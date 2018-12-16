圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮大學生正在使用虛擬現實的頭顯。

朝鮮曾向外界樂此不疲地炫耀自己的軍事力量，但最近的內容似乎出現了一些變化，它開始強調在民用技術方面取得的進展。

同朝鮮的大多數事務一樣，外界很難證實這些說法，但該國對技術的重視仍值得關注。

近幾個月來，朝鮮官方媒體多次公開慶祝其在尖端技術方面取得的各項成就，包括「智能家居系統」。

除了宣傳目的，對技術的重視還反映出朝鮮希望利用科技來改善經濟，這是朝鮮領導人金正恩的一個重要目標。

日益進步的科技實力?

朝鮮最新的科技產品是一項名為「未來」（Mirae）的新型Wi-fi服務，它能讓移動設備訪問首都平壤的經政府批准的內部網。

11月8日，朝鮮中央電視台播放了一則在「IT成功展覽會」上，使用「阿里郎171」智能手機連接「未來」服務的畫面。

圖片版權 KCTV Image caption 「未來」Wi-fi服務能讓移動設備訪問平壤經政府批准的內部網。

美國觀察網站「38North」指，這是朝鮮媒體首次提到戶外Wi-fi服務，而且該服務與朝鮮運營的兩個提供無線數據服務的蜂窩網絡同時運行。

展覽會上展出的另一款設備是「智能家居系統」，它能識別人的聲音，進而自動控制電扇、空調、電視和照明設備。

該系統由金日成綜合大學開發，該大學似乎走在朝鮮高新科技行業前列。

宣傳平台今日朝鮮（DPRK Today）11月21日報道稱，金日成綜合大學研究人員開發了一系列先進的人工智能系統，包括朝鮮語識別程序。

圖片版權 KCNA Image caption 朝鮮官方媒體稱，在技術展上展出了近800項科技成就。

11月2日，朝鮮勞動黨報《勞動新聞》發表文章稱，該大學的智能技術學院「懷著在人工智能領域奪得霸主地位的雄心……為國家人工智能技術產業的建立做出貢獻」。

馬丁·威廉姆斯（Martyn Williams）是朝鮮技術類博客的運營者。他對BBC國際媒體觀察（BBC Monitoring）說，朝鮮媒體提到的服務「是真實的，至少平壤人似乎真的在使用這些服務」。

「朝鮮的確有有才華的軟件和系統工程師，所以報告中強調的很多軟件都是真實的，是在朝鮮國內編寫的。」

「工業革命」

技術投資背後的推動力似乎是經濟結構的調整和「國家實力」的增長。

圖片版權 KCNA Image caption 金正恩說，科學和教育應「作為國家基礎建設和國力的一個重要指標」。

據朝中社報道，金正恩在今年4月的勞動黨會議期間說，科學和教育應「作為國家基礎建設和國力的一個重要指標」，並提出了「科教工作要革命化」方針。

作為勉勵科學界努力的一部分，朝鮮向科學家和工程師提供「奢華」的公寓和其他特權獎勵。

朝鮮官方媒體和宣傳機構也開始廣泛關注科學技術。

10月29日，朝鮮《勞動新聞》刊載了一篇社會科學院經濟研究所教授李基松（音譯）的文章，稱朝鮮經濟應轉型為高科技的「知識經濟」，這被視為是一個不尋常的舉動。

他具體提出要把信息技術、納米技術、生物技術等前沿科學技術發展到世界一流水平。

該報在12月8日再次發表一篇專文稱，朝鮮經濟「正朝著比以往任何時候都更具創新性的方向發展」，並將「在發展經濟時優先考慮科學技術的發展和本土化」。

韓聯社11月21日援引韓國慶南大學教授林義哲（音譯）的話說：「朝鮮很清楚，引入高附加值產業將加速經濟發展，因此似乎已經開始了自己的第四次工業革命。」

「艱難的取捨」

所以，朝鮮正在成為一個創新強國嗎?

威廉姆斯說：「朝鮮在高端製造業方面實力不強，因此常被當作國內產品展示的手機和電腦其實來自中國。」

2018年5月，總部位於日本的安全公司趨勢科技（Trend Micro）稱，朝鮮在其殺毒軟件SiliVaccine中，盜用了該公司的知識產權和源代碼。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮市民使用電腦訪問該國的局域網。

去年，朝鮮媒體用蘋果商標「iPad"來指代一款本土開發的平板電腦，後者被稱為「Ryonghung IPad」。

朝鮮新聞（NK News）2017年的一篇報道說：「從直接的山寨品到粗仿品，再到如今公然使用'iPad'等國際知名商標，朝鮮科技業充斥著仿冒外國產品的案例。」

不過，除了缺乏技術獨創性，值得關注的還有朝鮮高科技行業受到的限制。

韓國產業銀行（KDB）2017年發佈的一份報告中指出，朝鮮的人工智能行業「由於其緊張的金融資源、經濟情況及國際制裁，預計將碰壁……」

威廉姆斯表示，即使這些嚴厲制裁被取消，「一些國家或企業仍可能避免與朝鮮做生意，因為這可能損害它們的形像。」

但他相信，韓國企業「在政府鼓勵下」可能會大舉投資。

一眾朝鮮高級官員11月15日訪問了韓國科技中心板橋科技谷，了解自動駕駛、3D打印、人工智能和遊戲技術。

另一個潛在障礙可能是朝鮮自身對信息傳播的「偏執」，這可能會扼殺創新。

「朝鮮政府最大的希望是緩慢開放，滿足人們對信息和更好生活的希望，同時保持對國家的控制。這是一項艱難的取捨，」威廉姆斯表示。