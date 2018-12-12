圖片版權 BSTU Image caption 當普京收到這張東德國安部門證件時，他33歲。

俄羅斯總統普京曾使用過的一張前東德國安部門特工證件，近日在德國城市德累斯頓（Dresden）的斯塔西（Stasi）秘密警察檔案中被發現。

斯塔西是德國統一前民主德國（即東德）的國家安全機構，普京當時是一名蘇聯間諜。

普京曾對他上世紀80年代在德累斯頓擔任蘇共情報機構克格勃一員的經歷表示自豪。

當研究人員近期對克格勃和斯塔西這兩大情報機構的合作進行研究時，發現了這一證件。

1985年，普京成為一名克格勃少校，這讓他有機會訪問斯塔西的設施，但他可能沒有對後者進行監視。

斯塔西檔案局（BStU）在周二的聲明中解釋道，普京「得到了通行證，以便他能與斯塔西就他在克格勃的工作展開合作」。

圖片版權 BSTU Image caption 證件上的印戳顯示普京曾與斯塔西合作。

圖片版權 BSTU Image caption 普京曾用德語拼寫方法，將他的名字寫為「Wladimir Putin」。

作為東德的國安機構，斯塔西曾因對普通公民的密切監視而聲名狼藉。在當時，很多普通公民被迫互相監視。

但斯塔西檔案局的聲明稱：「目前的研究沒有顯示普京曾為東德國安部門工作。」

普京出生於前蘇聯列寧格勒（現聖彼得堡）。他在1985年被派往東德，那一年他33歲。他的兩個女兒就是在此期間出生的。現在，普京已66歲。

普京一直在德累斯頓為克格勃效力直到1989年12月。那一年，共產黨統治下東德政權在大規模民主抗議中垮台。

如印戳所顯示，普京的斯塔西通行證每三個月更新一次。目前尚不清楚他為何將通行證留在德累斯頓的斯塔西檔案中。

圖片版權 AFP Image caption 冷戰時期，這裏曾是德累斯頓的克格勃總部。

1989年12月5日，他目睹了抗議者佔領德累斯頓的斯塔西總部，共產主義安全部隊險些向他們開火。

當時，歡欣鼓舞的東柏林人已在11月衝破了柏林牆。

普京的德語很流利。他曾表示，當德累斯頓的人群包圍克格勃大樓時，他親自安撫了他們，並警告那是蘇聯領土。

在德累斯頓為克格勃效力期間，普京被提升為中校。

克里姆林宮網站稱，1989年，東德曾授予他一枚銅牌，以表彰他「對國家人民軍的忠誠服務」。

回到俄羅斯後，普京升任基於克格勃後來新成立的俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長。他於2000年成為俄羅斯總統。

2017年6月，普京透露他在克格勃的工作涉及「非法情報收集」。普京在俄羅斯國家電視台發表講話時說，克格勃特工是「具有特殊品質、特殊信念和特殊性格的人」。

BBC獲得的一份曾是克格勃與斯塔西之間的絶密協議顯示，克格勃在東德有30名聯絡官，與斯塔西直接共事。

克里姆林宮發言人德米特裏·佩斯科夫（Dmitry Peskov）對該證件的發現不以為然。「克格勃和斯塔西是相互合作的情報機構，所以不排除交換此類身份證件的可能性，」他說。