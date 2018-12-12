印度外賣員偷吃顧客食物 被公司辭退
- 2018年 12月 12日
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近日，印度一名外賣員被爆偷吃顧客的食物，吃了幾口後還重新密封了外賣盒。印度外賣公司Zomato隨後表示，已經解僱了這名外賣員。
這則視頻拍攝於印度南部地區的馬杜賴市（Madurai）。視頻中的男子穿著Zomato T恤，坐在一輛摩托車上，他身後放著一個紅色大包。這名男子吃了幾口手中的盒飯，然後用重新把飯盒封好，又從紅色大包中拿出另一盒吃了起來，吃完再把盒子封好放回了大包的塑料袋中。最後他撕下一段膠帶，封上了塑料袋。
This is what happens when you use coupon codes all the time. 😂 Watch till end. pic.twitter.com/KG5y9wUoNk— Godman Chikna (@Madan_Chikna) 2018年12月10日
結尾 Twitter 帖子 用戶名 @Madan_Chikna
這則視頻在社交媒體上火了，瀏覽量達到數千次。
印度外賣公司Zomato周一（12月10日）表示，視頻內容屬實，那名男子確實是該公司的外賣員。
Zomato在聲明中稱，對於擅自食用顧客餐點的行為「零容忍」，已經解僱被曝光的外賣員。
We take food tampering very seriously.— Zomato India (@ZomatoIN) 2018年12月10日
For more details: https://t.co/cHuLX1Bs4n
結尾 Twitter 帖子 用戶名 @ZomatoIN
聲明還指，他們將採取措施避免以後發生類似事件，包括引入防開封的膠帶、加強員工教育等。
事件發酵後，有推特網友表示，外賣公司解僱外賣員理所應當，但也有網民覺得處罰過重。
一名網友說：「把包裝做好，給他們足夠的薪水，最重要的是給他們休息時間。停工或警告處罰就足夠了。」
作者：克里斯·布拉姆韋爾（Kris Bramwell,），BBC用戶衍生內容及社交媒體團隊（BBC UGC and Social News)