亂世恩仇錄：「我親手送養父入獄5000年」
危地馬拉內戰軍隊血腥大屠殺倖存者之一拉米奧出庭作證，法庭判處他的養父、一名前軍人洛佩斯5000年徒刑。（警告：本文部分內容可能引起讀者不適。）
「我現在還害怕他嗎？當然害怕」。現年41歲的拉米奧說：「但我必須代表那些無法再生上法庭的人控訴他。」
1982年12月6日凌晨，5歲的拉米奧·奧索裏奧·克里斯塔萊斯正在南美洲危地馬拉一個村莊家中睡覺。他的母親，父親和6個兄弟姐妹也都進入夢鄉。名稱為凱比爾（Kaibiles）的、由美國培訓的危地馬拉特種部隊的大約50名士兵進入了他們的村莊。
此前不久，在這個位於危地馬拉北部的、貧困的瑪雅人居住的杜斯艾雷斯村（Dos Erres）附近，左派游擊隊伏擊了政府軍，導致21名士兵死亡。軍政府懷疑杜斯艾雷斯村的村民對左派游擊隊抱有同情，於是派遣這支反游擊隊精銳特種部隊前往掃蕩。
危地馬拉特種作戰部隊凱比爾為了嫁禍游擊隊，洗清和政府軍的幹系，水兵們都打扮成游擊隊員。他們挨家挨戶地敲打著每扇脆弱的木門，吼叫讓裏面的人開門。
拉米奧的父親嚇壞了，趕緊開門，士兵們抓住他，用繩子將他綁起來。將繩子的另一端纏繞在拉米奧母親的脖子上，並將一家人都帶到村中的空地上。之後所有的婦女和年幼的孩子都被趕進當地教堂，而男人和大點的孩子則被帶到當地學校。
拉米奧還記得在士兵審訊折磨男人時聽到吼叫和叫喊聲。他們一個接一個地被槍殺，他們的屍體都被扔到村裏的水井中，堆在一起。
拉米奧說，他們殺完男人後，就開始屠殺婦女和兒童。
這個村莊的名字叫杜斯艾雷斯，現在已經成為大屠殺的代名詞。整個村莊大約200人死亡。
在危地馬拉軍隊和馬克思主義游擊隊之間的衝突中，有20多萬人死亡。其中許多人是土著瑪雅平民，他們被軍隊指責同情叛亂分子。自1996年戰爭結束以來，危地馬拉文官當局對少數軍官和低級士兵進行了起訴。洛佩斯是參與杜斯·艾雷斯大屠殺的人中第6個受到起訴的前凱比爾軍人。
拉米奧出庭作證時，還有一位心理學家獲准在他身邊幫助他。
他確定洛佩斯是抓住他母親的頭髮把她從教堂拖出去的士兵之一。拉米奧和他的兄弟們當時拼命哭喊抱住母親的腿。
母親懇求士兵們不要傷害她的孩子。其中一名士兵隨後抓起拉米奧還在襁褓中的的小妹妹，把她不斷砸在一棵樹上，直到小嬰兒不再哭喊。
拉米奧說，他沒有看到母親或其他的幾個兄弟發生了什麼事。最後，因哭泣而疲憊不堪，他睡著了。當他醒來時，除了另外兩個小孩外，他孤獨一人，身邊沒有家人。最後士兵們把拉米奧和一個名叫奧斯卡的3歲孩子帶著，離開了這座已經成為廢墟的村莊。
拉米奧說：「當我們離開時，我們從懸掛在樹上的屍體邊上經過，有的屍體沒有肢體，有的沒有頭。我認出其中一具屍體是我父親。」
杜斯艾雷斯大屠殺持續了3天，是危地馬拉軍隊在內戰期間犯下的最嚴重的一起暴行。
在此事件8個月前，一位後來再生的基督徒埃弗拉林·裏奧斯·蒙特領導的一群年輕軍官在政變中掌權上台。他們揚言要鎮壓叛亂分子及其支持者。
在蒙特的17個月掌權期間，（他本人在1983年8月的政變中被推翻）估計有1700名土著瑪雅人被軍隊殺害。
蒙特於2018年4月去世，這名91歲的前領導人死前一直受到種族滅絶罪的審判。
