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兩名中國籍叉車司機涉嫌多次向載送貨櫃的司機索取1新加坡元的賄金，以便為他們按時卸貨。

在新加坡高升貨櫃場工作的兩名司機，分別為47歲的陳梓良（Chen Ziliang，音譯）及趙宇村 （Zhao Yucun，音譯）。一經定罪，面臨最高五年監禁及10萬新加坡元的罰款。

新加坡貪污調查局在一份聲明中表示，員工應該「公正地」工作。

「即使賄賂金額低至1元，他們也應該受到追責，任何金額或任何種類的賄賂都不能容忍。」

新加坡一直是世界上腐敗程度最低的國家之一。該國在2017年由《透明國際》發佈的清廉指數中排名第六。