英國：婚禮舉辦場所限制繁多 改革百年舊制放飛浪漫

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現代英國，選擇結婚對象很自由了。男的跟女的，男的跟男的，女的跟女的，都可以合法的結婚。但選擇婚禮場所不當，則有可能影響婚姻的合法性。

在倫敦的大本鐘下，白金漢宮前，湖區的清水邊，肯特郡的薰衣草田裏，隨處可以見到穿著白色婚紗的中國新娘，穿著大禮服的中國新郎。

中國的新娘新郎們是來英國拍結婚照。婚禮大典已經在國內操辦完了。

英國婚禮

在英國，正式的結婚儀式只有兩個選擇：教堂婚禮或民事婚禮。

在教堂舉行婚禮，由牧師、主教做證婚人，在釘在十字架上的受難耶穌的注視下交換婚戒，複頌婚誓。教堂婚禮，英國的皇家婚禮可以說是場面做到了極致。

但是，傳統的教堂婚禮對於許多21世紀的英國年輕人來說，似乎顯得古板甚至壓抑，缺乏浪漫情調。

越來越多的新人選擇的是民事婚禮。金色的海灘上，葱鬱的森林裏，綠茵草地上的白帳篷下，新郎新娘在親朋好友的祝福聲中親密相擁......

Image caption 哈里梅根大婚。英國的皇家婚禮是教堂婚禮的極致。

婚禮場所限制

但是，更凖確地說，這是在正式的結婚儀式後為參加婚禮的客人舉辦的慶祝活動。在英國，只有那些擁有執照的場所才可以主辦婚禮，也只有在擁有舉辦婚禮儀式執照的場所舉行的婚禮，才能確保婚姻的合法性。

而結婚儀式場所的執照發放，有嚴格的規定，限制多多。限制是依據1836年通過的一項法規，近200年的老皇曆一直沿用至今。

比如，舉行婚禮的場所必須是「固定建築結構」，「有永久性屋頂」。如果是在船上，船必須是「永久性拋錨」。

再比如，舉行婚禮的場所在婚禮開始前一小時和整個婚禮儀式過程中，不得提供含酒精飲料。

前一條，把戶外舉行婚禮的可能性給取消了。

後一條，則把大多數酒吧，飯店給排除在外，因為一般的酒吧和中小型飯店很少能闢出單獨的空間。不能為了你辦婚禮而不許其他客人喝酒吧？

英國可以主持婚禮儀式的教堂有約4萬座，有舉辦民事婚禮執照的場所只有約7500個，它們大都在大型會議中心或大酒店裏。

這也就意味著，婚禮場所的租用費昂貴，平均超過6000英鎊。

圖片版權 ALEX MILLER Image caption 對於新婚燕爾的路易斯和薩姆來說，這個改革動議早該提出來了。

改革鬆綁

英國政府現在委托獨立的法律委員會（Law Commission ）對舉辦婚禮場所的規定檢討更新，讓相關法規與現代英國同步。

政府發言人說，誰可以結婚的相關法律已經有了根本性的改變，但可以在什麼地方結婚的法律卻仍與1836年沒有什麼不同。英國急需改革舊制，讓英國人的婚禮在保持尊嚴的前提下更個性化，更便宜。

政府建議放寬對婚禮場所執照的限制，讓更多的酒吧飯店會議中心以及戶外場所可以舉辦結婚儀式。建議甚至考慮允許新人在自己家裏舉行（有法律效力的）婚禮。目前，只有臨危病人和喪失移動能力的人可以作為特例在家中舉行婚禮。

對於新婚燕爾的路易斯和薩姆 （Louise Young and Sam Gilbert ）來說，這個改革動議早該提出來了。

他們對BBC說，戶外的婚禮慶祝對他們來說更有意義，而他們的家人則把婚姻註冊儀式看的更重要。他們的許多朋友，雖然不信教，不得不選擇教堂婚禮，也是為了讓家人滿意。

放鬆婚禮場所的限制，會鼓勵更多的酒吧和中小型飯店娛樂場所申請執照，刺激經濟，可謂一舉兩得。

Image caption 「母雞」派對新花樣：裸體男模特寫生。

英國婚禮的價碼

降低婚禮費用，讓操辦喜事「更便宜」，是英國政府改革舊制的根本考量。當代英國人婚禮的平均開銷是30355英鎊，其中租場子的費用是最大頭。而且，英國人舉辦婚禮的費用還在年年攀升。

一直到上個世紀80年代初，英國人結婚，操辦的規模和花銷，基本上還是以父母的經濟能力和價值觀為尺度的。比如，1981年，英國新娘的平均年齡是23歲、新郎25歲，他/她們還沒有獨立的經濟能力，婚禮的「奢侈」程度多半不由自己說了算。

今天，英國新娘的平均年齡是30歲、新郎32歲，到了這個年齡，相對都有了一定的經濟和事業基礎，婚禮辦成什麼樣，花多少錢，自己定奪。

與結婚年齡推遲同步的，是商品化社會下的物欲橫流。人生就這麼一次（儘管許多人後來發現不止一次），不能委屈了自己，不能在朋友面前栽面子。有錢要大辦，沒錢借錢負債也要大辦。

英國辦一場婚禮的花費

平均總費用：30355英鎊

場地費：6152英鎊

酒水：5862英鎊

音樂娛樂：1039英鎊

結婚蛋糕：323英鎊

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「陪婚的代價」

平均3萬英鎊的婚禮開銷確是個令人眼暈的數字。不太令外人注意但讓自己心疼的，是參加別人的婚禮的破費。新娘新郎操辦婚禮的開銷越來越大，參加婚禮的客人「陪婚」的費用也水漲船高跟著往上竄。

據統計，參加婚禮，有幸應邀"陪婚"的客人，每個人頭平均要破費377英鎊。

英國人結婚前傳統的stag do/hen party（照字面直譯就是公鹿、母雞派對），即進入婚姻家庭新人生階段前新郎新娘與哥們閨密的最後狂歡，更是可能掏空你的錢包。

要擱過去，也就是哥們姐們到街頭拐角的酒吧喝一杯。今天，婚禮在巴厘島，可能先要把哥們姐們拉到巴黎"熱身"。

結婚的人要在吳哥窟前夕陽西下時交換戒指，接到婚禮請柬的人就得趕緊查查哪家航空公司最廉價。要是一對新人堅持要在大堡礁海底打著手勢發婚誓，你（如果有幸被邀的話）不但要打出飛澳大利亞的預算，還要趕緊先學潛水。

英國權威《婚禮》雜誌主編克萊爾·雷德利的推算，「把出席婚禮置辦的服裝，贈送的禮物，旅行和住宿費用，再加上婚禮前的stag do/hen party 歡聚，參加婚禮的客人平均的開銷接近1000英鎊」。

新年，像在中國一樣，是結婚的「旺季」。放寬婚禮場所執照的限制，不但放飛浪漫，也將會降低結婚費用，讓結婚的陪婚的都高興。