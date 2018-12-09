圖片版權 Reuters Image caption 白宮幕僚長約翰·凱利

美國總統特朗普周六宣佈（12月8日），白宮幕僚長約翰·凱利（John Kelly）將於年底離任。

近日一直有報道指，凱利受到了一些壓力，並指這位海軍陸戰隊退役將軍與特朗普的關係惡化。但是特朗普稱，凱利是「一個很不錯的人」，他還表示接任人選將會在最近一兩天公布。

特朗普說，凱利與他一同工作了近兩年，「我很感謝他的工作」。

路透社上個月援引一名消息人士指，美國副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚長艾爾斯（Nick Ayers）可能角逐白宮幕僚長一職。

艾爾斯今年36歲，是美國政壇中的「80後」。他出生於喬治亞州，曾多次擔任共和黨州長的顧問，目前他已擔任彭斯幕僚長17個月。艾爾斯可能對特朗普的連任競選有所助力，但也有人質疑他是否能夠管理好經常出現混亂的特朗普政府。

分析

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

凱利上任時承諾，把軍事紀律帶到這個充滿洩密事件和政治陰謀的政府。他可以說自己取得了一些成績，但洩密事件並未完全消失。到最後，凱利也跟其他人一樣，深深陷入了這場暗箭傷人的人事鬧劇。

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白宮的工作並不容易做，但是本屆政府以創紀錄的速度調換官員。特朗普總統上任以來，目前在他手下工作的已經是第三任國家安全顧問和第五任通訊主任，很快也會有第三任幕僚長。

唯一不變的是總統辦公室裏的那個人。特朗普總說，他的政府就像一台運轉良好的機器。不過，齒輪下已累積了一批離任的官員。

今年早些時候，資深調查記者鮑勃·伍德沃德（Bob Woodward）在一本有關特朗普的書中稱，凱利曾說特朗普是「白癡」。凱利否認了伍德沃德的說法。

據稱，幕僚長凱利曾屢次說特朗普是"白癡」，還說「試圖說服他是沒有意義的」。

特朗普最初提名凱利為國土安全部長，去年7月將他提拔為幕僚長，接替普裏伯斯（Reince Priebus）。

周六，特朗普還宣佈美國參謀長聯席會議主席喬·鄧福德(Gen. Joe Dunford)將退休，現美國陸軍參謀長馬克·米萊（Gen Mark Milley）將接任。

目前，已經有28名白宮官員在特朗普任內辭職或被解僱，其中包括前美國駐聯合國大使妮基·黑利、前退伍軍人事務部長大衛·舒爾金、前國務卿雷克斯·蒂勒森和前聯邦調查局長詹姆斯·科米等。

他們任職大多在數月到一年左右，其中前國家安全事務顧問邁克爾·弗林在擔任白宮國家安全顧問僅23天之後便宣佈辭職。