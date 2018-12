華為孟晚舟事件：盤點華為讓西方國家猜忌的原因

圖片版權 AFP Image caption 華為副董事長兼首席財務官(CFO)孟晚舟在加拿大被拘捕後,溫哥華當地時間周二(12月11日)獲得假釋。

孟晚舟事件讓一直以來「低調神秘」的中國通訊業巨頭公司華為成為國際間的焦點。

華為的「低調神秘」一是表現在它不走上市路線的獨特運營路線;二是其創始人任正非鮮少公開露面的個人風格。

儘管一家企業領導人的生活透明度與企業本身沒有什麼關係,然而華為公司的透明度,長期以來卻是引起外界諸多猜測和擔憂的一個重要因素。

透明度

華為1987年創立,1996年開始走向國際市場。隨著海外客戶日益增多,華為也引起美國方面的注意。在過去將近10年時間裏,美國政府一直擔心華為與中國軍方關係密切,可能通過其通訊產品獲得涉及美國國家安全的情報。2012年,美國眾議員情報委員會經過一年的調查發表報告,稱中國政府大量補貼華為和中興。

孟晚舟在12月12日獲得保釋後,乘坐外交車牌汽車抵達的人員攜帶鮮花前往孟晚舟在溫哥華的住處看望。

孟晚舟在門口迎接看望她的客人。

報告稱,如果允許這些中國公司在美國從事商貿互動,將會使中國政府有能力輕易截取通訊內容,對美國的大壩和電網等重要基礎設施發動網絡攻擊。

儘管華為對美國方面的指責一直強烈否認,並在2011年首次公開了董事會成員以及2010年海外銷售數額,但美國國會情報委員會2012年的報告說明,華為從來就沒有打消過美國的疑心和顧慮。而且隨著華為在世界其他市場的日益成功,美國對華為的戒心越發深重。

媒體在報道華為時,經常提及的一個信息是:任正非曾經是中國人民解放軍的一名工程師。另外,華為董事長孫亞芳,曾經為中國國家安全部們工作,在任正非創業初期以及發展過程中為公司獲得營運資金立下汗馬功勞。

在中國國內,華為被譽為「國際化」做得最好的公司之一。僅以英國為例,華為英國公司自2001年成立,據報擁有1400名僱員,其中七成是英國本地員工。儘管如此,華為的透明度仍然不時成為外界關注的焦點。

就在孟晚舟事件曝光之前的2018年11月,國際非政府組織「國際透明」英國分部公布了一份涉及104家跨國公司游說信息的透明指數報告。根據這份報告,其中五分之四的跨國公司在透露游說活動信息時「標凖很差」,而華為被列為游說信息透明度最低的幾家跨國公司之一。

國家安全

本次孟晚舟被拘捕事件,正值中美貿易戰暫時休兵的關鍵時期。但案件一發,中美最高領導人營造的緩和氣氛驟然之間再度緊張,且有擴大到外交和政治層面的風險。

中國政府向加拿大和美國施壓要求釋放孟晚舟的同時,美國政界人士也再次警告華為構成國家安全威脅。

中國要求加拿大立即釋放孟晚舟,否則將面臨嚴重後果。

美國國會共和黨籍參議員馬可·盧比奧(Marco Rubio)星期天(12月9日)接受美國哥倫比亞廣播公司 「面向全國」(Face the Nation)電視節目採訪時說,「我認為華為和中興以及更多的中國公司對我們國家利益,我們國家經濟利益和我們國家安全利益構成威脅」。

盧比奧舉例說,中國公司跟美國公司不一樣。「美國公司保障個人隱私,即使政府在對恐怖活動展開調查時也不能強迫蘋果公司給一個手機解鎖。但是在中國,沒有任何一家公司不按照政府的命令去做。當中國當局要求一家中國公司交出他們在營運國家搜集的信息時,不需要法庭命令,公司就必須要聽政府的命令。如果他們不聽,首席執行官的官位就不保,或者公司的命運不保。」

