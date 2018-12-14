男孩與美洲豹玩耍照片竄紅網絡引發深思

圖片版權 Family handout Image caption 提戈和兩隻美洲豹

照片中的巴西男孩叫提戈，今年12歲。最近，他與兩隻美洲豹合影的照片迅速在網上竄紅。

在拍攝這張照片時， 一隻美洲豹似乎還擺出「擁抱」提戈的姿勢。

照片在社交媒體上走紅後，有人開始懷疑照片是否作假？

這張照片絶對是真實無疑，而且，它不只是為了拍照而已。提戈經常與美洲豹一起玩耍。

和「大貓」一起成長

實際上，提戈從嬰兒時期就與美洲豹一起生活與玩耍。提戈的父母都是生物學家。他們負責協調戈亞斯州的巴西美洲豹研究所工作。其主要目的是研究和保護美洲的大型貓科動物。

提戈的父母說，他們兒子從小就在美洲豹陪伴的環境下長大。他知道怎麼跟野生動物打交道，一切都來得非常自然。當然，他們也規定一些極限。

正是提戈的父母把照片貼上社交媒體的。他父母還補充道，這只不過是他們日常生活的一部分，沒有什麼特別的。

圖片版權 Family handout Image caption 用瓶子餵幼豹

當提戈出生的時候，他的父母已經在照料3隻幼豹了。相當於他的父母同時要照顧4個「小孩」。

提戈覺得自己從小能跟「大貓咪」一起長大，非常幸運。

他說，「這是一種基於愛和尊重的關係。我總是享受幫父母照顧動物的經歷」。

圖片版權 Family album Image caption 和父母一起帶美洲豹散步

提戈從父母那學到了美洲豹的習性，以及該注意什麼。

通常，這些動物不會把人當獵物。它們只是對人類的行為作出相應的反應而已。因此，尊重它們的習性至關重要。

同時，要熟悉它們的肢體語言，如果他們不想讓你接近時一定要尊重他們的意願。

界限分明

關鍵是要了解這些動物的界限。當他們想跟你接近時，它們會主動走過來。因為貓科動物並不是群居動物。

它們喜歡獨處，但是它們與人類建立了終生的紐帶。

提戈的母親表示，提戈和美洲豹之間從未發生過任何事故。但她強調說，他們也從未讓提戈一人與美洲豹單獨相處過。

「我們總是十分小心。我們有清楚的安全規則，」提戈父母說。

圖片版權 Family handout Image caption 提戈表示長大後會幫助媽媽工作

提戈父母的這個野生動物保護基地佔地 123英畝，為了尊重生活在這裏的動物，謝絶任何參觀者。

圖片版權 Family album Image caption 過去10年，有30多只動物在這裏居住過。

瀕危動物

該野生保護區的資金95%由提戈父母自己掏腰包，其餘則來自捐款。

目前，該保護區負責照顧14隻美洲豹。但過去10年，他們共幫助照顧了35頭野生動物，其中主要為美洲豹。

美洲豹是國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名單中的動物之一。

雖然它們分佈在21個國家，但據信其中一半在巴西（20,000至30,000隻）。

圖片版權 Family handout Image caption 提戈家庭照顧的許多幼豹是孤兒，因為幼豹媽媽被農場主打死。

在這裏生活的美洲豹通常不再被放養回野生環境，因為擔心它們可能會遭到保護自己牲畜的農場主的獵殺。

同時，由於這些動物跟人接觸密切，如果把它們放走，它們可能會「走到有人的地方」，遭到追殺。

圖片版權 Family handout Image caption 美洲豹與提戈擁抱

去年，提戈離開家到外地上中學，因此不能每天見到這些動物了。他為此非常想念它們。

但是，每次當他回家時，美洲豹見到他都很親，似乎也「想念他」。提戈說，從美洲豹與他玩耍的方式他可以感覺得到情感聯繫。

這一點讓提戈感到十分欣慰，因為他的愛得到了回報。

提戈說，他長大了要學習生物，像父母那樣為拯救美洲豹而奮鬥。