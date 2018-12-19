格陵蘭如何成為中國的北極基地

Image caption 中國將遙遠的格陵蘭島視為其極地絲綢之路上至關重要的驛站。

中國作為世界第二大經濟體，正日益壯大。中國商人和政客的足跡幾乎遍及亞洲、非洲和拉丁美洲，但現在，他們似乎對世界上一個特別的地方產生了濃厚興趣。

儘管北京距離北極圈近3000公里，但中國已開始自稱為「近北極國家」。中國購買和委托了數艘包括核動力破冰船在內的設備，為其貨船穿越北極冰層，開闢新航線。

中國還將遙遠的格陵蘭島（Greenland）視為其極地絲綢之路上至關重要的驛站。

格陵蘭島儘管名義上由丹麥控制，但實際是一個自治島嶼。

這無疑引發了美國的關注。美國在格陵蘭北部的圖勒（Thule）擁有一座龐大的軍事基地。因此，丹麥和美國都對中國對格陵蘭表現出的濃厚興趣而感到憂慮。

地球上人口密度最小的地方

你必須真正踏足格陵蘭，才能感覺到那兒有多大。

它擁有200萬平方公里的岩石和冰，是世界第12大領地，比英國國土大10倍。

然而，格陵蘭的人口只有5.6萬，幾乎相當於英國一個小鎮的人數。

Image caption 格陵蘭島的大多數土地，都被永久冰層所覆蓋。

因此，格陵蘭島是地球上人口密度最小的地區，88%的人是因紐特人。其餘大部分人是丹麥人，他們的祖先一千年前就開始在這裏殖民，而因紐特人在幾個世紀後到達。

長期以來，無論是美國還是丹麥都未向這裏投入太多，即使首府努克也相當落後。

每天，都有一小群人聚集在努克的市中心賣一些能賺錢的東西——從廢棄的衣服、孩子們的課本，到他們做的蛋糕、幹魚和鹿角雕刻品。有些人還當街售賣血淋淋的王絨鴨屍體，因紐特人允許獵殺這些鴨，但不允許為了牟利而出售。

中國的空中力量

目前你只能乘坐小型螺旋槳飛機前往努克。然而，這裏的情況將在四年後發生驚人的變化。

格陵蘭政府已決定建造三座能夠搭載大型客機的巨型國際機場，而中國正參與競標。

丹麥和美國力圖施加壓力以讓中國競標失敗，但這未能阻止中國對格陵蘭的介入。

有趣的是，我發現當地人對中國人的看法往往因種族而產生分歧。

圖片版權 Getty Images Image caption 格陵蘭西岸的迪斯科灣風景秀美。

丹麥人憂心忡忡，而因紐特人卻非常樂觀。

格陵蘭總理和外長均拒絶與我們談論其政府對華態度，但是前總理庫皮克·克雷斯特（Kuupik Kleist）說，他認為中國的參與對格陵蘭有益。

然而，丹麥聯合執政的自由黨（Venstre）外交事務發言人邁克爾·詹森（Michael Aastrup Jensen）直言不諱地批評中國對格陵蘭的介入。

「我們不希望在我們自己的後院出現共產主義專政，」詹森說。

急需的財富

中國在很多其他國家的銷售技巧是提供他們急需的基礎設施，包括機場、道路和純淨水。

很多國家並未獲得曾殖民自己的西方國家的幫助。因此，他們中的大多數政府都對中國的援助表示感激。

不過，這需要一些代價。

中國可以從中獲得很多國家的原材料，例如礦產、金屬、木材、燃料和食品。不過，這通常並不意味著中資會給當地人帶來長期工作的機會，這些工作大多被給予給中國人。

在很多國家的案例中，中國投資給中國經濟帶來巨大幫助，而遠遠超過對當地的幫助。在南非等地，有人抱怨稱，中國的參與往往會帶來很多腐敗。

但在努克，很難讓人們關注這樣的爭論。

在這片廣袤、空曠和貧窮的土地上，人們只關心是否有大筆資金可能到來。

用庫皮克·克雷斯特的話說就是，「我們需要這些，你知道的。」