英國的高鐵建設被譏諷為「蝸牛速度」。速度是相對的。英國人建高鐵的「慢」有慢的緣由。

學歷史,人們都知道,是英國人髮明瞭蒸汽機車、鐵路。恐怕沒多少人知道,世界上第一條成功的商業性鐵路運輸線早在1825年就確立了,這就是史蒂芬森(George Stephenson)的Stockton and Darlington鐵路線。

維多利亞女王在位期間(1837-1901),鐵路不但像蜘蛛網一樣覆蓋了英倫三島的城鎮鄉村,而且伴隨著日不落帝國延伸到世界每一個角落。19世紀,英國人領導了一場運輸革命。鐵路,不但徹底改變了英國,毫不誇張的說,也徹底改變了世界。

Image caption 史蒂芬森蒸汽機車一號是在世界上第一條成功的商業性鐵路運輸線上奔跑的第一台機車。

鐵路故鄉建高鐵

這是老皇曆。21世紀,鐵路和高速連體,成了高鐵。建高鐵,中國人最厲害。中國大地修遍了,還滿世界建高鐵。中國甚至說有志承建跨洲際的高速鐵路,讓「新東方快車」在歐亞大陸千里馳騁。手筆之大,猶如潑墨寫意;信心之足,勝似閒庭信步。

英國人坐不住了。務虛幾十年,論證十幾年,英國高鐵建設終於上馬開工了!

開工儀式剪彩剛落幕,HS2的建設總指揮,摩根爵士(Sir Terry Morgan)就被迫辭職了。

計劃貫通英倫島南北的高速鐵路HS2,總投資預算近560億英鎊。第一階段從倫敦到伯明翰,距離120英里,計劃要修到2026年。

開工的一再推延和毫無懸念的將大幅超支,是摩根爵士辭職的原因之一。但這很難歸咎於摩根爵士的領導能力。圍繞HS2的建設,很多事情是摩根爵士無法預料和掌控的。

比如,高鐵HS2沿線變成了考古場,高鐵建設變成了英國甚至歐洲歷史上最大規模的考古發掘,就是讓鋪鐵軌的人急也急不得,惱也鬧不得的。

圖片版權 HS2 Image caption 高鐵建設正式開工,工地上不是推土機的轟鳴,而是考古專家默默地拿著小鏟子小刷子的一點點挖掘。

史上最大規模考古

伴隨鐵路工程師勘查建設線路的,是超過一千人的龐大的考古隊伍。他們中包括了考古專家,歷史專家,骨骼鑒定專家,科學家和古建築保護專家。

120英里的HS2一期工程線路,全線激光掃描,不是為了測繪路基,而是確定地下古蹟遺址。120英里的線路上,有60個考古發掘場地,平均兩英里一個。

高鐵建設正式開工,工地上不是推土機的轟鳴,而是考古專家默默地拿著小鏟子小刷子的一點點挖掘。

迄今,考古專家已經發掘出了1萬1千多年前史前人類使用的燧石工具,鐵器時期的人類定居點,古羅馬人建的城鎮,玫瑰戰爭的古戰場。

用HS2工程考古和文化遺產總負責人沃絲(Helen Wass)的話說,HS2 穿透了英國萬年歷史。

圖片版權 Getty Images Image caption 第一個環繞澳大利亞航行並給澳大利亞起名的弗林德爾斯船長(Captain Matthew Flinders)

始發站 大墳場

英國高鐵HS2 倫敦始發站站址設在現在的Euston 火車站附近。200多年前,這裏是倫敦也是英倫島上最大的公共墓地。

1788-1853年間,約61000具屍體下葬在這裏。修建Euston火車站時遷移了一部分,但仍有約45000具遺骨要為HS2 讓路。這些遺骨要一具具的挖掘、登記、遷移和重新安葬。

HS2倫敦總站的開工剪彩儀式完了後緊接著的是英格蘭教會組織的遺骨遷移紀念儀式。

Euston 的古墳場是公共墓地,葬在這裏的人從平民到貴族都有。

圖片版權 CAMERON ARCHAEOLOGY Image caption 120英里的HS2一期工程線路,全線激光掃描,不是為了測繪路基,而是確定地下古蹟遺址。120英里的線路上,有60個考古發掘場地,平均兩英里一個。

他們當中,有第一個環繞澳大利亞航行並給澳大利亞起名的弗林德爾斯船長(Captain Matthew Flinders),也有在紐約當奴隸,被英國國王喬治四世恩寵來到倫敦成為拳擊名手的「恐怖的雷特蒙德」。

HS2工程考古和文化遺產總負責人沃絲說,挖掘整理這些遺骨,可以更好的了解18和19世紀的倫敦,城市的演變,倫敦人的健康、疾病、社會階層和生活方式。

考古專家預計要呆在HS2建設沿線一直到2020年。一句話,急不得。

圖片版權 Source: Department of Transport Image caption 計劃中的英國高速鐵路線示意圖。紅實線表示第一階段倫敦-伯明翰線路。紅虛線表示第二階段,高速鐵路從伯明翰成Y字型分叉,連接英格蘭腹地其它主要城市。

速度相對論

英國的高鐵建設常被譏諷為「蝸牛速度」。如果與中國的高鐵建設速度相比,用「蝸牛速度」來形容,可能都是過獎了。

但是,速度是相對的。英國人建高鐵的「慢」,值得細看。

維多利亞時代的英國人,逢山開洞,遇水架橋,100年前已經把鐵路修遍英倫三島。

速度慢,是因為現代英國有世界上最嚴格的建設論證、審批程序。比如,計劃公布之前,進行了55000人次的諮詢。對諮詢中提出的問題,要逐一找到解決的辦法。

芳草地上一道銀線閃過,電視畫面上看可能賞心悅目;時速225英里(362公里)的列車從家門口轟隆隆開過,可能就堵心了。

實際上,許多反對建高鐵者就自稱Nimbys( Not in my back yard,別在我家後院)。

Image caption 許多反對建高鐵者自稱Nimbys( Not in my back yard,別在我家後院)。

僅舉一個例子。為了減少對環境的影響,高鐵線路走向多次微調,埋入地下隧道或採用V字型高岸遮蔽的部分,比原計劃增加了一倍,佔到了第一階段總長度的近一半。

對隧道上方地面上的民居,要進行建前和建後地質檢查。高鐵工程要對任何與高鐵有關的問題,比如震動或地基下陷導致的損壞,終身負責。

高鐵縱貫英格蘭腹地,計劃線路穿過風景如畫的田園、千年古森林、著名的自然、文化景觀和稀有動植物賴以生存的脆弱的生態環境。不可避免的強行徵地、拆遷、賠償,更是複雜繁瑣的法律程序。

把用地搞定了,還要解決地上的一草一木,野獸家畜。馬丁先生的三隻羊、蘇珊女士的一棵樹、野地裏的一群蝴蝶、池塘裏的一波蝌蚪,都可能成為高鐵的絆腳石。

火車能跑得更快,恐怕沒有多少人有異議。高速建高鐵,則是仁者見仁。英國建高鐵的「蝸牛速度」,焉知非福?