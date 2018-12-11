全球大麻合法化趨勢背後的考量與憂慮

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世界各國對大麻的態度似乎日漸開放。

墨西哥和盧森堡凖備上場的政府分別都說，他們計劃把公眾吸食大麻合法化。而新西蘭政府就計劃，用公投讓當地公眾決定怎樣做。

隨著公眾和政府對大麻的意見改變，大概更多國家的政府都會這樣做，令大家都在思索這些政府應該如何合作，管理供應給大眾的大麻。

但是，是甚麼因素驅使這些國家改變對大麻的態度？

用法律管理大麻

烏拉圭在2012年成為第一個國家，讓公眾吸食大麻作治療以外的用途。當地政府這樣做，主要是希望切斷大麻貿易與當地犯罪分子的關係，讓政府可以用法律的方式管理大麻。

美國時任總統奧巴馬早就希望改變美國打擊毒品販賣的方法，他當時讓美國各個州份自行決定以甚麼其他方式管理大麻。烏拉圭把大麻合法化的同一年，美國華盛頓州和科羅多拉州選民都支持把大麻合法化。之後，美國有8個州和華盛頓特區先後表態支持，讓公眾合法地吸食大麻作非治療用途。

我們目前仍然未就大麻對人體的影響達成共識，但可以肯定的是，公眾和政府對大麻的態度已經比之前大為軟化。

這般大麻合法化的浪潮也蔓延至北美州另一大國——加拿大，當地在今年10月修改法例，把大麻合法化。而在墨西哥這也可能快將成為現實，以奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）為首的新政府提交法案，讓當地公眾使用大麻作醫療或消遣用途。墨西哥最高法院早前更裁定，完全禁止公眾使用大麻作消遣用途違憲。

許多國家分別都減輕與大麻相關的懲罰，其中在巴西、牙買加和葡萄牙，銷售大麻仍然屬違法，而隨身帶著少量大麻就沒有問題。而在西班牙，公眾可以在私人場所合法吸食大麻，許多荷蘭的店鋪都公開出售大麻。除之以外，許多國家都容許公眾使用大麻用於治療用途。

除了這些，許多國家都計劃修改與大麻相關的法例：

在英國，自今年起醫生可以給病人處方大麻製品

韓國也容許國內醫生為病人開大麻處方用於治療用途，但當地政府會檢控任何在國外吸食大麻作消遣用途的公民

馬來西亞日前有男子因為售賣大麻油，被當地法庭判處死刑，但這案件在國內引起爭議

南非最高法院頒令，容許成年人在私人地方合法吸食大麻

非洲南部國家萊索托早前修改法例，容許公眾種值大麻作治療用途，是首個這樣做的非洲國家

黎巴嫩正考慮讓生產醫用大麻合法化，以振興當地經濟。

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公眾看法改變

促成多國政府軟化態度的原因，是公眾對大麻的看法改變。

而在加拿大和美國，對大麻的禁制令許多病童無法取得他們需要的藥品，令許多人改變對大麻的看法。這個情況在英國也差不多。

倫敦希思羅機場早前沒收了一名兒童考德威爾（Billy Caldwell）的父母攜帶入境的大麻油，這名兒童最後需要入院治療，事件在英國引起關注。一個月後，英國政府向一名患有一種罕有的癲癇症的兒童丁利（Alfie Dingley）發出特別許可，容許他使用大麻油作醫療用途。

這些案例出現後，英國政府修改法例，讓醫生給病人開大麻處方。英國內政部強調，當地不會把消遣用大麻合法化。但前英國外交大臣威廉·黑格（William Hague）等高層官員就建議英國可以考慮改變相關法律。

圖片版權 PA Image caption 丁利的母親說，大麻油讓丁利控制他的癲癇症病情。

墨西哥把大麻合法化的原因，是為了控制國內毒販之間之暴力衝突。大麻只佔毒販收入的少部份，但維持對大麻的禁令越來越與現實脫節。

經濟考量

一些沒有把大麻合法化的國家分別都修改法律，讓自己不與其他國家脫節。

許多中美州國家的政府都希望，自己的農夫可以透過種植大麻，打進世界藥用大麻的龐大市場。

私人公司也沒有怠慢。煙草商萬寶路的母公司阿爾持裏亞（Altria）早前，就向一家加拿大的大麻公司投資了約18.6億美元。從美國等許多曾經容許藥用大麻而禁用消遣用大麻的國家來看，這些地方最終會放寬對消遣用大麻的規定，令大麻生意更具商業吸引力。

但大麻銷售並非毫無限制。其中一個最大的限制是，生產商無法自由在國際市場買賣大麻，只能根據國際麻醉品管制局（International Narcotics Control Board）嚴格規定進出口大麻。

這令摩洛哥和牙買加等種植大麻的農夫，無法向加拿大等大麻供應不足的市場供貨。

圖片版權 Getty Images Image caption 一幅位於德國的大麻田。

大麻對人體的已知影響

可能導致困惑、焦慮和恐懼症

如果混合煙草一起吸食，會增加患肺癌的風險

長期吸食，可能導致精神疾病

世界一些地方用大麻治療多發性硬化症和癌病的副作用

醫學界正研究大麻能否用來治療癲癇症和艾滋病（又譯愛滋病）

資料來源：英國全民保健局

作出平衡

有聲音要求改變國際法對大麻的規定，但這似乎言之過早。

政府在把大麻合法化之前要考慮，如何在立法管制與完全禁止之間作出平衡。始終，許多社會都不會接受對大麻這種可改變一個人精神狀態的物質作寬鬆規管。

但我們幾乎可以肯定，越來越多的國家會改變它們對大麻的態度。國內和國際法必須對此與時俱進。

柯林斯是倫敦政治經濟學院國際毒品政策研究所負責人。