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加拿大法庭宣佈，華為高管孟晚舟獲准以1000萬加元（約750萬美元）保釋，其中700萬加元（約520萬美元）需為現金。

法庭要求孟晚舟遵守多個條件，包括居住在她位於溫哥華的住所、付費僱傭安保公司獅門來監控她的動向、不能離開獅門劃定的溫哥華、列治文（Richmond）、北岸（North Shore）區域、上交所有護照、保持通訊暢通、佩戴電子定位腳鐲、在指定時間出庭等。

據加拿大媒體《溫哥華星報》報導，孟晚舟聽到法官裁定後，伸手擦了擦臉上的眼淚，破涕為笑，並向旁聽席上的丈夫劉曉棕點頭致意，劉則顯得鬆了一口氣。

美國政府必須在2019年1月29日前提出正式引渡請求。而孟晚舟必須在2019年2月6日再次出庭，屆時加拿大法庭將安排引渡聆訊的時間。

引渡聆訊有別於保釋聆訊，並不考慮嫌疑人棄保可能性，而主要分析案情、證據充分程度等因素，考慮是否有引渡至外國的必要。如果法院認定需要引渡，將由加拿大司法部長決定是否批准引渡。

在此前的聆訊中，孟晚舟的丈夫劉曉棕表示願意擔任孟的保釋擔保人，但由於他並非溫哥華居民，他的加拿大簽證將在2019年3月過期，是否符合擔保人身份惹爭議。孟的律師馬丁（David Martin）在第三日聆訊中表示，除了孟晚舟的丈夫外，還有四名常居溫哥華的居民願意擔任孟的擔保人，其中包括協助劉孟夫婦在溫哥華置產的房地產中介、兩名華為前員工、一位華為前員工的妻子、孟的鄰居等。

華為在周三早上的一個聲明稱，CFO孟晚舟女士近期在被加拿大當局代表美國政府暫時扣留之後，今天法庭做出判決，同意保釋。我們相信加拿大和美國的法律體系後續會給出公正的結論。正如我們一直強調的，華為遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。我們期待美國和加拿大政府能及時、公正的結束這一事件。

圖片版權 Getty Images Image caption 孟晚舟的辯護律師馬丁

馬丁引述與孟晚舟此前的談話，指孟勤勉工作25年，若能獲得保釋，只有一個簡單心願，就是與丈夫和女兒一起生活。「我已經好幾年沒讀過一本小說了，」馬丁引述孟晚舟說，她還有在溫哥華修讀商學院博士學位的打算。

孟晚舟的家庭、財產、護照曝光

隨著聆訊的推進，檢方與辯方都提交了孟晚舟個人及家庭情況作為呈堂證供，逐步揭開了任正非、孟晚舟家庭的神秘面紗，從中一窺「中國商業皇族」家庭的生活。

孟晚舟有兩段婚姻，育有四名子女。她前夫的身份不明，兩人育有三名分別14、16和20歲的兒子，其中次子目前正在波士頓的寄宿學校求學。

孟與現任丈夫劉曉棕在2007年2月於香港結婚，當時劉曉棕報稱職業為工程師，兩人育有一名10歲的女兒。在2016年，劉曉棕曾以香港註冊公司晴福投資董事長參與公開活動，自稱在1996年大學畢業後加入華為，2006年離職創業。劉現年約43歲，自稱為中國公民，目前在中國居住。

圖片版權 Getty Images Image caption 劉曉棕出席孟晚舟的保釋聆訊。

孟晚舟與劉曉棕曾在2016年一同參加中國重慶德普外國語學校校慶活動，當地官員證實學校由孟、劉兩人投資設立，劉是學校股東之一。

劉孟夫婦在溫哥華有兩處住宅，總估價約為1600萬美元。孟的律師在法庭上透露，劉曉棕的父母每年會在上述其中一處住宅住上四到六個月。孟晚舟在證供中表示，子女畢業後，她一家夏季仍常到溫哥華度假數周甚至數月。