挑戰政府

盧比奧所提及的蘋果手機解鎖案,發生在2016年初。

當時,美國聯邦調查局FBI試圖強迫蘋果公司幫助解鎖一個恐怖分子的iPhone電話,引發了是維護國家安全還是個人隱私之間的原則之爭。

蘋果公司首席執行官庫克認為,幫助政府解鎖會威脅到所有iPhone用戶的安全,稱繞過iPhone密碼意味著在其iOS系統中創建一個後門,而它也可被用來窺探所有其他的iPhone。

中國華為公司高管孟晚舟在加拿大被拘捕的事件,過去一周成為海內外輿論關注的熱點。

庫克為蘋果公司辯解說:「我們被要求做一些我們明知錯誤的事。所以在盲目屈從和反抗之間我們不得不選擇了反抗和鬥爭。」

實際上,商業公司與政府部門公開叫板的案例和商業公司屈服於政府壓力交出客戶信息的案例,在中國都曾發生過。不過這兩個案例中所涉及的公司都是美國公司。

2010年,谷歌因抗議中國的審查法和所謂的政府黑客行為而退出中國。2002年,雅虎公司將兩名中國異見人士的信息交給中國當局,導致他們被判刑。

在資訊突飛猛進的今天,發生在幾年甚至十幾年前的案件,已經彷彿陳年舊案,不再被人提起。正是在這十幾年間,中國經濟也一路飆升穩居世界第二,趕超美國被認為只是時間問題而已。

華為公司在30年間成為世界頂尖的通訊技術供應商。

當年抗議中國審查,以「不做惡」為信條的谷歌,近期被曝光擬在中國推出自我審查的搜索引擎。

情報法

在實力雄厚的中國公司不斷走向海外的背景下,現在讓外界更加擔心的是中國人大在2017年6月通過的《國家情報法》。根據該法第七條,「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作,保守所知悉的國家情報工作秘密。」

「國家對支持、協助和配合國家情報工作的個人和組織給予保護。」

英國《衛報》分析評論「巨頭沒有人相信:為什麼華為一直為過往所困擾?」(The giant that no one trusts: why Huawei's history haunts it)中這樣談及中國情報法:「諸如此類讓人不安的條款,多多少少強化了華為在外國政府眼中的妖魔地位,即便這些政府從來就沒有任何確鑿證據證明他們有害怕華為的理由。」

中美角力

孟晚舟被抓,美國方面給出的理由是,她涉嫌欺詐和違反了美國對伊朗的制裁禁令。然而,中國的評論認為,跨國公司和金融機構違反美國制裁禁令的情況很多,都是以巨額罰廚加以懲戒,抓捕公司高層的做法顯然非常罕見。

在很多中國人看來,美國對華為的封殺可謂處心積慮;對孟晚舟的拘押形同綁架,最終目的旨在遏制中國登頂全球第一強國的地位。

雖然中國一直堅持表示絶不稱霸,但華為高層對成為世界最大智能手機生產商一直信心滿滿。

2018年2月,華為消費者業務總裁余承東曾向BBC表示,「無論有沒有美國市場,我們的市場份額都能成為世界第一。」

當他被問及美國政界人士不信任華為是何原因時,他的回應是:美國有人試圖用政治手段阻止我們,因為我們太有競爭力了,我們有領先的科技,領先的創新,所以他們很擔心,我們太強大了。

據說,華為當年在中國和國際市場打敗國際通訊業巨頭走的是毛澤東的「農村包圍城市」戰略,現在的華為又有什麼新的策略突圍呢?

而在美國方面,最新報道稱,美國總統特朗普表示,如果孟晚舟一案對達成有史以來規模最大的貿易協議有利,對美國國家安全有利,「我肯定會在我認為必要的時候干預」。

特朗普此言,應該讓美國和加拿大的司法部門頗為尷尬。行政干預司法,正是外界一直以來對中國的批評;而司法獨立,也是使美國和西方立於道德高地的基礎。

無論如何,此言無疑更將讓中國相信,孟晚舟事件背後美國真正的動機是「項莊舞劍意在沛公」。