圖片版權 Reuters Image caption 巧克力迅速在地面凝固

據德國西部一個城鎮的消防部門稱，因當地一家巧克力加工廠洩漏出大量液態巧克力，當局需要封閉城​​裏的公路。

德國時間周一（12月10日）晚上時份，一家生產巧克力的工廠，因巧克力罐洩漏，導致大量液態巧克力流出，覆蓋了大約10平方米（108平方英尺）的地面，令西部城鎮韋爾市的一條道路封閉。

由於巧克力迅速在地面凝固，25名消防員需要使用鐵鏟，熱水和噴槍清理現場，巧克力工廠的員工亦有協助清理。

當地消防部門說：「儘管發生了如此讓人沮喪的事情，這個聖誕節還是不能沒有巧克力。」

此家工廠之前保證，他們的工廠於周三恢復正常運營。