律師還稱，孟一家與溫哥華有15年之久的聯繫，兩名子女在2009年至2012年在溫哥華求學，劉曉棕當時也在此修讀碩士學位。孟還曾擁有加拿大永久居民資格，但已於2009年過期。

在10日的聆訊中，孟方將她與家人在加拿大的合照呈堂。其中有的是在她溫哥華家門前拍攝，有的是在加拿大風景名勝區的留影。

圖片版權 Getty Images Image caption 孟晚舟、劉曉棕在溫哥華兩處房產的一棟，目前正在裝修中。

香港土地註冊處記錄顯示，孟以個人名義及與丈夫聯名擁有至少兩個豪宅物業，現時估價約8000萬港元。孟晚舟及任正非任董事的華為技術投資公司也持有香港多處物業，市值合共約2.5億港元（約3200萬美元）。

根據法庭文件及媒體報道，孟晚舟前後共持至少八本護照，其中五本中國護照、三本香港特別行政區護照。孟曾經在2004年使用一本中國因公普通護照在香港進行公司董事登記，因公普通護照通常頒發給參照公務員標凖管理機構中的人員、國有企事業單位因公出國人員。

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香港媒體《明報》報導，孟的三本香港護照簽發日期分別為2011年10月18日、2014年11月7日及2014年12月18日。三本護照到期日皆為2021年10月18日。

劉曉棕向加拿大法庭解釋稱，兩人結婚後孟曾冠夫姓，改名為「劉孟晚舟」，但一個月後應公司要求換回原名，再申請了新護照。孟的辯護律師指，孟目前只有兩本有效護照，分別是中國和香港護照。

早前，香港特首林鄭月娥表示，孟晚舟在任何時候只持一本有效特區護照。她又指，有時市民仍會持有舊護照，是因為其中仍保留有效簽證，於是入境他國持最新的有效護照，同時攜帶內有簽證的舊護照。

中美加三國庭外角力

控辯雙方在溫哥華法庭內交鋒，中美加三方則在庭外角力。

11日，中國商務部發出公告，中美貿易談判的中方代表、副總理劉鶴與美國財政部長姆努欽、貿易代表萊特希澤通電話，雙方就落實兩國元首會晤共識、推進下一步經貿磋商工作的時間表和路線圖交換了意見。中方公告簡短，並未透露中美官員通話中有否提及孟晚舟事件，顯示北京有意切割中美貿易談判與孟晚舟事件，不希望前景未明的孟案影響到貿易談判的進程。

值得注意的是，北京把「胡蘿蔔」伸向美國的同時，向加拿大施以「大棒」。非政府組織國際危機組織（International Crisis Group）11日表示，其東北亞高級顧問、加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）在中國被拘留。康明凱曾任加拿大駐北京、香港的外交官，也曾在紐約的聯合國總部工作。

圖片版權 International Crisis Group Image caption 康明凱

加拿大總理特魯多以不點名的方式表示，加拿大十分重視此事，中加就此有直接溝通。加拿大聯邦公共安全部長古德爾（Ralph Goodale）則說，加國政府知曉「一名加拿大人正在中國面臨困難」，並對此表示極度關切。古德爾稱，目前沒有明確的跡象表明，此事與孟案有關聯。

在截稿前，中國未對事件作出回應，康明凱的拘留原因仍未明。

加拿大前駐華大使馬大維（David Mulroney）接受《南華早報》採訪時說，中國拘留康明凱有可能是出於孟案的報復，北京有採取類似行動的先例。在2014年，在中國丹東生活的加拿大籍加勒特夫婦（Kevin and Julia Garratt）因涉嫌間諜罪被中國國家安全部抓獲。就在他們被捕前六個星期，加拿大逮捕了涉嫌從事情報工作、有加國永久居民身份的中國籍航空業商人蘇斌，蘇其後被引渡到美國，並被判定犯間諜罪。

北京在此敏感時刻逮捕康明凱，將挑動中美加三國間近來繃緊的神經。