政府關於將大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷的決定。她也發揮作用，向中國施壓，使其支持嚴厲制裁朝鮮。

黑莉本名為尼姆拉塔·蘭德哈瓦（Nimrata Randhawa），父母是印度移民，她在南卡羅來納州班貝格長大，信仰印度錫克教。嫁給白人丈夫邁克·黑莉後，改信基督教。2010年她成為南卡州歷史上首位女性和少數族裔州長，同時也是美國最年輕的州長。2014年她再次當選。2015年，在查爾斯頓發生針對黑人的大規模槍擊事件，黑莉下令去掉州府的邦聯旗。她因而贏得廣泛讚譽。

黑莉沒有明確自己辭職的原因和離職後的去向。但她被看做是潛在的未來女性總統。

圖片版權 Getty Images Image caption 迪娜·鮑威爾（右）和伊萬卡會都曾被當作潛在候選人

此前，國家安全事務副助理迪娜·鮑威爾（Dina Powell）被看做最有可能的潛在候選人。特朗普甚至還曾表示，他的女兒伊萬卡任該職位也會是極好的，只不過這麼做會被指責為裙帶關係。不過之後很快，伊萬卡發推特很快撇清自己接任黑莉的可能。