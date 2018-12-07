女子足球1971年在墨西哥的光輝時刻

圖片版權 Ritzau/PA Images Image caption 當年的女子世界杯決賽由墨西哥對丹麥，吸引11萬觀眾入場。

女子足球現在也許沒有男子足球一樣受歡迎，但1971年的3個星期，全球的焦點都在墨西哥城舉行的非正式女子世界杯賽。

雖然這是非正式世界杯，所有正式世界杯會有的特色全部齊備：知名品牌、電視轉播商、贊助商等等，令這場女子世杯賽的商業元素不下於男子世界杯。

40多年後的今天，女子世界杯已經發展成有11個世界知名品牌贊助商的體育盛事，2019年度的賽事更凖備在周六（12月8日）進行分組抽籤。但BBC商業事務記者比爾·威爾遜（Bill Wilson）報道指出，這些對參加1971年首次女子世界杯的球員來說都是新鮮事。

「感覺就像時空穿梭」

當時樂克伍（Chris Lockwood）為英格蘭女子足球隊的中場隊員，只有15歲。她形容，當時的感覺就像時空穿梭，去到另一個時間。

「我想我們當時完全不知道情況會是怎樣。我們在之前，只在西西里參加小型的外圍賽，在一些與公園足球場無異的地方進行比賽。

「我們突然被拋到這個世界杯熱潮的中心，這個既專業、影響力遍布全世界的比賽。」

1971年的女子世界杯只有6支球隊參加，主要贊助商是意大利酒商Martini & Rossi，其他贊助商包括墨西哥啤酒公司Carta Blanca，健怡飲品公司Dietafiel和茶葉品牌Lagg's。

除了這些，其他製造酒精飲品、電子用品等公司都有下廣告，它們的看板遍布球場每個角落。大會還出售許多相關的商品：扣針、T恤、袋子、玩偶、雜誌等，它們大多印有這次球賽的吉祥物：索奇特爾（Xochitl），一個穿著球衣的女生。

當時的球賽門票售價由30墨西哥披索（約1.47美元）至80墨西哥披索（約3.92美元）。英格蘭的賽事，銷情比想像中好許多。大會估計約11萬球迷進場觀看墨西哥對丹麥的賽事，另外8萬名球迷觀看墨西哥對英格蘭的賽事。

Image caption 參加1971年非正式女子足球世界杯的英格蘭隊員（左起）樂克伍、凱萊布和薩耶勒。

粉紅色龍門框

為了吸引女性和家庭觀眾，大會把球場的龍門框塗上粉紅色的圈圈，許多大會職員都穿上粉紅色制服。

考特尼（Jean Williams）是英國國立足球博物館（National Football Musem）女子足歷史計劃的學術顧問。她認為，1971年女子世界杯成功之處，是因為主辦單位對比賽積極推廣。「主辦方把這次賽事看待成一個真正的足球比賽，只是球員都是女性。」

「主辦方也預測他們可以吸引許多觀眾進場觀賽，而當時舉辦賽事的球場剛好也是1970年男子世界杯的場館。」

考特尼說，這次女子世界杯成功之道，在於利用吉祥物索奇特爾推銷相關商品，而主辦方又善用公關公司為賽事宣傳。

圖片版權 Leah Caleb Image caption 英格蘭在墨西哥集訓的情況。

前人種樹，後人乘涼

現年27歲的布朗茨（Lucy Bronze）效力法國球會奧林匹克里昂（Olympique Lyonnais ）。她認為，現職的英格蘭女子足球隊隊員要感謝自己的前輩，尤其是1971年參與女子世界杯的球員。

「我從來沒有想過這可以成為我的職業。我最初只是跟我的哥哥踢球，而我的夢想也只是踼球，沒有想過足球可以成為我生命的一大部份。」

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布朗茨又說，她在大學時專注拿取學位，同時踢點足球賺取外快。「但隨著女子超級聯賽的規模越來越大，我得到越來越多的機會。」她說，與1971年的英格蘭女子足球員不同，現時的女子足球員有龐大的支援隊伍：傳媒關係、物理治療師、營養師、運動科學、睡眠專家、教練、裝備管理員、保安、司機等。

布朗茨透露，她和她的隊友都會有一些傳媒技巧培訓，「包括在社交網站上留言時，應該用甚麼語言。」

圖片版權 Gill Sayell Image caption 1971年墨西哥女子世界杯吉祥物索奇特爾（Xochitl）。

圖片版權 Chris Lookwood Image caption 墨西哥世界杯的旗幟印有參加賽事6個國家的國旗。

女子足球商業化

英國媒體在英格蘭女子足球隊出征墨西哥之際，把當時的新晉足球員凱萊布（Leah Caleb）與曼聯球員佐治貝斯（George Best，又譯喬治貝斯特）相比。

凱萊布今年已經60歲，她說英國足球總會最初禁止她們參賽，但後來會方明白自己的決定愚蠢，因此改變決定。

英國足球總會同年解除女性參加足球比賽的禁令，也許與她們參加這場世界杯有關。英國足總這種守舊的想法，與當年英格蘭女子足球隊秘書長巴特（Harry Batt）的想法大相徑庭。

他希望，女子足球可以商業化，球員賣力踢球後都會有報酬。他當時這樣說：「我可以肯定英國將來會有全職女子足球隊，我希望我們會是第一個有這個足球隊的國家。」

巴特相信，英格蘭可以模仿意大利派出隊伍參加女子世界杯，但他的想法在當時太前衛，被英國足總排斥。

贊助商

在贊助商Martini & Rossi來說，1971年的女子足球世界杯是他們延續1970年世界杯廣告的機會。這家公司贊助了當年參賽隊伍的開支，包括機票、住宿和裝備。

當時為英格蘭隊右翼的薩耶勒（Gill Sayell）說，女子世界杯是這家公司一個推廣自己的機會。

「這家公司也贊助了賽事的獎杯。而英格蘭隊被淘汰後，他們也資助我們在當地多留一個星期。」

圖片版權 Leah Caleb Image caption 1971年墨西哥對英格蘭比賽的情況。

沒有報酬

凱萊布說，她和她的隊員當時參加墨西哥的賽事，獲邀請參加英國駐當地大使館的酒會，除此以外沒有任何報酬。

可惜的是，英格蘭隊當時三戰三敗：分別被阿根廷以4比1、被墨西哥以4比2、和被法國以3比2擊敗。丹麥在決賽擊敗東道主墨西哥，繼1970年的非正式女子世界杯後再次獲勝。

凱萊布說，英國迎戰阿根廷的賽事中，有兩名隊友受傷，要打石膏。「但我們都十分珍惜參賽得來的經驗，而且能在球王比利曾經踢球的球場比賽。墨西哥人不是很富有，但他們都十分歡迎我們。」