日本：造航母買戰機 強軍計劃抗衡中國

圖片版權 Reuters Image caption "出雲級"航母是日本海軍最大的艦艇，日本計劃用美國F-35戰鬥機替代直升機作為航母艦載機

日本宣佈將花巨資購買新式隱形戰機、長距離導彈並將其「出雲」級直升機護衛艦改造成能搭載攻擊性戰機的航空母艦。

日本內閣18日通過了新的《防衛計劃大綱》以及未來5年(2019年至2023年)的《中期防衛力整備計劃》。

十年強軍計劃

日本將花40億美元購買45架美國F-35隱形戰機。此前，日本已經訂購了42架新戰機。

日本政府還明確了改裝「出雲」級直升機護衛艦，使其具備搭載F-35B戰機的計劃。艦長248米的出雲級直升機護衛艦滿載排水量約2萬7千噸，可搭14架直升機。日媒稱改裝升級後將實現事實上的航母化。

此前，英國《泰晤士報》報道說，根據這個價值30億美元的造艦計劃，日本海軍將把兩艘"出雲"級直升機護衛艦改裝成能夠搭載美國F-35短距起飛戰鬥機的航空母艦，這樣日本海軍就在70多年來首次擁有海基空中打擊能力。

除將讓大型護衛艦進化為航空母艦外，日本還將採購具攻擊性的「長距離導彈」。

日本時事通訊社17日透露，美國製造的射程約900公里的JASSM是日本將引進的導彈。

新的防衛計劃將使日本今後5年的"防衛費"超過27萬億日元(約合2420億美元)，創下新高。

圖片版權 Reuters Image caption 日本海上自衛隊橫濱但加賀號航母上舉行艦船移交儀式

抗衡中國

日本安倍政府明確新防衛大綱大幅增加國防預算的考量是中國在東亞地區日益明顯的軍事威脅。

大綱強調保持與美國的傳統軍事同盟的重要性外，日本提高自身的軍事實力，能夠在戰略上抗衡中國，俄國和朝鮮等可能給日本帶來不穩定因素的能力。

2013年在中國設定「東海防空識別區」後，日本首相安倍在同年通過了日本的新「防衛計劃大綱」，其中規定日本海上自衛隊要形成監視日本周邊海空狀況的能力，並建議有必要形成應對離島攻擊的能力，其中包括引進無人偵察機和創設水陸兩棲部隊等內容。

該防衛大綱在重申了日本不做軍事大國的承諾的同時，明確指出中國加速軍事現代化以及加強在日本周邊海空活動以及朝鮮大力研發核武器與導彈技術，因此強調日本要加強防衛能力和日美同盟。

圖片版權 xinhua Image caption 中國戰鬥機和轟炸機例行飛越所謂的「第一島鏈」進入太平洋訓練飛行

中國強烈回應

對安倍政府新的防衛大綱，中國立即作出強烈回應。中國外交部發言人華春瑩18日促請日方正視及認真反省歷史。

華春瑩說，日本對中國「正常國防建設和軍事活動說三道四，煽動所謂中國威脅」。華春瑩警告日本「在軍事安全領域慎重行事」，「專守防衛」。

中國認為日本改裝「出雲」級航母違反了日本和平憲法的第9條規定。華春瑩告誡日本「由於歷史原因，日本在軍事安全領域的動向一直受到亞洲鄰國和國際社會高度關注」。

日本憲法第九條規定，「日本永遠不會以國權發動戰爭、武力威脅等行為解決國際爭；為了達到以上的目的，不保持陸海軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權。」

日本首相安倍一直希望修改日本和平憲法第9條，這是二戰後日本被美軍佔領時確立的憲法內容。

2014年7月安倍政府內閣作出決議，通過關於「解禁集體自衛權」的重大修改。之後安倍政府又推動國會在2015年9月通過了安全保障相關法。2016年安倍在國會提到了修改憲法全面「解禁集體自衛權」的必要性。

日本和美國有重要的防務同盟關係。日本沖繩島有駐扎美軍海軍陸戰隊和美國空軍的基地，美國核動力航母常年在靠近日本的地方部署。

此前，日本前駐華大使宮本雄二在接受BBC訪問時說，中國軍事力量不斷增強的一個結果就是加強了日美的安保條約。