圖片版權 Getty Images Image caption 胡夫金字塔又稱吉薩大金字塔，是古代世界七大奇蹟之一

一對丹麥男女疑似攀爬埃及金字塔的視頻近日引發網絡關注，埃及當局已經介入調查。

這對男女似乎還在金字塔上拍攝了裸露的照片，觸怒埃及民眾。據埃及官方《金字塔報》報道，埃及檢察官正在調查視頻的真實性；如果事件真實，還將調查這對男女如何爬上140米高的金字塔。

胡夫金字塔又稱吉薩大金字塔，是古代世界七大奇蹟之一。最初有埃及官員認為，視頻是偽造的。

攝影師稱，爬上金字塔前，他與朋友在附近已經轉悠了好幾個小時。

埃及文物部長周日（12月9日）對國會議員表示，檢察官正在調查這對丹麥情侶是否真的在金字塔拍攝了這段色情視頻。《金字塔報》引述埃及文物部長阿納尼（Khaled al-Anani）稱，他們被要求確認視頻的真實性，並對玩忽職守的官員提起公訴。

他還表示，攀爬金字塔是被嚴格禁止的，並稱拍攝這些視頻和照片有違公德。

視頻拍了什麼？

丹麥攝影師維德（Andreas Hvid）在視頻網站YouTube上傳了這則經過剪輯的視頻，視頻時長三分鐘。

維德在他的YouTube帖文中說，11月底他和朋友爬上了胡夫金字塔。因為害怕被守衛發現，所以沒有拍攝在吉薩平原轉悠的幾個小時。

視頻中有他與女性朋友的照片，女子的臉經過了馬賽克處理，他們並排站在有4500年歷史的金字塔頂端。在最後一個鏡頭，女子背對鏡頭，俯瞰開羅的天際線，脫掉了上衣。

維德還發了一張照片，照片中這對男女似乎裸體躺在金字塔頂。

各方有何回應？

這些視頻和照片上周在社交媒體上發酵，在埃及國內外引發憤怒情緒，許多人譴責這一行為不尊重埃及的歷史和文化遺產。

一名女性評論維德在臉書上的視頻：「太遺憾了，這種行為完全是對另一片土地、另一種文化和生活方式的不尊重。這表明他們對其他的宗教和文化缺乏理解。」

無內容

丹麥的網友也對維德的行為進行了批評。一名推特網友說，維德不尊重埃及民眾以及世界上重要的文化遺產。

《今日埃及報》（al-Masry al-Youm）引述埃及最高文物委員會主席瓦茲裏（Mostafa al-Waziri）稱，照片可能是用圖像編輯軟件Photoshop製作的。

攝影師怎麼說？

維德對丹麥《號外報》（Ekstra bladet）表示，他「多年來」一直夢想爬上金字塔。「這麼多人生氣讓我很難過，但我收到了很多埃及人的積極回應，我認為這是值得記住的，」他說。

維德否認他們在金字塔頂上有性行為，稱他們只是擺了姿勢拍照。

維德曾在自己的網站上發佈過一系列裸露照片，都是在高樓大廈和世界各地不同尋常的地點拍攝的。

此前有發生過類似事件嗎？

八十年代，許多遊客因攀爬金字塔喪生，隨後埃及出台了禁令，但並沒有阻止一些想要攀爬的遊客。

2016年，一名德國少年攀爬金字塔並拍照錄像，最後被終身禁止再入境埃及。

2017年，一名土耳其人因攀爬金字塔被警察短暫拘留。

近年來，一些埃及名人因在公共場合的行為被視為不當而被定罪。數日前，埃及女演員優素福（ Rania Youssef）因在開羅國際電影節中穿著鏤空長裙而被告上法庭。