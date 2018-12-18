偷獵者捕殺「數百隻」鹿 被勒令反覆看《小鹿斑比》

圖片版權 Lawrence County Sheriff's Office Image caption 小戴維·貝里在被判一年監禁期間，每個月至少要看一次《小鹿斑比》。

美國密蘇里州的一名偷獵者因非法獵殺「數百隻」鹿而被判入獄，他還被勒令反覆觀看迪士尼電影《小鹿斑比》（Bambi）。

這位名為小戴維·貝里（David Berry Jr）的偷獵者在被判一年監禁期間，每個月至少要看一次《小鹿斑比》。

檢察官說，他和兩名家庭成員在今年8月捕殺了大量的鹿，並在取下鹿頭後，任由鹿身腐爛。

據報道，這是密蘇里州歷史上最大的偷獵案件之一。

除了因非法狩獵被判入獄外，法官羅伯特·喬治（Robert George）還下令小貝里在服刑期間「觀看迪士尼電影《小鹿斑比》，第一次觀看需要在2018年12月23日或之前完成，此後每個月至少看一次」。

圖片版權 Getty Images Image caption 據報道，這是密蘇里州歷史上最大的偷獵案件之一。

這部1942年出品的卡通講述了一隻名叫斑比的小鹿，因狩獵者而失去了母親和家園。

據當地報紙《斯普林菲爾德新聞》（Springfield News-Leader）報道，經過幾個州長達數月的調查，小貝里和父親老戴維·貝里（David Berry Sr）及弟弟凱爾·貝里（Kyle Berry）一同被捕。

雖然貝里一家非法捕獲的鹿的總數還不清楚，但勞倫斯縣環保人士安迪·巴恩斯（Andy Barnes）說，數量可能達到「幾百隻」。

小貝里因承認非法獵殺野生動物，在勞倫斯縣監獄被判一年監禁。他還需要在巴頓縣（Barton County）監獄服刑120天，罪名是緩刑期間違反了槍械規定。

密蘇里保護委員會（Missouri Conservation Commission）還終身吊銷了他和父親的狩獵執照。