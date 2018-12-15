圖片版權 Reuters Image caption 8月，東京醫科大學就「背叛了公眾信任」而公開道歉。

一項政府調查發現，至少有九所日本醫學院為了排除女學生而操縱了入學錄取考試成績。

該調查於今年8月啟動。早在2006年，著名的東京醫科大學（TMU）就已經被發現篡改了數十名女性申請者的考分。

報告稱，鑒於此，公眾擔憂許多女性不會繼續從事醫學工作。

日本教育部長表示，這一醜聞「令人非常失望」。

「我希望這些大學立即對申請人的情況作出謙恭的回應，」日本共同社在周五發佈報道後引用國會議員柴山昌彥(Masahiko Shibayama)稱。

日本政府一直在努力提高女性勞動力，特別是高級職位，而此次醫學院的性別歧視醜聞明顯讓這些努力受挫。

8月份對東京醫科大學的揭露引發了全國性的強烈抗議，作為回應，教育部對81所醫學院的入學考試進行了調查。

據《朝日新聞》報道，10所大學被認定組織了「不適當的入學考試」。也就是說，報考這些學校的學生因為年齡或性別受到了不公平對待。

報道稱，包括東京醫科大學、北裏大學及順天堂大學在內的9所大學都為他們的行為感到愧疚。第10所大學—聖瑪麗安娜大學醫學院儘管也被點名，但該大學否認有任何不當操作。

圖片版權 AFP Image caption 東京醫科大學承認他們操縱了考分以排擠一些女性。

《朝日新聞》引述柴山昌彥的話稱，「每所大學都必須迅速徹底地處理此事。」

調查還發現醫學院的其他不正當行為，包括偏袒校友的孩子、對多次參加入學考試的人有偏見。

早在八月，《讀賣新聞》就引用了東京醫科大學一位不願透露姓名的消息人士的話說，由於擔心女生畢業後不願意從事醫務工作，該大學心照不宣地減少了女學生的錄取數量。

「許多畢業的女學生最終離開了醫療行業去結婚生子。」該消息人士告訴《讀賣新聞》。

本周早些時候，順天堂大學表示，該校為女生設立了更高的錄取標凖是因為女性比男性更善於溝通，並在面對面的面試中佔優勢。

已有24名女性要求東京醫科大學向她們支付10萬日元（880美元）的賠償金。據法新社報道，該大學與2017到2018年間的101名申請入學的學生重新接觸後，目前已有40多名被重新錄取。