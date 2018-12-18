圖片版權 Reuters Image caption 美國哥倫比亞廣播公司（CBS）行政總裁穆恩維斯涉嫌對6名女性實施性侵犯。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）結束了對前高管穆恩維斯（Leslie Moonves）性侵事件的調查，表示不會支付1.2億美元的解僱補償。CBS表示有理由解僱穆恩維斯，原因包括他「故意實施重大不法行為」。

在全球反性侵#MeToo運動的浪潮下，多名影視界及政壇大亨捲入性醜聞，其中包括CBS的行政總裁穆恩維斯，他涉嫌對6名女性實施性侵犯。去年11月，因主持 "CBS晨間節目"（CBS This Morning）而聞名的著名主播查理·羅斯也被捲入"性騷擾"風波。他所就職的CBS和PBS電視台都已經對他做出停職處理。

CBS在完成對穆恩維斯調查後發表聲明，表示他未能完全配合公司對他的調查。聲明還稱，穆恩維斯不遵守公司政策，違反了僱傭合同，因此不會支付任何解僱補償。

媒體大亨的性醜聞

68歲的穆恩維斯於1995年加入CBS，離職前擔任該公司的董事長兼行政總裁。在穆恩維斯的帶領下，CBS成為其中一家美國最受歡迎的廣播公司。他為公司創造了熱門影視劇，包括《CSI犯罪現場》（CSI）和《生活大爆炸》（The Big Bang Theory）等。2017年，他的個人收入高達6930萬美元，令他成為世界上最富有的首席執行官之一。

演員兼作家道格拉斯（Illeana Douglas）第一個指控穆恩維斯性侵。在接受《紐約客》的訪問中說，她說，「我遭遇了性侵犯之後因拒絶配合而被解僱。」另外還有6名女性聲稱，在1980至2010年間遭到穆恩維斯性騷擾或性侵犯，包括電視製作人戈特利布（Phyllis Golden-Gottlieb）和作家帕林斯頓（Jessica Pallingston）。

穆恩維斯否認指控，並於9月份辭職。公司之前表示，已經安排了1.2億美元的遣散費，考慮支付給穆恩維斯，但仍要等調查完成後決定。

《紐約客》的文章還說，CBS公司的內部文化令性騷擾行為泛濫。

穆恩維斯離職後，CBS王牌節目《60分鐘》（60 minutes）的製作人法格（Jeff Fager）也被爆出性侵醜聞，之後辭職。

圖片版權 Getty Images Image caption 演員兼作家道格拉斯是第一個指控穆恩維斯性侵的女性。

是性侵犯，還是不專業行為

CBS在接受完外部律師事務所的調查後表示：「性騷擾和報復行為在公司內部並不普遍」。

「但是，調查人員根據過去發生的不正當和不專業行為得出結論，認為該公司的歷史政策、實施方式和公司架構未能優先考慮防止性騷擾和報復行為。」

CBS補充說：「員工還引述過去發生的事件，表示人力資源部門和公司沒有讓高績效員工對他們的行為負責，未能保護員工免受報復。」

聲明表示，已經開始採取「強有力的措施來改善員工的工作環境」。