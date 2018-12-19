車王舒馬赫迎50歲生日 法拉利將為其布展慶生

圖片版權 Getty Images Image caption 車王舒馬赫曾創紀錄地獲得七次世界錦標賽冠軍

被譽為是F1歷史上最偉大車手之一的車王邁克爾·舒馬赫（又譯麥可·舒馬克，Michael Schumacher）即將步入天命之年，他曾效力的法拉利（Ferrari）宣佈將於今年1月在意大利總部為其舉辦50歲生日展覽。

邁克爾·舒馬赫來自德國，他曾獲得七次世界錦標賽冠軍，創下紀錄。在2012年退役之前，邁克爾·舒馬赫曾在法拉利車隊獲得過五次總冠軍。

2013年12月，他在一場滑雪事故中頭部嚴重受傷，此後一直沒有公開露面。

不久前，有媒體報道稱邁克爾·舒馬赫已不再臥牀不起，此消息在社交媒體上受到廣泛關注。在中國社交媒體微博上，有數千條留言為其祝福。

不過，有關「舒馬赫蘇醒」的消息在過去幾年中已流傳多次，舒馬赫的家庭並未證實該消息。

法拉利博物館為其舉辦的展覽將於2019年1月3日開幕。

「邁克爾在法拉利的歷史上佔據著特殊的地位，」法拉利官網的一份聲明寫道。

「博物館的房間將裝飾這位七屆世界冠軍給所有法拉利人留下的難忘回憶。」