時代雜誌2018風雲人物：捍衛真相的新聞人

圖片版權 Time Image caption 卡舒吉（左）與《首都報》的職員。

《時代》雜誌以四個不同封面，呈現今年成為攻擊或殺害目標的記者，其中包括在沙特阿拉伯大使館遭殺害的記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）、因為報導緬甸屠殺穆斯林而入獄的緬甸記者瓦隆（Wa Lone）及覺梭（Kyaw Soe Oo）的妻子、菲律賓新聞網站Rappler創辦人瑪麗亞‧瑞薩（Maria Ressa）及馬里蘭州《首都報》（Capital Gazette）的員工。

《時代》雜誌表示，這些新聞從業人員為了揭露真相，不畏恐懼，勇於向世界傳遞事實。

獲選的「新聞守護者」是誰？

圖片版權 Time Image caption 路透社緬甸記者的妻子（左）與瑪麗亞‧瑞薩

卡舒吉

卡舒吉是著名的沙特阿拉伯記者及政治評論家，專注報導沙國王室。今年10月，他進入沙國駐伊斯坦堡爾大使館後就人間蒸發。

沙國當局表示，他們已承認卡舒吉是在大使館內遭到情報人員殺害，但國際社會普遍認為下令殺害卡舒吉的幕後黑手，是經常遭到卡舒吉批評的沙特阿拉伯王儲，穆罕默德‧薩勒曼。

事實上，卡舒吉早以流亡美國，並為美國媒體《華盛頓郵報》撰寫專欄，當時到沙國駐伊斯坦堡大使館，是為了取得正式結婚所需要的文件。

卡舒吉遭殺害事件，引發世界各國對沙國強烈譴責，但美國總統特朗普卻在國際一片譴責聲中，執意維護沙特阿拉伯。雖然美國中央情報局對此事的調查已經結束，認定沙國王儲薩勒曼，就是籌劃謀殺案的幕後主使者，但特朗普的的女婿庫許納卻告訴美國福克斯新聞台，美國中央情報局對卡舒吉遭殺害事件，仍在調查中。

美國馬里蘭州《首都報》

今年6月28日，一名槍手走進美國馬里蘭州《首都報》的辦公室，開槍射殺五名新聞編輯人員。案件調查人員表示，槍手2012年曾控告《首都報》誹謗，但案件後來遭駁回，因此長期對該報社感到怨恨。

雖然這起恐怖的槍擊案就發生在報社內，但該報記者盡忠職守，仍在停車場編輯寫稿，報紙隔天正常出刊，並放上五位喪生記者與編輯的照片。但當天的言論版則一片空白，悼念罹難的同事。

圖片版權 AFP Image caption 雖然這起恐怖的槍擊案就發生在報社內，但該報記者盡忠職守，仍在停車場編輯寫稿。

瑪麗亞‧瑞薩

瑪麗亞‧瑞薩曾經擔任CNN記者，2012年創辦了菲律賓新聞網站Rappler，專門進行調查報導，揭露政府及官員的貪腐行為。該網站曾發表多篇文章，公開批評菲律賓總統杜特爾特，並質疑與「打擊毒品」有關的相關發言。

杜特爾特稱該網站的新聞扭曲事實，並禁止其記者進入總統辦公室採訪。今年1月，Rappler被撤銷執照，在菲律賓引發新聞自由的爭議，11月時，瑪麗亞‧瑞薩與該網站被控逃稅，瑞薩表示，這是政府對於媒體持續的威嚇和騷擾。

圖片版權 EPA Image caption 瑞薩表示，政府對於媒體持續威嚇和騷擾。

路透社記者瓦隆及覺梭

路透社緬甸記者瓦隆與覺梭，被控反政府機密法，今年9月遭逮補入獄，判處七年徒刑。

這兩名記者2017年9月針對10名羅興亞人遭緬甸軍方殺害事件進行調查，去年12月遭到逮捕，被控違反政府機密法（Official Secrets Act），並在今年9月3日被判處7年徒刑。

瓦隆與覺梭自始自終表示清白，並稱他們是遭到警方設計。該事件被視為對緬甸新聞自由的考驗。

緬甸國務資政昂山素季曾被視為人權和民主的燈塔，因此案她受到國際社會的譴責。 她堅稱兩人違法、判決結果與言論自由無關。

圖片版權 AFP Image caption 瓦隆（右）與覺梭自始自終表示清白，並稱他們是遭到警方設計。

過去有誰是《時代》雜誌的年度風雲人物？

《時代》雜誌自1927年起，每年都會在年底選出當年對世界有巨大影響的人物，去年的風雲人物是「打破沉默者」，是一群揭露社會上存在的性騷擾和性侵事件的人。

今年讀者票選冠軍是韓國組合防彈少年團（BTS）。

2014年的風雲人物，是勇敢對抗伊波拉疫情的醫護人員。2011年則是一名阿拉伯之春革命的示威者。

1950年《時代》雜誌宣佈，獲選年度風雲人物的可以是個人、團體，或者也可能是事件與物品。因此隔年1956年匈牙利革命後，一群「匈牙利自由鬥士」獲選當年風雲人物，還有像是1966年的「25歲以下世代」，2006年則以電腦鏡面螢幕作為封面，風雲人物是「你」，代表資訊時代的每個使用者。