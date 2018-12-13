加州男子被困煙囪兩日 渾身油脂險喪命

圖片版權 Alameda County Sheriff

美國加州警方稱，一名29歲的男子日前被困在當地一家空置的中餐館煙囪中兩天後終於被救出。

在接到關於在舊金山灣區有「微弱的呼救聲」的報告後，救援人員緊急出動，前往救援。

據稱，這名男子被救時已經筋疲力盡並患有脫水症，但預計他會完全康復。

圖片版權 Alameda County Sheriff Image caption 緊急救援人員使用梯子爬上屋頂後，找到了這名全身被油脂和油覆蓋的男子。

警方稱，該男子可能是擅自進入餐廳，但目前還不清楚男子是否試圖入室盜竊。

當地時間大約09:30，警察和消防員到達奧克蘭附近的聖洛倫佐（San Lorenzo）現場時聽到了呼救聲，隨後發現呼救來自餐館的煙囪。

阿拉米達縣（Alameda）警長辦公室在一份聲明中說，他們使用梯子爬上屋頂後，找到了這名全身被油脂和油覆蓋的男子，他被困在煙囪裏無法動彈。

圖片版權 Alameda County Sheriff Image caption 警察稱，在這種環境下，他再困一天可能就沒命了。

聲明稱，警察和消防員花了差不多一個小時才把這名男子「拔出來」，隨後該男子被送往當地醫院接受治療。

警方稱，目前正在調查這名男子是否擅自闖入或意圖破壞或偷竊財產。

警方稱，他們非常感謝消防員拯救了這名男子，「在這種環境下，他再困一天可能就沒命了」。