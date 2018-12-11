圖片版權 Getty Images Image caption 聲援孟晚舟的人士在溫哥華保釋聽證法庭外舉起標語。

華為高管孟晚舟的保釋聆訊10日在溫哥華重啟。這宗引起全球關注、撼動市場的國際引渡案，下一步將如何發展？

孟晚舟案第二日保釋聆訊

在第二日保釋聆訊中，孟的律師團隊繼續努力說服法官，孟晚舟不會棄保潛逃。孟晚舟願意付費僱傭私人安保公司獅門（Lions Gate），讓專業安保人員24小時監視她的一舉一動，如果她企圖棄保逃跑，他們會負責抓住她。香港媒體《南華早報》報導，獅門公司的CEO 費樂（Scot Filer）作為證人出庭，他稱已經考察過孟在溫哥華的住所，確認公司有能力在該處監控孟。如果孟獲得保釋，他們會派出司機和多名安保人員來監控她的行動，但同時讓她能保有日常生活。然而，在檢察官的逼問下，費樂承認其公司從來未接過監控保釋人員的案子。

孟的律師還提出，孟晚舟願意在保釋期間戴上有GPS追蹤定位功能的電子手鐲。一家名為Recovery Science的電子監控公司的負責人也出庭作證，稱如果孟獲得保釋，將會使用該公司的電子定位手鐲。在超過500個使用該產品的保釋人當中，少於50人曾經步出法定活動區域或者取下手鐲，只有一人逃脫。

孟晚舟的律師團隊將保釋金提高到1500萬加元（約1120萬美元）。當法官詢問孟為什麼自2017年年初就沒有進入美國時，孟的律師表示，這是因為對華為來說，美國的從商環境變得惡劣。

孟晚舟當日穿著參加首日聆訊時的同樣一件綠色毛衣，開庭前與律師談笑，神情輕鬆。孟的丈夫劉曉棕、華為律師及華為的資深副總裁Scott Bradley都坐在公眾席旁聽。而在庭外，則有幾名示威人士高舉要求釋放孟晚舟的標語，以示聲援。

圖片版權 Getty Images Image caption 第二日保釋聆訊場外，希望進入法庭旁聽的記者及公眾排起長龍。

在上周五的保釋聆訊中，孟的律師以孟健康欠佳的理由請求保釋。他指，今年46歲的孟有高血壓、失眠等健康問題，她在被捕後曾被送往醫院治療高血壓。中國外交部發言人陸慷在10日的例行記者會上說，孟晚舟在被扣押期間，並沒有得到到位的醫療保障。

美國下一步將怎麼走？

美國要求加拿大配合逮捕並引渡孟晚舟的法律依據是兩國1974年簽署的《引渡條約》和加拿大1999年頒布的《引渡法》。

在美國方面，聯邦或州檢察官要通過美國司法部國際事務辦公室（OIA）來向外國政府提出引渡請求。OIA全權負責與外國政府溝通協調在美國國外的逮捕和引渡步驟。OIA需在逮捕後60天內發出正式的引渡請求，目前不清楚OIA是否已發出請求。

美國與包括加拿大在內的100多個國家存有引渡協議，各國引渡協議條款各異。在美加引渡協議中，被引渡人涉嫌的罪行需是美加兩國都認定為犯罪的行為，這一原則被稱為雙重犯罪（dual criminality）。如果被引渡人的行為在加拿大不構成犯罪，引渡就無法進行。

孟晚舟涉嫌的罪名符合這一原則嗎？美國媒體彭博社分析，這也許是此案接下來的爭持焦點。

加國也有針對伊朗的制裁政策，但違反制裁者是否觸犯刑法、違反伊朗制裁是否美加引渡條例覆蓋的罪名之一，加拿大法律未有明確規定。這或許正是美方以涉嫌商業詐欺罪、而非違反伊朗制裁來要求引渡的原因。

圖片版權 Getty Images Image caption 孟晚舟在溫哥華的其中一處房產。若獲得保釋，孟可能將居住在此，等候引渡聆訊。

加拿大引渡程序有哪些關鍵步驟？

在加拿大方面，從加拿大引渡嫌疑人到外國，需要經過三大關鍵步驟。

首先，加拿大司法部長要決定是否授權啟動引渡程序，通過法庭頒布「授權進行書（authority to proceed，ATP）」。ATP發出之後，當局安排抓捕或傳喚嫌疑人，嫌疑人可申請保釋。

第二步，法院將舉行引渡聆訊。引渡聆訊有別於保釋聆訊，並不考慮嫌疑人棄保可能性，而主要分析案情、證據充分程度等因素，考慮是否有引渡至外國的必要。

最後，如果法院認定需要引渡，將由司法部長決定是否批准引渡。

目前孟案正處在第一及第二步驟之間，等待引渡聆訊。

在某些情況下，加拿大司法部長可以推翻法庭的引渡裁定，例如被引渡人可能在目的地國遭受不公待遇，或引渡請求是基於針對被引渡人的種族、國籍、宗教、膚色、性別等因素，被引渡人涉嫌的罪名在目的地國可能被執行死刑，等等。

在這三個關鍵步驟中，被引渡人在多個環節享有上訴權利。例如，如果加拿大法院認定需要引渡，被引渡人有權在30日內上訴並要求司法覆核，也可以再次申請保釋。通常被引渡人上訴的理由是，若被引渡到目的地國，他們在加拿大被保障的權利將受到侵害。

針對保釋被拒、司法部長的引渡批准等，被引渡人都能提出上訴，在上訴庭作出終審判決前，引渡都不會真正發生。

在一些往例中，引渡訴訟是持續數月甚至數年的「持久戰」。廈門遠華走私案主嫌賴昌星從加拿大引渡到中國的司法程序就歷時十年之久。

在孟案中，如果加拿大最終執行引渡，孟將被移送給美國司法部門，在紐約東區法院接受審訊。如果引渡不被法庭或司法部長批准，她將被加拿大當局釋放。

圖片版權 Reuters Image caption 2018年12月7日，孟晚舟出席加拿大溫哥華保釋聽證會的法庭畫像

加拿大官員取消訪華行程

中國通過傳喚加拿大駐華大使等方式對渥太華施壓，寒蟬效應已逐步顯現，加拿大官員近日取消至少兩個訪華行程。

9日，加拿大卑詩省的政府貿易代表團宣佈取消原定的中國訪問。該省的林業部長本計劃率領貿易團隊訪問亞洲日、韓、中三國，臨時取消中國一站。孟晚舟被捕、拘留及接受保釋聆訊的溫哥華位於卑詩省。

卑詩省就業、貿易和技術廳長拉爾斯頓（Bruce Ralston）在一份聲明中指出，取消行程是「由於一位華為高管的國際司法程序正在進行中」，承認行程更改與孟案有直接聯繫。

10日，加拿大副外交部長舒加特（Ian Shugart）也宣佈取消原定在本周的訪華之旅。路透社引述一位匿名的政府官員稱，行程更改並非由於中國政府不歡迎舒加特。