海豹遭鰻魚卡鼻 原因成謎

圖片版權 NOAA Fisheries/Brittany Dolan Image caption 一條鰻魚卡在了一隻夏威夷僧海豹的鼻子裏。

近日，一張海豹流著長長的「鰻魚鼻涕」的照片在網絡上熱傳，照片中的鰻魚卡在了一隻夏威夷僧海豹（Hawaiian monk seal）的鼻子裏。

這張照片是今年夏天在夏威夷群島西北部拍攝的。美國國家海洋和大氣管理局（Noaa）本周在網上分享了這張照片，海豹看上去有些呆萌和滑稽，引發網友關注。

臉書網友穆拉卡米（Verne Murakami）說：「可能它吃東西的時候打了噴嚏！」網友斯坦福（Katherine Stanford）則表示，人類吃飯時也會出現類似的情況，」當你大笑時，意大利面會從鼻子裏噴出來...」

儘管已經觀察了這個物種將近40年，研究人員只在2016年後見過幾次這樣的現象。發現情況後，研究人員幫助海豹移除鰻魚，然後將海豹放生。

研究人員對這種情況有兩種猜想。一種是，當夏威夷僧海豹將鼻子伸進珊瑚礁的裂隙或伸進岩石和沙子中覓食時，鰻魚可能在試圖自衛或逃跑時被困住了。

或者，可能是海豹自己導致鰻魚被卡在鼻子裏。海豹或許吞下了鰻魚，在反芻的時候把鰻魚卡在了鼻腔。

研究人員指出，真實情況仍然成謎。不過所有被發現的海豹都存活了下來，之後也沒有發現任何問題。