在回到特種兵基地後，洛佩斯開始有興趣照顧拉米奧。他拿出自己的口糧，餵他牛奶和罐頭豆子。後來，這兩個小男孩開始穿起小軍裝。洛佩斯後來告訴拉米奧，他決定帶他回到在該國西南部的自己的家，與他自己的家人一起住。
拉米奧說，他最初對這個消息感到高興，希望能再次擁有一個家庭。但他的希望很快就破滅了。洛佩斯讓他幹活，他沒有吃早飯就送他上學，並在他抱怨時打他。「他告訴我，如果我試圖逃脫，他會找到我，無論我去哪裏都會殺了我。」
拉米奧說。他漸漸長大的過程中並沒有忘記他的親生父母，但從未談起過他們。只有在洛佩斯的丈母娘問他為什麼總是哭泣的時候，他才會說：「我想念我的媽媽。」
拉米奧越來越渴望擺脫洛佩斯的折磨，但是後者堅持要他叫他為「爸爸」。直到22歲時拉米奧才通過參軍終於逃脫。具有諷刺意味的是，多年前就是這樣的軍隊謀殺了他的父母。
他說：「那時候我很迷茫，我真的不知道自己是誰。參軍是個非常艱難的選擇，但我不得不逃離，但在軍隊的生活也很艱難。」
到了1998年，內戰結束了，叛軍組成了自己的政黨。一個文官政府上台了，儘管當時軍隊勢力很強大。拉米奧曾想要求軍隊中的某個人幫助尋找他原來的家庭，但是他沒敢這麼做。
然而，同一年裏，總檢察長辦公室和一個人權組織的官員來到洛佩斯家裏找到了他。當時他們正在調查戰爭時期的暴行，並聽說他和另一小孩奧斯卡在杜斯艾雷斯大屠殺中倖存下來。
奧斯卡的全名是奧斯卡·拉米雷斯·卡斯塔內達。他們追蹤他的下落，一直找到了他移居的美國。與拉米奧命運不同的是，奧斯卡和另一位特種兵凱比爾的家人一起快樂地長大，完全沒有意識到他的原生家庭的命運。
尋找奧斯卡
- 當危地馬拉軍隊在他的村莊殺死200多人時，奧斯卡只有3歲
- 一位調查大屠殺的檢察官尋找奧斯卡的故事拍成了2017年紀錄片「尋找奧斯卡」
- 找到杜斯艾雷斯大屠殺遇難者相同的DNA成為指控有關軍人的關鍵證據
- 檢察官的艱巨任務之一，是向奧斯卡解釋他不是他認為的那個人，而他的親生父親還活著
拉米奧突然意識到，如果他的軍隊上司獲知他的真實身份，他就可能處於生命危險之中。於是，他與調查人員取得了聯繫，後者幫助他在加拿大獲得政治庇護。
抵達加拿大之後，拉米奧經歷了激烈的思想鬥爭。他說儘管受到過毆打，威脅和經歷困難，他仍然對洛佩斯有感激之情，他甚至從加拿大還給他寫過信。但隨著時間的推移，他開始意識到自己被剝奪的根和身份。他說：「我的過去沒有留下任何東西，所以現在我必須建立自己的未來。」
洛佩斯本人偷渡到美國非法居留。2016年，他在美國被捕後驅逐出境，回到危地馬拉接受審判。
拉米奧在是否回國做證的問題上也經歷了內心的苦苦掙扎，但最終得出結論，認為這是他的職責。
在法庭結束提供證詞後，他轉向法官做出最後的請求。
在座無虛席的法庭上，他說：「現在是為那些生命之光被熄滅、已經不在這裏的人伸張正義的時候了。但在那個黑暗時刻，還剩下一盞燈沒有熄滅，那就是我。我請求你把犯下這起滔天罪行的人送進黑暗。」
2018年11月22日，洛佩斯被判入獄5000年。其中包括他被判定對171人的死亡負有責任，對每一人的死亡他獲刑30年，此外還包括他們從杜斯艾雷斯屠殺現場帶走、後來又被殺害的一名女童。