圖片版權 GKids/1988 Studio Ghibli

日本經典動畫片《龍貓》誕生30年之後，其修復版終於在中國大陸的電影院上映。

這部由吉卜力工作室（Studio Ghibli，另譯「知步裏工作室」）出品、動畫大師宮崎駿製作的動畫電影，講述一對姐妹與龍貓和其他森林奇物的故事。

雖然電影在中國早已經有大批粉絲，但它從來未在中國大陸公映。

很多中國觀眾過去都是通過DVD影碟或者盜版下載觀看這部經典。

而《龍貓》也是吉卜力工作室在華公映的第一部作品。

「對中國來說，政治永遠是排在電影前面，」南加州大學東亞研究中心主任駱思典（Stanley Rosen）向BBC表示，一部日本電影是否能夠在中國上映，常常取決於兩國在政治上的關係。

「當下兩國關係有很大改善，於是就有很多中日合作的產品，包括動畫片。」

圖片版權 Studio Ghibli Image caption 電影中的風景體現了對自然風光的熱愛。

在中國，由於與戰爭歷史相關的記憶，人們對日本總是多少保留著某種怨恨。

駱思典表示，《龍貓》的導演宮崎駿一直公開批評日本的侵略戰爭，而這一點受到了中國媒體的正面看待。

而中國的宮崎駿粉絲在社交媒體上對這場以來的公映大加稱讚。

「從小到大最喜歡看宮崎駿的電影了，」新浪微博一名網民評論說，「龍貓真的是百看不厭。」

「宮老的動畫從小看到大，真是童年青春的美好回憶了，」另一條評論說。

一些用戶則為中國公映版的海報而興奮不已。

「設計得真的溫暖又治癒，想到了童年一起玩耍的小姐妹，」一名網友說。

另一名影迷則說：「太棒了，可以帶寶寶去看了。」

加州大學洛杉磯分校影視戲劇學院（UCLA School of Theater，Film and Television）的講師查爾斯·所羅門（Charles Solomon）向BBC表示，吉卜力出品的電影在中國早就已經很受歡迎，而且「和它們在全世界受歡迎的原因是一樣的」。

「它們的人物有深度和層次，令你覺得你認識它們，理解它們，人們對此有所共鳴，」他說。

圖片版權 GKids/1988 Studio Ghibli

這部極受影評人推崇的動畫片是日本最受愛戴的兒童電影之一。

一些觀眾將這部1988年的電影與《愛麗絲漫遊仙境》（Alice in Wonderland）相提並論。而《龍貓》被指是受到宮崎駿本人的成長經歷啟發。

在這個故事當中，姐妹皋月和小梅去醫院探望生病的母親，而宮崎駿小時候曾經親歷母親身患嚴重的脊柱結核，並目睹了母親恢復的過程。

《龍貓》也因為當中流露出的童真而時常受到讚賞——故事中沒有任何反派人物或者打鬥場面，並且當中的郊外田園畫面全部以人手繪畫，充分體現了作者對於大自然的熱愛。

宮崎駿與吉卜力工作室：

由傳奇動畫大師宮崎駿（Hayao Miyazaki）領銜的吉卜力工作室，時常被西方看作是日本的迪士尼。

不過，這家日本製作公司證明了它完全自有一股獨特的創作力，其作品系列傳遞了反戰、環保以及堅強的女性角色等等正面信息。

2001年，《千與千尋》成為該公司營利最高的一部作品。

《千與千尋》與成為第一部（也是至今唯一）贏得奧斯卡獎的非英語全手繪動畫電影。

吉卜力工作室目前在東京有一家博物館，而此後更有計劃在2020年建造一個《龍貓》專屬的主題公園。