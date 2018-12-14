圖片版權 Reuters Image caption 邁克爾·斯帕弗與朝鮮學生合影；他與朝鮮政府有較為緊密的交往。

很少人能夠聲稱自己在朝鮮最高領導人金正恩的私人遊艇上喝過酒，而邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）是其中一個。

這名與平壤有長久聯繫的加拿大商人目前在中國被採取了強制措施，並被以懷疑危害中國國家安全為由接受調查。

他的失聯正值中加關係變得緊張之際——此前，加拿大在美國的要求下拘捕了中國通訊科技公司華為（Huawei）的首席財務官孟晚舟。

而斯帕弗則是本周第二個在中國被扣留的加拿大公民。周一（12月10日），前外交官康明凱（Michael Kovrig）在北京被捕，情況與斯帕弗類似。

斯帕弗與朝鮮的關聯使得圍繞這場外交風波的爭議更加複雜。

斯帕弗是一家叫白頭文化交流公司（Paektu Cultural Exchange）的機構負責人，該機構的業務包括推廣前往朝鮮的旅遊和投資等。

金正恩與美國前籃球明星丹尼斯·羅德曼（Dennis Rodman，另譯「洛文」）之間廣為人知的交情正是由斯帕弗本人牽引的。

圖片版權 AFP Image caption 斯帕弗與朝鮮領導人金正恩有緊密的個人交往。

2013年，斯帕弗安排了金正恩與羅德曼的會面，他形容這次拜訪很「勁爆」。

「那是我這輩子最美妙的經歷……我們在一起玩了三天，」斯帕弗去年向路透社這樣表示。

當時拍下並且分享到社交網絡上的照片顯示，在港口城市元山附近玩水上摩托之後，斯帕弗與金正恩一起喝長島冰茶。

斯帕弗的公司還為學生和中國投資者安排了一些低調的朝鮮旅遊團。

根據斯帕弗的網站聲稱，他的一項核心業務是推廣在朝鮮的海外投資。

白頭文化交流公司的網站指：「我們通過將感興趣的個人和團體介紹給我們在（朝鮮）國內的廣泛關係網來達到這個目的。」

在實際操作上，這意味著將投資者帶到朝鮮，介紹給潛在的生意伙伴。

今年早些時候，斯帕弗向《亞洲時報》（Asia Times）表示：「我的朝鮮合作伙伴們對於與境外進行業務合作的興趣有了切實的提升。」

「我一直在與中國和華籍朝鮮人投資者合作，現在他們都非常感興趣，」他說。

網站指，斯帕弗收到來自德國、加拿大、英國、意大利、台灣和新加坡的公司，諮詢有關在朝鮮投資的業務。

他能說流利的朝鮮語，工作地在與朝鮮接壤的中國城市丹東。

事實上，那裏離朝鮮非常近，甚至不用一個小時就可以從鴨綠江上游泳到朝鮮境內。

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斯帕弗表示，去年九月，他在這裏吃早午餐的時候，能感覺到朝鮮核試驗造成的震感。

當時他向路透社表示：「它持續了大約五秒鐘，然後城市的防空警報就響了起來。」

他也曾經在平壤生活過，在那裏為一家加拿大非政府組織擔任董事總經理。

不過，令他能夠更輕易接觸到朝鮮的因素並非地理位置上的優勢，而是他與朝鮮政府之間的私人關係。

今年2月，他被准許出席平壤的大型軍事閲兵，而大部分外國媒體都沒有獲准到場。

他將視頻上載到他的推特（Twitter）和Instagram帳戶，顯示他在整個閲兵儀式中都處在一個非常好的位置。

他與朝鮮政權關係密切，而朝鮮有著廣泛的侵犯人權紀錄，不過斯帕弗並不太願意討論政治。

「我實在不方便評論政治和人權問題，」他在2013年的一次訪問中說，「那些問題最好還是由政府之間去討論。」

在他最近的社交媒體帖文中，他表示將在周一抵達首爾，進行「諮詢工作」，並邀請朋友一起喝幾杯。

不過，他沒有抵達那裏，而在他被扣留的消息傳出後，他之前凖備邀請的朋友紛紛發聲，對斯帕弗表示支持。