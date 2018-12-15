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前蘇聯解體的時候，經濟停滯，糧食短缺，人們需要排著長隊領救濟糧。當時的俄羅斯人用幽默緩解了這些困境。

20世紀90年代，政治諷刺劇在俄羅斯電視蓬勃發展。普京上台後，這種趨勢很快就被遏制了。

在今天的俄羅斯，媒體基本上由克里姆林宮及其朋友控制，除非用於轉移政府的責任，否則幾乎沒有真正的政治幽默空間。

俄羅斯如何將批評變成笑話

當英國表示俄羅斯「非常有可能」是在索爾茲伯里毒殺前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）的女兒尤利婭（Yulia Skripal）的幕後黑手時，幽默和嘲笑是莫斯科的主要回應形式。

此後，俄羅斯官員和媒體人士試圖將英語短語「非常有可能」（highly likely）變成一個嘲弄的口號，以暗示俄羅斯要為一些最輕微的證據而負全責。

他們借用了一系列英國文學中的受歡迎人物，如阿加莎·克里斯蒂筆下的赫拉克勒·波洛（Hercule Poirot)以及柯南·道爾筆下的夏洛克·福爾摩斯(Sherlock Holmes)，用這些人物來嘲笑英國指控俄羅斯參與投毒事件，稱這些指控是毫無根據的。

調查網站The Insider曝露過兩名中毒嫌疑人之一切皮加（Anatoliy Chepiga），網站負責人多布羅科托夫（Roman Dobrokhotov）說，俄羅斯的嘲弄方式旨在「故意降低討論水平」。

圖片版權 Getty Images Image caption 2000年普京上台後，首當其衝犧牲的是一檔頗受歡迎的電視諷刺節目《庫克利》（Kukly），該節目一再抨擊當時的新總統。

戰略如何運作

多布羅科托夫告訴BBC：「因為他們無法以嚴肅的方式回應，所以他們就開始用演戲，企圖用嘲笑的方式旨在將一切（指控）減為零。」

他認為，除了陰謀論和誤導，這種策略的目的還在於散播懷疑，結果就是，很多看電視的人會認為他們無法了解真相。換句話說，就是「沒有人是聖人，真理不存在」。

互聯網受眾也是這種伎倆的目標。

例如社交媒體話題#我也來自GRU（俄語＃ЯтожеИзГРУ）似乎就是受#MeToo運動的啟發。親克里姆林宮的推特用戶用這個標籤嘲笑英國對俄羅斯武裝力量總參謀部情報總局（簡稱GRU）的指控。

一個惡搞招聘廣告開玩笑說GRU正在「為其網絡攻擊部門、化學武器部門和選舉干預部門尋找員工。沒有必要申請—我們自己會找到你」。

大西洋理事會俄羅斯虛假信息研究員尼莫（Ben Nimmo）告訴BBC，這種試圖製作搞笑表情包的方式是「信息時代的虛假信息」戰略的一部分。

為什麼普京越界

圖片版權 AFP Image caption 普京自己有時會親自上一些電視節目。

俄羅斯利用幽默影響競選的舉動是一個相對較新的現象。

2000年普京上台後，首當其衝犧牲的是一檔頗受歡迎的電視諷刺節目《庫克利》（Kukly），該節目一再抨擊當時的新總統。

電視是大多數俄羅斯人的主要信息來源。但幽默已逐漸被非政治或消毒過的笑話所取代，這些笑話避免批評普京和他的核心圈子。

如今，俄羅斯國家電視台上的大多數喜劇節目內容都無關緊要，要麼不涉及政治話題，要麼直接開涮克里姆林宮在國外的敵人。

如果提及普京，那就是恭維的口吻。以俄羅斯最受大眾歡迎的電視喜劇節目KVN為例。去年，G20峰會上的一個短劇將普京描述為運動健將以及嫻熟的柔道練習者。視頻中的他要遠勝於西方國家總統，那些總統顯得笨拙而愚蠢。

雖然幽默對曾經的蘇聯領導人是威脅，但克里姆林宮現在已經把它變成了自己的優勢。

「這不是一個超級嚴肅的政權，他們帶著假笑做事，有時只是帶著微笑。這是政權並不是一臉嚴肅，允許一定程度上的幽默。」作家波梅蘭採夫（Peter Pomerantsev）說道，他曾經是俄羅斯國家電視台製片人。