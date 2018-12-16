圖片版權 AFP Image caption 會議達成一致後，大會主席庫爾蒂卡十分興奮。

第24次《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議（COP24）經過馬拉松式的談判後，就《巴黎協定》的一系列實施細則達成一致。

此次會議周六（12月15日）在波蘭卡托維茨閉幕。代表們認為，新的細則將確保簽署國信守承諾，減少二氧化碳的排放。

此次會議通過了一系列執行《巴黎協定》的綱領文件，旨在實現《巴黎協定》的目標，即將全球氣溫升幅控制在2攝氏度以內。

「制定《巴黎協定》的工作計劃是一項重大責任，」大會主席庫爾蒂卡（Michal Kurtyka）表示，「這是一條漫長的道路，我們盡力不讓任何人掉隊。」

發展中國家一直尋求其他國家承認氣溫上升造成影響並進行賠償。而較富裕的國家拒絶為氣候變化擔負法律責任，擔心未來會出現巨額賬單。

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上周，美國、沙特阿拉伯、俄羅斯和科威特拒絶接受聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的一份報告。報告稱，全球目前已經完全偏離軌道，本世紀氣溫將進一步上升3攝氏度。要實現理想目標，需要「在社會各方面進行迅速、深遠和空前的改革」。

報告指，如果要在本世紀將全球氣溫升幅控制在1.5攝氏度，那麼到2030年，二氧化碳的排放量必須減少45%。

代表們關注什麼？

來自196個國家的代表參與了此次會議。他們試圖解決《巴黎協定》實施細則的棘手問題。

這是一些具體的細節規定，包括各國如何削減碳排放、如何向較貧窮的國家提供資金，以及如何確保各方都落實了答應的事情。

這聽上去很簡單，但操作起來並不容易。各國對減排行動的定義和時間表往往不同，較貧窮的國家希望這些規定有一定「靈活性」，這樣他們就不會擔憂沒有能力將規定付諸實施。

How years compare with the 20th Century average 2017 10 warmest years 10 coldest years 20th Century average Hotter Colder Months J F M A M J J A S O N D Source: NOAA Replay

這份實施細則足夠嗎？

歐洲氣候基金會（European Climate Foundation）CEO蒂比亞納（Laurence Tubiana）曾參與制定巴黎協定。她認為，此次大會達成一致意見，將對《巴黎協定》的落實起到巨大推動作用。

她在會議間隙對BBC說：「關鍵是要有一套透明的系統，因為這可以建立各國互信，我們也可以衡量做到了什麼，並且這足夠精確。」

她認為，沒人能再說不清楚或者不知道怎麼做了。

蒂比亞納還表示，俄羅斯等拒絶加入《巴黎協定》的國家曾稱，拒絶參與是因為不清楚其規定，這些國家已經不能再用這個借口。

但是也有一些觀察者認為，氣候問題迫在眉睫，這次協議不足以解決問題。

據路透社報道，一些政府和環保組織批評會議未能促使各國在減排方面加大力度，來遏制氣溫上升。一些易受氣候變化影響的較貧困國家也希望更清楚了解，到2020年將如何提供已經商定的每年1000億美元的氣候資金等。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（António Guterres）強調，仍需要做更多工作。

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加快減排？

一些國家一直在大力推動削減更多排放。許多代表希望2020年之前減排目標迅速提高，讓氣溫升幅有可能保持在1.5攝氏度以下。

目前，各國在《巴黎協定》中提出的計劃遠遠達不到這個數字。一名代表稱，這些計劃遠遠不夠。

商界也在從這次會議中尋找未來信號。

「企業凖備投資，銀行也凖備融資，」西班牙能源集團伊比德羅拉（Iberdrola）的薩勒（Carlos Salle）說，「因此我們需要政策上有更高的目標，讓企業能走得更遠更快。」