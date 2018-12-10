我在沙特王宮教英文：調皮的王子和密集的監視

圖片版權 Getty Images

沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed Bin Salman）成為備受關注的實際領導人前，外界對他知之甚少。BBC阿拉伯語部的拉希德·瑟凱（Rachid Sekkai）曾在王儲小時候教過他英文，他將在下文帶我們一窺王宮生活。

1996年初，我接到了一個電話。當時我在吉達市（Jeddah）著名的Al-Anjal學校教書，而時任利雅得省省長的薩勒曼·本·阿卜杜勒·阿齊茲·阿勒沙特（Prince Salman bin Abdul Aziz Al Saud）暫時移居吉達，想給他的孩子們請一名英文老師。

他聯繫了學校，我很快被帶到王宮，為他的孩子們當家教，包括圖爾基王子、納伊夫王子、哈立德王子，當然還有穆罕默德王子。

我住在吉達一處住宅區的公寓中。司機會在早上7點接我去學校，下午課程結束後，司機就會帶我去宮中。

Image caption 拉希德·瑟凱（Rachid Sekkai）

穿過重兵把守的大門，汽車會經過一群令人驚嘆的別墅，這些別墅都帶有整潔的花園，由穿著白色制服的工人打理。有一個停車場停滿了豪車，我第一次見到看上去像是粉色的凱迪拉克。

到達王宮要塞後，王宮總管埃爾-沙赫裏河（Mansoor El-Shahry）帶我進去。總管是一位中年男人，當時11歲的穆罕默德王子很喜歡他，與他很親近。

頑皮的王子

穆罕默德王子似乎更有興趣與宮殿守衛呆在一起，而不想跟我上課。作為兄弟姐妹中最大的孩子，他似乎能做他想做的事。

在穆罕默德王子出現前，我還能吸引到其他年輕王子的注意。

圖片版權 Getty Images Image caption 薩勒曼·本·阿卜杜勒·阿齊茲·阿勒沙特曾擔任利雅得省省長

我仍記得，他曾在課上使用一台從守衛那裏借來的對講機。他用對講機對我做一些嘻皮笑臉的評論，或者在他的弟弟們和另一頭的守衛中間開玩笑。

如今，33歲的穆罕默德王子已經是沙特王儲和國防大臣。

自去年成為沙特阿拉伯實際領導人以來，沙特王儲穆罕默德試圖推動沙特的現代化。他面對保守人士的反對，仍帶頭進行了亟需的經濟改革，並且啟動了一項自由化計劃。

他的一些措施獲得讚許，但是也備受批評，遭批的原因包括沙特阿拉伯的人權記錄、似乎沒完沒了的也門戰爭、以及10月沙特記者賈邁勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）在沙特駐伊斯坦布爾領事館被殺事件。

圖片版權 EPA Image caption 沙特王儲穆罕默德的一些措施獲得讚許，但是也備受批評

沙特阿拉伯已經以謀殺罪起訴了11人，但否認王儲參與事件。

有一次，穆罕默德王子告訴我，他的母親說我看起來像是「一個真正的紳士」，我很吃驚。我從來不記得曾見過他母親，沙特王室女性不會出現在陌生人面前，我遇到的唯一一名女性是來自菲律賓的保姆。

直到王子指著牆上的攝像頭，我才意識到自己正被監視著。從那時起，我在上課時總覺得不太自在。

不久，我就喜歡上了穆罕默德和他的弟弟妹妹們。雖然我在一個特權的世界裏教王子，但他們就像我學校裏的學生一樣，求知慾強，但喜歡玩耍。

失禮

一天，王宮總管沙赫裏河讓我去見時任利雅得省省長的薩勒曼，他想知道孩子們的學業進展。我認為這是一個很好的機會來說說穆罕默德王子的惡作劇。

我在薩勒曼的辦公室外等候，與其他的導師一起，他們看上去都十分熟悉王宮禮儀。

圖片版權 Getty Images Image caption 瑟凱還教過哈立德王子

當他出現，老師們本能地站起來，我敬畏地看著他們一個接一個走近利雅得省長、鞠躬，親吻他的手，匆匆討論孩子們。

輪到我時，我做不到像他們那樣彎腰，我以前從沒這樣做過。在我完全僵住之前，我握住了他的手，使勁搖了搖。

我記得他臉上露出驚訝的微笑，但是並沒有在意我的失禮。我也沒有提穆罕默德王子的所作所為，因為那時我已經決定回到英國。

不久後，沙赫裏河嚴厲斥責我未遵守王室禮儀。除了後來成為沙特駐美國大使的哈立德王子，其他王室子女都遠離了公眾視線。

回望自己短暫的教授經歷，我覺得這是我生命中一段奇異的經歷。現在看著自己曾經的學生，在世界舞台上施展拳腳。